20 χρόνια Harry Potter: Το κινηματογραφικό φαινόμενο που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

Το 1997 εκδίδεται το πρώτο βιβλίο της σειράς Harry Potter το οποίο κινεί το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, γίνεται best seller και αρχίζει να μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες. Μέσα σε λίγους μήνες, ο μικρός Harry και οι φίλοι του γίνονται διάσημοι παγκοσμίως.

Από που αρχίζει όμως η ιστορία, που -μέχρι σήμερα- έχει ταξιδέψει γενιές και γενιές στον κόσμο της μαγείας;

Μα φυσικά από τον σταθμό King’s Cross του Λονδίνου. Εκεί από όπου ο Harry ξεκίνησε το ταξίδι του για το Hogwarts. Και εκεί όπου κατευθυνόταν η J.K. Rowling όταν της ήρθε η ιδέα της συγγραφής του βιβλίου.

Ανακαλώντας πρόσωπα και γεγονότα από την παιδική της ηλικία και το σχολικό της περιβάλλον και εντάσσοντάς τα στο μαγικό σύμπαν που είχε στήσει στο μυαλό της, η συγγραφέας δημιουργεί έναν ολόκληρο κόσμο που συνυπάρχει με τον δικό μας -κάπως κρυφά και κάπως φανερά- και μας κάνει να θέλουμε να το ανακαλύψουμε.

Από τις σελίδες στην οθόνη

Τέσσερα χρόνια μετά την έκδοση της Φιλοσοφικής Λίθου, και με τις κυκλοφορίες των τριών επόμενων βιβλίων της σειράς να έχουν μεσολαβήσει, στις 16 Νοεμβρίου του 2001, βγαίνει στις αίθουσες η πρώτη ταινία, με τίτλο ο Harry Potter και η Φιλοσοφική Λίθος, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο.

Ο μαγικός κόσμος, στον οποίο είχαν, μέχρι τότε, ταξιδέψει χιλιάδες αναγνώστες ανά την υφήλιο, τώρα ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη και φυσικά, έσπασε ταμεία.

Με budget 125 εκατομμύρια δολάρια, το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας τα έσοδα της ταινίας αγγίζουν τα 90.29 εκατομμύρια δολάρια. Φτάνει σε συνολικές εισπράξεις τα 974.71 εκατομμύρια δολάρια και περνάει στην πρώτη θέση των πιο επικερδών ταινιών της χρονιάς.

Οι πρωταγωνιστές που τόσο αγαπήσαμε

Για το cast των ταινιών Harry Potter ίσχυε ένας πολύ σημαντικός κανόνας: όλοι οι ηθοποιοί έπρεπε να είναι Βρετανοί και το αποτέλεσμα, αν και κάποιες φορές λίγο διαφορετικό από το πρότυπο χαρακτήρων των βιβλίων, δικαιώνει αυτή την επιλογή.

Για εμάς ο Ρόμπι Κόλτρεϊν είναι, πλέον, ο πάντα χαμογελαστός Χάγκριντ, η Μάγκι Σμίθ η αυστηρή καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, ο Άλαν Ρίκμαν ο σκοτεινός καθηγητής των φίλτρων, Σέβερους Σνέιπ.

Σε αυτή την πρώτη ταινία, ωστόσο, την παράσταση κλέβουν οι μικροί πρωταγωνιστές, Ντάνιελ Ράντκλιφ (στον ρόλο του Χάρι), Έμμα Γουότσον (στον ρόλο της Ερμιόνης Γκρέιντζερ) και Ρούπερτ Γκρίντ (στον ρόλο του του Ρον Γουίσλι).

Πώς, όμως, αυτοί οι τρεις άνθρωποι κατέληξαν στους ρόλους που τους έκαναν παγκοσμίως γνωστούς;

Όταν ο Ντάνιελ Ράντκλιφ έγινε για πάντα γνωστός ως Χάρι Πότερ

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ ασχολούταν με την υποκριτική ήδη από πολύ μικρή ηλικία, έχοντας κεντρικούς ρόλους στη σειρά David Copperfield, μία τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου, και στην ταινία ο Ράφτης το Παναμά.

Οι παραγωγοί του Harry Potter, οι οποίοι γνωρίζονταν με τον πατέρα του Ντάνιελ, θεωρούσαν πως ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για τον ρόλο και άρχισαν να τον διεκδικούν από πολύ νωρίς.

Επειδή, όμως, το αρχικό πλάνο προέβλεπε την κινηματογράφηση των ταινιών στην Αμερική και το συμβόλαιο που θα υπέγραφαν τα μέλη του cast αφορούσε και τις 8 ταινίες του franchise, οι γονείς του μικρού Ντάνιελ θεώρησαν τη συγκεκριμένη πρόταση αρκετά δεσμευτική.

Η αρνητική, αρχικά, απόφασή τους, άλλαξε όταν συνάντησαν τυχαία τους παραγωγούς του Harry Potter στο θέατρο. Αντιλήφθηκαν τη συγκεκριμένη συνάντηση ως «σημάδι» και αποφάσισαν να δεχτούν την πρότασή τους.

O Ρούπερτ Γκριντ που αγαπήσαμε ως «Ρον»

Η ιστορία του Ρούπερτ είναι κάπως πιο αστεία.

Ο μικρός Ρούπερτ ήθελε πάρα πολύ τον ρόλο του Ρον, οπότε, όταν δεν έλαβε απάντηση για την πρώτη του μαγνητοσκοπημένη οντισιόν, αποφάσισε να στείλει μία δεύτερη, στην οποία εξηγούσε ραπάροντας πόσο πολύ ήθελε να είναι μέλος του cast των ταινιών.

Αυτό τράβηξε την προσοχή των υπεύθυνων που αποφάσισαν να τον προσεγγίσουν για τον ρόλο του Ρον.

Σε μία συνέντευξή του το 2011, μάλιστα, ο Ρούπερτ «απήγγειλε» ένα κομμάτι του συγκεκριμένου ραπ μπροστά στις κάμερες, ξεκινώντας με τον στίχο: «Hello there my name is Rupert Grint, I hope you like this and don’t think I’ll stink»

Η Ερμιόνη ή αλλιώς Έμμα Γουότσον

Τα μέλη της παραγωγής, στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν την κατάλληλη Ερμιόνη, άρχισαν να επισκέπτονται διάφορα σχολεία πριν τις οντισιόν.

Σε μία τέτοια επίσκεψη, συναντήθηκαν με την Έμμα Γουότσον. Τους άρεσε τόσο πολύ που την κάλεσαν να συμμετάσχει και σε κανονική οντισιόν.

Η ίδια πιστεύει πως αυτό που την έκανε να ξεχωρίσει και να πάρει τελικά τον ρόλο, ήταν η τεράστια επιμονή της -χαρακτηριστικό γνώρισμα και της Ερμιόνης.

Τι ανακαλύψαμε όταν την είδαμε ξανά 20 χρόνια μετά;

Το κοινό λάτρεψε και συνεχίζει να λατρεύει τον κόσμο του μικρού Χάρι. Πολλές φορές, μάλιστα, νιώθει πως είναι κι εκείνο μέρος αυτού του σύμπαντος, συνδέοντας μεταξύ τους πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις και δημιουργώντας δικές του ιστορίες, τα λεγόμενα fan theories.

Ας δούμε, λοιπόν, κάποιες από αυτές που σχετίζονται με την πρώτη ταινία.

Ο Ντάμπλντορ έκρυψε την φιλοσοφική λίθο στο Χόγκουαρτς για να προσεγγίσει τον Βόλντεμορτ

Σύμφωνα με την ιστορία, ο Ντάμπλντορ ήθελε να έχει την λίθο κοντά του για να την προστατεύει ο ίδιος από τον Βόλντεμορτ.

Ορισμένοι φανς, ωστόσο, πιστεύουν πως ο Ντάμπλντορ, γνωρίζοντας πως ο Βόλντεμορτ δεν είχε την παλιά του δύναμη, ήθελε να τον προσεγγίσει στο Χόγκγουαρτς μέσω της λίθου και να καταφέρει να τον παγιδεύσει στον καθρέφτη του Έριζεντ. Εκεί, έχοντάς τον ευάλωτο, να στέκεται και να κοιτάει τις βαθύτερες επιθυμίες του μέσα στον καθρέφτη θα μπορούσε εύκολα να τον εξοντώσει.

Ο Κουίρελ προσπάθησε να σκοτώσει τον Νέβιλ Λόνγκμποτομ

Όλοι θυμόμαστε την πρώτη αδέξια πτήση του Νέβιλ, ο οποίος παραλίγο να σκοτωθεί πέφτοντας από το σκουπόξυλο.

Αυτό, όμως, που ορισμένοι φανς συνδύασαν, ήταν πως ο καθηγητής Κουίρελ, ο οποίος φιλοξενούσε εκείνη την περίοδο τον Βόλντεμορτ στο σώμα του, προσπάθησε λίγο αργότερα να εξοντώσει τον Χάρι μαγεύοντας το σκουπόξυλό του κατά τον πρώτο του αγώνα Κουίντιτς. Δεν μοιάζει, λοιπόν, απίθανο, να είχε δοκιμάσει νωρίτερα το ίδιο ξόρκι στο πρώτο μάθημα πτήσης του Νέβιλ.

Τα εμπόδια που οι τρεις πρωταγωνιστές αντιμετώπισαν για να βρουν τη Φιλοσοφική Λίθο, προμηνύουν τη συνέχεια των ταινιών

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, καθένα από τα εμπόδια με τα οποία ήρθαν αντιμέτωποι οι τρεις μικροί πρωταγωνιστές στην προσπάθειά τους να βρουν τη φιλοσοφική λίθο, συνδέεται με δυσκολίες που θα κληθούν να προσπεράσουν στο μέλλον.

Ξεκινώντας από την Παγίδα του Διαβόλου, το φυτό στο οποίο μπλέκονται προσπαθώντας να βρουν τη λίθο, μπορούμε εύκολα να κάνουμε τη σύνδεση με την Ιτιά που Δέρνει, με την οποία ο Χάρι και ο Ρον έρχονται αντιμέτωποι στη 2η ταινία.

Το δεύτερο εμπόδιο, η σκούπα με τα ιπτάμενα κλειδιά, αντιστοιχεί, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, στον αγώνα Κουίντιτς του Χάρι από την 3η ταινία, όπου του επιτίθενται Παράφρονες.

Επόμενο εμπόδιο είναι το σκάκι ανθρώπινου μεγέθους – νεκροταφείο για τα «νεκρά πιόνια», το οποίο θυμίζει αρκετά τον Λαβύρινθο του Τριάθλου Μαγείας της 4ης ταινίας, όπου, μάλιστα, ο Χάρι καταλήγει, μέσω του κυπέλλου-πύλης, σε ένα πραγματικό νεκροταφείο.

Τέταρτο εμπόδιο, το οποίο δεν κινηματογραφήθηκε για την ταινία, είναι ένα τρολ, το οποίο παραπέμπει στον Γκράουπ, τον ετεροθαλή αδερφό του Χάγκριντ από την 5η ταινία.

Το πέμπτο εμπόδιο, το οποίο επίσης δεν συμπεριλήφθηκε στην ταινία, πρόκειται για ένα παζλ φίλτρων, αναφορά στην 6η ταινία, στην οποία δίνεται έμφαση στο μάθημα των φίλτρων, μέσω του καθηγητή Σλάγκχορν, που διδάσκει φίλτρα, και του τετραδίου του Ημίαιμου Πρίγκιπα, το οποίο βρίσκει ο Χάρι και αποτελεί κινητήριο αντικείμενο της πλοκής.

Τελευταίο και δυσκολότερο εμπόδιο είναι η πρόσωπο-με πρόσωπο σύγκρουση του Χάρι με τον Βόλντεμορτ, που προφανώς προμηνύει την ολοκληρωτική σύγκρουση των 2 χαρακτήρων, την οποία συναντάμε στις δύο τελευταίες ταινίες του φρανσάιζ.

I open at the close..

Είκοσι χρόνια και 7 ταινίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, Ο Harry Potter και η Φιλοσοφική Λίθος, το fandom είναι πιο ενεργό από ποτέ.

Μικροί και μεγάλοι, παιδιά που μεγάλωσαν διαβάζοντας και βλέποντας τις περιπέτειες του μικρού μάγου, γονείς που ένιωσαν για λίγο παιδιά μέσα από τις ταινίες, όλοι κρατάμε στην καρδιά μας την ιστορία του Χάρι, μαζί με την ελπίδα, πως ίσως, κάπου δίπλα μας, υπάρχει όντως αυτός ο μαγικός κόσμος, προσεκτικά κρυμμένος, αλλά ζωντανός.

Και όποιος μας ρωτά «After all this time?» , εμείς φυσικά του απαντάμε «Always».