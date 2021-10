Platforms Project: Η φουάρ εναλλακτικής τέχνης επιστρέφει στην Αθήνα

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, η διεθνής έκθεση Platforms Project επιστρέφει στην Αθήνα, από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου 2021, στον εκθεσιακό χώρο «Νίκος Κεσσανλής» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα ομιλιών, βίντεο και περφόρμανς από τις συμμετέχουσες ομάδες.

Το πρότζεκτ, τη διεύθυνση του οποίου έχουν η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού, έχει ως αντικείμενο την από κοινού αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά ερωτήματα και την ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής δράσης, όπως αυτή παράγεται σήμερα στο πλαίσιο ομαδικών πρωτοβουλιών νέων καλλιτεχνών στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του φετινού Platforms Project 2020-21 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

Το 2020 και το 2021 το Platforms Project δημιούργησε, λόγω της πανδημίας, μια διαδικτυακή έκθεση, το Platforms Project NET, που λειτούργησε τον Μάιο του 2020 και του 2021, αποτελώντας όχι απλώς μία διαδικτυακή εξέλιξη του Platforms Project- Independent Art Fair αλλά έναν ψηφιακό τόπο συνάντησης και δικτύωσης καλλιτεχνικών ομάδων από όλο το κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία στο ευρύ φιλότεχνο κοινό, να έρθει σε επαφή με τα έργα και τους καλλιτέχνες των ομάδων.

Ήταν η πρώτη διαδικτυακή φουάρ στην Ελλάδα και η δεύτερη στο κόσμο. Το Platforms Project Net 2021 επισκέφθηκαν θεατές από 82 χώρες και είχε περισσότερες από 315.000 προβολές. Το κανάλι youtube του Platforms Project έλαβε τις ίδιες μέρες πάνω από 10.000 προβολές.

Στο Platforms Project 2020-21 θα συμμετέχουν 54 πλατφόρμες από 24 χώρες, και με περισσότερους από 800 καλλιτέχνες, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο. Παράλληλα με την παρουσίαση της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, περφόρμανς και workshops. Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές του, «το Platforms Project δεν αποτελεί μια απρόσωπη εκδήλωση αλλά μια εικαστική κοινότητα γεμάτη ενέργεια, φρεσκάδα, δίνοντας χρόνο και τόπο παρουσίασης σε μία εναλλακτική τέχνη που δεν θα μπορούσε να εκφραστεί αλλού».

Πλατφόρμες-ομάδες καλλιτεχνών που συμμετέχουν

ABC Gallery (Ρωσία), ACEY Europe (Ελλάδα, Κύπρος), AMV (Καναδάς), ArtCode (Ελλάδα), ARTIA GALLERY(Ελλάδα ), artplatform |elsewhere (Ολλανδία), ASSOCIATION THÈÂTRE DIONYSOS ET APOLLON (Ελλάδα, Γαλλία, Καναδά, Χιλή, Ρωσία, Σλοβενία, Αργεντινή, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Η.Π.Α.), ATHENS STREET ART FESTIVAL (Ελλάδα), Αυτοβιογραφικά Συστήματα / Autobiographical Systems (Ελλάδα), Bcademie (Ολλανδία ), BEASTON Projects (Μ. Βρετανία), Binaryartgroup (Κύπρος), Bureaud’artet de recherche, Roubaix (Γαλλία), Cable Depot (Μ. Βρετανία), Comealone (Ελλάδα, Γαλλία), Cube Art Editions (Ελλάδα), CYBORG/ASMA (Ελλάδα), DAS ESSZIMMER – space for art+ (Γερμανία) , D.E.U.S (Ελλάδα & Βέλγιο), ΔΙΠΟΛΑ-DIPOLA (Ελλάδα), Ed Video (Καναδάς), EN FLO (Ελλάδα), EULENGASSE (Γερμανία), Five Years & Darling Pearls & Co (Μ. Βρετανία), Fragments of truth + La La Art Group (Ελλάδα), Future Scenarios (Ολλανδία & Ελλάδα), GREYLIGHT PROJECTS (Ολλανδία & Βέλγιο), ID:I GALLERI (Σουηδία), IFAC Arts ( Η.Π.Α), IN VIVO (Ελλάδα), JAW (Μ. Βρετανία), Κ4+1 project (Ελλάδα ), Kaktos Project (Ελλάδα ), ΚΟΙΝΩΝΩ Τhe Tinos Gathering (Ελλάδα), Καλλιέργεια Καλλιέργεια – Cultivation Cultivation (Ελλάδα ), Kunsthalle Graz – association for contemporary art (Αυστρία), Kunsthalle kleinbasel (Ελβετία), Lab for Arts (Ελλάδα), METAPOLIS (Ελλάδα), ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES (Ελλάδα), MnkyBizzGroup (ΗΠΑ), Museum of Forgetting/TILT platform (Σουηδία , Ελλάδα), MUU Galleria (Φιλανδία), ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ – ORIZONTAS GEGONOTON (Ελλάδα), Penelope’s webs (Ελλάδα), personal identity (Ελλάδα), Pow Wow (Ελλάδα), Project 2 (Ελλάδα), Rhythm Section (Αυστραλία, Κίνα, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ουκρανία), rosalux (Γερμανία), Sans Titre, Tourcoing (Γαλλία), SHELTER Artists Run Space (Τουρκία), TIDAL FLOW ART (Ελλάδα), [email protected] (Ελλάδα)