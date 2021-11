Art Athina 2021: Επιστροφή από τον ψηφιακό κόσμο

Μια πολυτελής αίθουσα ξενοδοχείου στην καρδιά της Αθήνας, διακοσμημένη με άφθονα αρχιτεκτονικά στοιχεία ελληνικού μπαρόκ, όπως οι απομιμήσεις αρχαιοελληνικών κιονόκρανων, θα είναι φέτος το «σπίτι των ραντεβού» του φιλότεχνου κοινού με την τέχνη που παράγεται στη χώρα σήμερα.

Πάνω σε παρδαλά χρωματισμένες κατασκευές από τσιμεντόλιθους, ακουμπούν προσεκτικά τα έργα που συμμετέχουν ενδεικτικά στην φετινή Art Athina, την καθιερωμένη ετήσια φουάρ, που επιχειρεί φέτος, συνδυάζοντας τις μορφές Pop Up και Virtual, να περάσει από τον ψηφιακό κόσμο, όπου κατέφυγε πέρσι, στον φυσικό κόσμο, όπου ελπίζει να επιστρέψει οριστικά.

Ο επισκέπτης της έκθεσης, που ξεκινά την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, μπορεί να δει ενδεικτικά ένα έργο από κάθε αίθουσα τέχνης που συμμετέχει στην φουάρ. «Πενήντα εννέα έργα για πενήντα εννέα γκαλερί», όπως σημείωσε κατά την παρουσίασή της η Γιάννα Γραμματοπούλου, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, που διοργανώνει την Art Athina. Ευχή όλων, να λειτουργήσουν ως προπομπός για μια πλήρη επιστροφή της διοργάνωσης στον φυσικό χώρο, που όπως ανακοινώθηκε θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2022 στον χώρο του Ζαππείου.

Όσο για την φετινή Art Athina Pop Up, που φιλοξενείται στον ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου King George, στην πλατεία Συντάγματος, από 12 έως 21 Νοεμβρίου, υιοθετεί ψηφιακές εφαρμογές που δίνουν στο κοινό μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία: κάθε έργο τέχνης θα συνοδεύεται από QR code και οι επισκέπτες, σκανάροντας τον κάθε κωδικό, μπορούν να μεταβαίνουν αυτομάτως στο ψηφιακό περίπτερο της γκαλερί και να παίρνουν πληροφορίες για τον καλλιτέχνη και το έργο του.

«H φετινή έκθεση επιμελητικά αποτελεί μια πρόκληση, γιατί καλούμαστε να πραγματευτούμε όχι την πορεία θέασης από το πραγματικό προς το ψηφιακό, όπως πέρσι, αλλά το ακριβώς αντίστροφο: από το ψηφιακό στον πραγματικό χώρο. Υπ’ αυτό το πρίσμα επιλέξαμε για την παρουσίαση των έργων κατασκευές από τσιμέντο και σίδηρο που δημιουργούν μια αντίφαση με τον χώρο», επεσήμανε η καλλιτεχνική διευθύντρια της Art Athina, Σταματία Δημητρακοπούλου.

Παρά τον Pop Up χαρακτήρα της, από την φετινή Αrt Athina δεν θα λείψουν και κάποιες από τις παράλληλες δράσεις που ανέκαθεν πλαισίωναν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του θεσμού. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ομιλιών («Talks») θα πραγματοποιηθεί ζωντανά στο φουαγιέ του θεάτρου Παλλάς υπό την επιμέλεια της εικαστικού Κατερίνας Ζαχαροπούλου, ενώ το πρόγραμμα performance, που φέρει την υπογραφή του επιμελητή και ιστορικού τέχνης Κωνσταντίνου Στασινόπουλου, δεν θα περιοριστεί στην πλατφόρμα της Art Athina Virtual (www.aavirtual.gr), αλλά θα είναι επισκέψιμη και από τους δρόμους της Αθήνας.

Πρόγραμμα Performance: «Προσμονές και αφυπνίσεις»

Το πρόγραμμα performance της Art Athina Virtual, με τίτλο «Προσμονές και αφυπνίσεις», αγκαλιάζει «το αναχρονικό, το υπερβολικό, την αγωνία και τον τρόμο ως στρατηγικές θέσεις που σηματοδοτούν το ασύνδετο παρόν μας», σημείωσε, μιλώντας μέσω Zoom από το Λονδίνο, ο επιμελητής του. Οι performances που παρουσιάζονται «αιωρούνται πάνω από ένα τρεμάμενο τώρα», σημείωσε, τονίζοντας ότι «το “τώρα” είναι πάντα μια ώρα κρίσεως».

Στις «Προσμονές και αφυπνίσεις» συμμετέχουν με έργα τους οι καλλιτέχνες: Σπύρος Αγγελόπουλος, the AfroGreeks – Døcumatism – Μενέλαος Καραμαγγιώλης, Michaela Gleave, Αριστείδης Λάππας, Μάρω Μιχαλακάκου, Ελένη Μπαγάκη, Nova Melancholia, Βασίλης Νούλας, Λουίζα Ντούρου, Μαλβίνα Παναγιωτίδη και Βασιλική-Μαρία Πλαβού, Χριστόδουλος Παναγιώτου, Βασίλης Παπαγεωργίου, Poka-Yio, Βασίλης Σαλπιστής, Νάνα Σαχίνη, Serapis Maritime, Ελίζα Σόρογκα & B Hanusova, Φίλιππος Τσιτσόπουλος, ΦΥΤΑ και Φίλοι, Boyd Webb.

New Media Space



Σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, τον πολιτιστικό οργανισμό Polyeco Contemporary Art Initiative και τη βρετανική ηλεκτρονική πλατφόρμα Daata, το πρόγραμμα της Art Athina «Virtual New Media Space», παρουσιάζει video art, NFT καθώς και οκτώ νέες αναθέσεις έργων επαυξημένης πραγματικότητας ΑR, που οι χρήστες μπορούν να βιώσουν μέσα από την ειδική εφαρμογή της πλατφόρμας Daata, σκανάροντας τους κωδικούς QR που θα είναι τοποθετημένοι έξω από το ξενοδοχείο King George, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α έως και τη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου. Παρουσιάζονται νέες παραγωγές των Αaajiao, Bianca Kennedy & The Swan Collective, Elliot Dodd, Eύας Παπαμαργαρίτη, Florian Meisenberg, Hypercomf, Jeremy Couillard, Keiken, Κοσμά Νικολάου, Κυριακής Γονή, Pat Flynn, Tuomas A. Laitinen, Urs Fischer.

«Αισθηματική αγωγή»: Οι ομιλίες

Το πρόγραμμα ομιλιών της Art Athina, που θα πραγματοποιηθεί «ζωντανά» στο φουαγιέ του θεάτρου Παλλάς, περιλαμβάνει έναν κύκλο πέντε συζητήσεων ανάμεσα σε επιμελητές, ιστορικούς τέχνης, καλλιτέχνες και συγγραφείς, κάτω από τον τίτλο «Αισθηματική αγωγή», που είναι εμπνευσμένος από το ομότιτλο έργο του Φλωμπέρ και «προτείνει έναν αισθηματικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων», όπως σημείωσε η επιμελήτρια του προγράμματος και συντονίστρια των συζητήσεων Κατερίνα Ζαχαροπούλου.

Πρόγραμμα ομιλιών

Σάββατο 13 Νοεμβρίου (13.00): «Πράγματα μακρινά, ιστορίες οικείες». Συζητούν οι: Σταμάτης Σχιζάκης, επιμελητής στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και Φοίβη Γιαννίση, ποιήτρια, αρχιτέκτων, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Κυριακή 14 Νοεμβρίου (13.00): «Η καταγωγή των άλλων». Συζητούν οι: Georges Salameh, εικαστικός και Poka Yio, εικαστικός, διευθυντής Μπιενάλε της Αθήνας.

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου (17.00): Ετήσια ομιλία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης και του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στο πλαίσιο της Art Athina: «(Ξανά)χτίζοντας το Μέλλον». Συζητούν οι: Σταματία Δημητρακοπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια Art Athina, Νίκος Τρανός, εικαστικός, πρύτανης ΑΣΚΤ, Μένη Στρογγύλη, εκπρόσωπος Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, Δάφνη Ζουμπουλάκη, διευθύντρια Zoumboulakis Galleries, Δημήτριος Αντωνίτσης, εικαστικός, Μανώλης Δασκαλάκης-Λεμός, εικαστικός, και εκπρόσωποι φοιτητών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα. Συντονίζει η Δάφνη Πολίτη, υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Προγράμματος Art Athina 2020/2021.

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου (17.00): «Από την πόλη έρχομαι…» Συζητούν οι:

Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων ΟΠΑΝΔΑ και Νίκος Βατόπουλος, συγγραφέας, δημοσιογράφος.

Σάββατο 20 Νοεμβρίου (13.00): «Κείμενα και Παρακείμενα». Συζητούν οι: Άγγελος Σκούρτης, εικαστικός και Χρήστος Χρυσόπουλος, συγγραφέας, φωτογράφος.

Κυριακή 21 Νοεμβρίου (13.00): «Ιστορίες που κατοικούνται». Συζητούν οι: Μάρω Μιχαλακάκου, εικαστικός και Εύα Μανιδάκη, σκηνογράφος, αρχιτέκτων.

Αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν

Αναλυτικά, οι γκαλερί που συμμετέχουν στην Αrt Athina Virtual είναι: A.Antonopoulou.Art, Agathi Kartalos, Alibi Gallery, Allouche Benias Gallery, Alma Contemporary Art Gallery, Anna Pappas, Argo Gallery, Art Appel Gallery, Art Prisma, Art Zone 42, Arttower Agora, Astrolavos Art Galleries, Athens Art Gallery, Bernier/Eliades, CAN Christina Androulidaki gallery, CASK Gallery, Cheapart, Citronne Gallery, Crux, Cube Gallery, Dio Horia Art Gallery, DL gallery, Donopoulos International Fine Arts, ekfrasi-yianna yrammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, Enia Gallery, Epsilon Art Gallery, Evripides Art Gallery, Gallery «7», Gallery Ersi, Gallery Genesis, Ikastikos Kiklos Sianti, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Kappatos Gallery, Lola Nikolaou Art Gallery, Mihalarias Art, Nitra Gallery, Papatzikou art gallery, Peritechnon Karteris, Rebecca Camhi gallery, Rodeo Gallery, Roma Gallery, Skoufa Gallery, Technohoros Art Gallery, The Blender Gallery, The Breeder, Zina Athanassiadou Gallery, Zoumboulakis Galleries.

Project Spaces: Aetopoulos, Callirrhoë, KEIV Athens, MISC Athens, Saigon, Sealed Earth, space52, SPAGHETTO, SECCMA Trust.