Finneas: Ο αδερφός και παραγωγός της Billie Eilish κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του

Ο 8 φορές βραβευμένος με Grammy μουσικός, τραγουδοποιός και παραγωγός, αδερφός της Billie Eilish, Finneas κυκλοφόρησε την Παρασκευή το ντεμπούτο άλμπουμ του, με τίτλο «Optimist».

Πρόκειται για ένα άλμπουμ δεκατριών κομματιών, γραμμένα εξ ολοκλήρου από τον καλλιτέχνη. Ανάμεσα τους και τα singles, «The 90s», «A Concert Six Months From Now» & η συγκλονιστική μπαλάντα του Finneas «What They’ll Say About About Us» που είχαν ήδη κυκλοφορήσει!

Επίσης κυκλοφόρησε και το music video για το «Love Is Pain» που αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι στο άλμπουμ.

Μιλώντας για το τραγούδι ο Finneas αποκαλύπτει: «Το συγκεκριμένο έχει να κάνει με το πόσο οδυνηρή και σπαρακτική μπορεί να είναι η αγάπη. Πάντα ήθελα να γράψω ένα τραγούδι για μια σχέση ενηλίκων».

Η μουσική του Finneas προέρχεται από έναν τόπο αγάπης. Είναι το είδος της αγάπης που προκύπτει από τις πολύωρες συνεδρίες στούντιο. Είναι το είδος της αγάπης που σε κάνει να θέλεις να κάνεις πρόταση γάμου. Είναι το είδος της αγάπης που έχουν οι φίλοι μεταξύ τους. Είναι το είδος της αγάπης που θα νιώσει ο ακροατής μέσα από το ντεμπούτο άλμπουμ του.

Βρείτε και ακούστε το άλμπουμ “Optimist” ψηφιακά εδώ.

Παράλληλα, ο Finneas κυκλοφόρησε το νέο του single & music video με τίτλο “The 90S”. Από το ντεμπούτο του άλμπουμ “Optimist” που κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου.

To ‘The 90s’ είναι μια συναισθηματική αναδρομή του Finneas στο παρελθόν, και συγκεκριμένα μια δεκαετία πριν, μια εποχή δίχως ίντερνετ και κινητά.

Το music video είναι σε σκηνοθεσία του Sam Bennett και σε χορογραφία Monika Felice Smith: