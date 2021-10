TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση το Σαββατοκύριακο 30-31 Οκτωβρίου

Σειρές

Σάββατο 30/10, 20:00 Ζακέτα Να Πάρεις στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 5 Σεζόν 2: Η δασκάλα της Φωτεινής βάζει εργασία στην τάξη να γράψουν ένα αφιέρωμα στις γιαγιάδες τους. Η μικρή είναι ενθουσιασμένη που θα γράψει για την καριέρα της Φούλης στο τραγούδι, αλλά η Ευγενία έχει άλλη γνώμη. Η ιδέα να μάθει το σχολείο πως η γιαγιά της κόρης της γύρισε όλα τα σκυλάδικα της επαρχίας δεν ταιριάζει ούτε με την ιδιοσυγκρασία της ούτε με τον τρόπο που μεγάλωσε. Πείθει τη Φωτεινή, λοιπόν, να μην πει τίποτα στη Φούλη για την εργασία και της λέει ψέματα για τη δουλειά της. Η Φούλη, όμως, θα το ανακαλύψει και θα γίνει έξαλλη. Μα ντρέπονται γι’ αυτήν και βάζουν το παιδί να λέει ψέματα για τη γιαγιά του; Φεύγει από το σπίτι θυμωμένη και παίρνει απόφαση να γυρίσει στη Νεοχωρούδα.

Μαζί της, φυσικά, αποφασίζουν να φύγουν και η Αριστέα με τη Δέσποινα. Θα καταφέρει ο Λουκάς να κρατήσει τη μητέρα του στην Αθήνα και να τον συγχωρέσει ή μήπως ό,τι δεν καταφέρει ο γιος θα το καταφέρει η εγγονή; Στο επεισόδιο εμφανίζεται ως guest ο Γιάννης Μπουραζάνας.

Σάββατο 30/10, 23:00 Καρτ Ποστάλ στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 5 Σεζόν 1: Ο Τζόζεφ (Ανδρέας Κωνσταντίνου), σε μία από τις εξορμήσεις του για τρέξιμο, γυρίζει άσχημα τον αστράγαλό του. Θα ζητήσει βοήθεια και θα γνωρίσει σ’ ένα μικρό ορεινό χωριό έναν νεαρό ιερέα (Ορφέας Αυγουστίδης), ο οποίος έχει πρόσφατα χειροτονηθεί και γνωρίζει καλά τις ευεργετικές ιδιότητες των βοτάνων. Μόνο τη δική του καρδιά δεν μπορεί να γιάνει!

Έχει ερωτευθεί την όμορφη δασκάλα του χωριού, την Κατερίνα (Ελένη Μπούκλη). Όσο και να προσπαθεί να δαμάσει την ψυχή του, δεν τα καταφέρνει. Στην πρωτόγνωρη ταραχή του, ο Τζόζεφ θα δει κατάματα το είδωλό του, τον… ζεματισμένο του εαυτό. Ο ανεπίδοτος έρωτας είναι πληγή που αιμορραγεί. Και για τον Τζόζεφ που γράφει και για την Έλι (Μάργκαρετ Κλούνι), η οποία λαμβάνει τα γράμματά του στο Λονδίνο. Παίζουν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ορφέας Αυγουστίδης, Ελένη Μπούκλη, Μάργκαρετ Κλούνι.

Κυριακή 31/10, 21:00 Η Γη της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδιο 60 Σεζόν 1: Η Μυρτάλη πιο αποφασισμένη και σκληρή από ποτέ, καθιστά στον Ισίδωρο σαφή την απόφασή της να διεκδικήσει το σύνολο της περιουσίας, ακόμα και το δικό του μερίδιο, γεγονός που τον κάνει έξαλλο. Ο Ισίδωρος, όμως, έχει ακόμα ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει, καθώς ο δικαστικός κλητήρας τού επιδίδει την αγωγή της Αντιγόνης εναντίον του. Ο Λυκούργος μαθαίνει, εμπιστευτικά, από τον αστυνόμο Κουράκο όλο το παρασκήνιο για τους φόνους του Πέτρου και της Στέλλας. Η Αθηνά, σε μια στιγμή αδυναμίας, εξομολογείται στη Μαργαρίτα την ερωτική σχέση που είχε με κάποιον μικρότερό της, χωρίς βέβαια να αποκαλύψει ποιος ήταν. Ο Δημήτρης πηγαίνει στο Σούνιο και συναντιέται με τη μάνα της Αθηνάς, κρυφά απ΄ όλους. Ο Στάθης και η Ιουλία συναντιούνται σε ένα ακόμα παράνομο ραντεβού και τώρα πια καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Κυριακή 31/10, 22:30 Κομάντα Και Δράκοι στο MEGA

Επεισόδιο 6 Σεζόν 1: Ο Γιώργος πιστεύει πως οδεύουν προς επανάληψη του μακελειού και μαζί με τα Κομάντα ψάχνουν τρόπο να αποτρέψουν το κακό. Μπαίνει σε αστρική προβολή, παίρνοντας ένα υπνωτικό χάπι και εγκλωβίζεται στο «όνειρό» του, με το αόρατο τέρας να τον καταδιώκει. Ο Ντόντος ανακαλύπτει ότι ο αγαπημένος του νονός, Δρακομιχάλης, του είπε ψέματα για τον θάνατο του πατέρα του. Από τη σύγχυσή του προκαλεί black out στο χωριό, αναγκάζοντας τους χωριανούς να στρέψουν το βλέμμα τους προς τη στοιχειωμένη εκκλησία του Άη-Γιώργη που ξυπνά σκοτεινές μνήμες. Η Ίρις απεγκλωβίζεται από την σπηλιά με τη βοήθεια του νεότερου μέλους της συμμορίας των Δράκων και πρώην εραστή της, Δρακοστρατή. Επιστρέφει στο Άσραμ με ερωτήματα για αυτά που είδε και ανακαλύπτει ότι και ο Μπάμπα Μπομπ αναζητά από καιρό απαντήσεις μέσα στη σπηλιά. Στο μεταξύ, ο Βασίλης παλεύει να κρατήσει τις ισορροπίες στο χωριό, με τους κατοίκους να εμπλέκονται σε νέα επεισόδια βίας καθημερινά, αλλά και να αντιμετωπίσει τα μεταφυσικά φαινόμενα στα οποία εμπλέκεται ο γιος του.

Ταινίες

Σάββατο 30/10, 21:00 Μπαμπούλας Α.Ε. (Monsters, INC) στο STAR

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής (2001). Σκηνοθεσία: Πιτ Ντοκτέρ, Ντέιβιντ Σίλβερμαν, Λι Άνκριτς

Παίζουν (μεταγλώττιση): Τάσος Κωστής, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Λεωνίδας Κακούρης

Υπόθεση: Ο Σάλιβαν και ο Μάικ, είναι δύο συμπαθητικά τέρατα, που δουλεύουν για την εταιρία ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε. και έχουν ως αποστολή τους να μπαίνουν κρυφά στα δωμάτια μικρών παιδιών, να τα τρομάζουν και να προμηθεύουν την εταιρεία με παιδικές κραυγές τρόμου, που αποτελούν βασική πηγή ενέργειας της πόλης τους. Όλα αλλάζουν όμως όταν ένα βράδυ, ένα κοριτσάκι, η Μπου, εισβάλλει κατά λάθος στη χώρα τους! Κυριαρχεί πανικός καθώς οι μπαμπούλες πιστεύουν ότι τα παιδιά είναι τοξικά και εξαιρετικά επικίνδυνα! Ο Σάλιβαν και ο Μάικ αντιλαμβάνονται πως τα πράγματα δεν είναι όπως πίστευαν και θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν το χαριτωμένο κοριτσάκι.

Σάββατο 30/10, 22:50 Μαθητευόμενος Μπάτσος (Ride Along) στο STAR

Κωμωδία, αμερικανικής παραγωγής (2014). Σκηνοθεσία: Τιμ Στόρι

Παίζουν: Κέβιν Χαρτ, Άις Κιουμπ, Τζον Λεγκουιζιάμο, Τίκα Σάμπτερ

Υπόθεση: Ο Μπεν, ένας φλύαρος φύλακας ασφαλείας, καταφέρνει να γίνει δεκτός στην σχολή αστυνομίας και πιστεύει ότι τώρα θα κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του σκληροτράχηλου αστυνομικού και μέλλοντα κουνιάδου του Τζέιμς. Ο Τζέιμς όμως θέλει να δοκιμάσει τον Μπεν σε μια 24ωρη περιπολία στην Ατλάντα, πριν δώσει την άδεια να παντρευτεί την αγαπημένη του αδελφή, Άντζελα. Ο Μπεν είναι αποφασισμένος να αποδείξει την αξία του και οι δύο άντρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν σκληρό κακοποιό και μια απίστευτη περιπέτεια, που θα δοκιμάσει τις αντοχές τους.

Κυριακή 31/10, 21:45 The Amazing Spider-Man στον ΑΝΤ1

Περιπέτεια, αμερικάνικης παραγωγής (2012). Σκηνοθεσία: Μαρκ Γουέμπ

Παίζουν: Άντριου Γκάρφιλντ, Έμα Στόουν, Ρις Ίφανς, Μάρτιν Σιν, Ντένις Λίρι

Υπόθεση: Ο Πίτερ Πάρκερ είναι ένα φαινομενικά συνηθισμένο αγόρι της γενιάς του. Παρ όλα αυτά μεγαλώνει με τον θείο του και την θεία του, αφού οι γονείς του έφυγαν ξαφνικά κα από τότε δεν ξανάκουσε τίποτα για αυτούς. Μια μέρα θα ανακαλύψει τον χαρτοφύλακα του πατέρα του κι έτσι θα ψάξει να βρει στοιχεία σχετικά με τους γονείς του. Όμως στην πορεία θα ανταμώσει με μια γενετικά τροποποιημένη μια αράχνη, η οποία θα τον δαγκώσει. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος θα αποκτήσει ξεχωριστές ικανότητες και θα τις χρησιμοποιήσει ενάντια στους εγκληματίες.

Κυριακή 31/10, 23:20 Molly’s Game στον ALPHA

Αστυνομικό δράμα – βιογραφία αμερικανικής παραγωγής, (2017). Σκηνοθεσία: Άαρον Σόρκιν

Παίζουν: Τζέσικα Τσάστεϊν, Ίντρις Έλπμα, Κέβιν Κόστνερ, Μάικλ Σέρα, Κρις Ο’Ντάουν

Υπόθεση: Η Μόλι Μπλουμ, μια σκιέρ ολυμπιακών προδιαγραφών αποφασίζει να χτίσει μια διαφορετική επαγγελματική καριέρα στο Λος Άντζελες, στο χώρο της ψυχαγωγίας. Σύντομα, θα στήσει μια δική της εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων και πιο συγκεκριμένα για αγώνες πόκερ. Καθώς αυτές οι εκδηλώσεις αρχίζουν να φιλοξενούνται σε σπίτια μεγάλων αστέρων του κινηματογράφου, του αθλητισμού και του επιχειρηματικού κόσμου, η Μόλι Μπλουμ γίνεται όλο και πιο έξπερτ στα μεγάλα στοιχήματα και τις προκλήσεις τους. Όταν όμως, κάποια στιγμή πράκτορες του FBI εισβάλουν σε μία από τις επιχειρήσεις της στα χνάρια μια οικονομικής πυραμίδας και της ρωσικής μαφίας, η Μόλι θα βρεθεί με χειροπέδες για πράγματα που δεν έχει διαπράξει. Ο μόνος που μπορεί να τη σώσει είναι ο δικηγόρος υπεράσπισης που φαίνεται ότι δεν έχει πειστεί από τα δημοσιεύματα που την έχουν ήδη καταδικάσει…

Ντοκιμαντέρ

Σάββατο 30/10, 18:10 Χαμένοι Κόσμοι: Ατλαντίδα στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2006).

Υπόθεση: Ξαναζωντανεύοντας το εντυπωσιακό παλάτι της Ατλαντίδας, όπως αυτό περιγράφεται από τον Πλάτωνα και αποκαλύπτεται από τους αρχαιολόγους του 21ου αιώνα, το ντοκιμαντέρ φέρνει στο φως τη μεγαλοπρέπεια και το μυστήριο ενός χαμένου κόσμου. (44′)

Σάββατο 30/10, 23:10 Εγώ, ο Καίσαρας: Κωνσταντίνος ο Μέγας στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ βρετανικής παραγωγής (1993). Σκηνοθεσία: Φιλ Γκράμπσκι

Υπόθεση: Οι επαναστατικές του πολιτικές έσωσαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ενώ η νέα πρωτεύουσα που ίδρυσε, η Κωνσταντινούπολη, ‘έλαμψε’ για πάνω από 1.000 χρόνια. Γνωρίστε τον Κωνσταντίνο, έναν από τους σπουδαιότερους Ρωμαίους Αυτοκράτορες.

Κυριακή 31/10, 14:00 Ελλάδα – Στα Ίχνη των Θεών στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2018). Σκηνοθεσία: Στρατής Βουγιούκας

Υπόθεση: Ηλιοκαμένα τοπία, κρυστάλλινα νερά, ερείπια του μακρινού παρελθόντος, ήσυχα χωριά, πολύβουες πόλεις. Ένα ταξίδι στην Ελλάδα, έναν τόπο έντονων αντιθέσεων, όπου νέο και παλιό, μυθολογία και μοντερνισμός συναντώνται και συνυπάρχουν.

Κυριακή 31/10, 23:00 Η Αίθουσα του Χρόνου στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2012). Σκηνοθεσία: Μίκαελ Γκάουμνιτζ

Υπόθεση: Δεκέμβριος, 2012. Σε έναν χώρο 2.000 τ.μ. στο νέο κτίριο του Μουσείου του Λούβρου στην πόλη Λανς, μια έκθεση ‘ξεδίπλωσε’ την ιστορία της ανθρωπότητας… Κυριότεροι σταθμοί της, η Αίγυπτος, η Ελλάδα, η Ρώμη και ο Ισλαμικός Κόσμος.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

Σάββατο 30/10, 21:00 Πιάσε Με Αν Μπορείς (Catch Me If You Can) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Βιογραφική ταινία αμερικανικής παραγωγής (2002). Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Παίζουν: Λεονάρντο ΝτιΚάπριο,Τομ Χανκς,Κρίστοφερ Γουόκεν

Υπόθεση: Η αληθινή ιστορία ενός καταζητούμενου από το FBI νεαρού, ο οποίος υιοθέτησε με επιτυχία διάφορες ταυτότητες, ενώ πλαστογράφησε επιταγές συνολικής αξίας μερικών εκατομμυρίων δολαρίων… Η ταινία κέρδισε 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Σάββατο 30/10, 22:00 Πέρα από την Αφρική (Out of Africa) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής (1985). Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Πόλακ

Παίζουν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Μέριλ Στριπ, Κλάους Μαρία Μπραντάουερ

Υπόθεση: Στην αποικιακή Κένυα των αρχών του 20ού αιώνα, μια Δανή βαρόνη, της οποίας ο γάμος έχει πρακτικά διαλυθεί, διευθύνει με δυναμισμό τη φυτεία της και βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο ενός λευκού κυνηγού… Η ταινία κέρδισε 7 Όσκαρ.

Κυριακή 31/10, 19:05 Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Εξέγερση (Rise of the Planet of the Apes) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Ταινία επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής παραγωγής (2011). Σκηνοθεσία: Ρούπερτ Γουάιατ

Παίζουν: Τζέιμς Φράνκο, Άντι Σέρκις, Φρίντα Πίντο

Υπόθεση: Στο σημερινό Σαν Φρανσίσκο, τα πειράματα του ανθρώπου πάνω στα ζώα οδηγούν σε ένα νέο είδος πιθήκου με υψηλή νοημοσύνη. Σύντομα, ένας παγκόσμιος πόλεμος ξεσπά για την κυριαρχία στον πλανήτη… Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ.

Κυριακή 31/10, 21:00 Κατηγορώ…! (An Officer and a Spy) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Ιστορική ταινία γαλλικής και ιταλικής παραγωγής (2019). Σκηνοθεσία: Ρόμαν Πολάνσκι

Παίζουν: Ζαν Ντιζαρντέν, Λουί Γκαρέλ, Εμανουέλ Σενιέ

Υπόθεση: Παρίσι, τέλη 19ου αιώνα: Ο εβραϊκής καταγωγής Γάλλος λοχαγός Ντρέιφους κατηγορείται αδίκως για εσχάτη προδοσία και καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη σε μια δίκη-παρωδία. Αυτή είναι η ιστορία της διαβόητης υπόθεσης Ντρέιφους.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Inception

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής (2010). Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Παίζουν: Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Έλιοτ Πέιτζ, Τομ Χάρντι, Κίλιαν Μέρφι

Υπόθεση: Ένας κλέφτης που αποσπά μυστικά μέσα από τα όνειρα των ανθρώπων, αναλαμβάνει μία τελευταία δουλειά: να «φυτέψει» μία σκέψη στο υποσυνείδητο ενός επιχειρηματία, αλλά το τραυματικό παρελθόν του απειλεί την έκβαση της αποστολής.