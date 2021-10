Πού να πάμε σήμερα: 6 συναυλίες για την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου

1. Τα Τραγούδια που μας Ενώνουν, με την Turetsky Choir & Soprano στην Αθήνα

Ο μουσικός μαραθώνιος της χορωδίας «Turetsky Choir & Soprano» συνεχίζει να επεκτείνει την τεράστια τουρνέ του. Το έργο έχει ένα ειρηνευτικό μήνυμα και με τα χρόνια της ύπαρξής του έχει ήδη ενώσει περισσότερες από 20 χώρες και 5 γενιές. Το πρόγραμμα του ρεπερτορίου περιλαμβάνει θρυλικά τραγούδια για τον ηρωισμό και την αγάπη – “Κατιούσα”, “Σμουγκλιάνκα”, “Μπουχενβάλσκι Ναμπάτ”, οι συγκινητικές συνθέσεις “Ογκονιόκ”, “Νταβαϊζακούριμ”, κομμάτια του συγγραφέα “Λενινγκράντσκιχλεμπ”, “Τι ξέρεις για τον πόλεμο”, και άλλα αγαπημένα τραγούδια, η καλύτερη κληρονομιά του ρωσικού πολιτισμού και μουσικά κομπλιμέντα για τις χώρες υποδοχής – τραγούδια στη βουλγαρική, γαλλική, ισπανική και άλλες γλώσσες.

Παρασκευή 15/10, 18:00

Εισιτήριο: Είσοδος ελεύθερη με κάρτα εισόδου – Κρατήσεις: 211 7701 700

Ζάππειο Μέγαρο, Εξωτερικός χώρος του Ζαππείου, Αθήνα

2. FatElvis στο Faust

Οι FatElvis συνεχίζουν να ξεσηκώνουν την πόλη, rock’n’roλλάροντας στο αγαπημένο τους Faust Bar-Theatre-Arts, την Παρασκευή 15/10, και παρουσιάζοντας ένα “παχουλό” rock’n’roll υπερθέαμα με αφετηρία τον “Βασιλιά” Elvis και κορύφωση τα blues του Νότου. Η ενδιάμεση πορεία περνάει από τους country ύμνους του Johnny Cash, τα southern rock των Creedance Clearwater Revival, τις μπαλάντες των Tom Jones και Joe Cocker αλλά και όλη την χορευτική rock’n’roll σκηνή των 60’s με τους γνωστότερους εκφραστές της όπως τους Ray Charles, Little Richard, Jerry Lee Louis και Eddie Cochran.

Παρασκευή 15/10, 22:00

Είσοδος: 5€

Faust, Αθηναΐδος 12, Αθήνα 10560, 2103234095

3. «Ελληνική Επανάσταση – Έτος Σαιν-Σανς»: Ο Βιατσεσλάβ Βόλιτς διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Στην πρώτη του συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ο μαέστρος Βιατσεσλάβ Βόλιτς, πρώτος αρχιμουσικός της Εθνικής Όπερας της Οδησσού, διευθύνει την Τρίτη Συμφωνία του Camille Saint-Saëns, ανοίγοντας έτσι ένα ευρύτερο αφιέρωμα στον σπουδαίο Γάλλο μουσουργό, εκατό χρόνια από τον θάνατο του. Στην αρχή της βραδιάς ακούγεται ένα νέο συμφωνικό έργο του συνθέτη Δημήτρη Σκύλλα, εμπνευσμένο από το χορό του Ζαλόγγου, ενώ στη συνέχεια ο βιρτουόζος πιανίστας Συπριέν Κατσαρής ερμηνεύει δύο φαντασμαγορικές συνθέσεις του Franz Liszt.

Παρασκευή 15/10, 20:30

Εισιτήριο: 9 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 14 €, 22 €, 28 €, 36 €, 42 €, 50 € – Κρατήσεις: 210 72 82 333, megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Ιλίσια

4. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας και Γιάννης Μηλιώκας στο Κύτταρο

Το Κύτταρο υποδέχεται τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Γιοκαρίνη, το Νίκο Ζιώγαλα και τον Γιάννη Μηλιώκα, τη θρυλική παρέα, που επιστρέφει στο «σπίτι» της μετά από καιρό και μας προσφέρει, ένα μουσικό θεραπευτικό κοκτέιλ κόντρα στην κατήφεια των καιρών για να υποδεχτούμε τον «χειμώνα» που έρχεται με αισιοδοξία και γεμάτες τις καρδιές μας… Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο (μπαρ). Για κράτηση θέσης καθήμενου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο 210 8224134.

Παρασκευή 15/10, 22:00

Εισιτήριο: 15€ – Κρατήσεις: 210 8224134 – 697 764 1373 & [email protected] – Προπώληση: viva.gr, Κύτταρο

Κύτταρο, Αχαρνών, Ηπείρου και, Αθήνα 104 39, 2108224134

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι Muse headliners του Ejekt Festival 2022

5. Someone Who Isn’t Me x VoxPopuli x Blinkmike.wav στο Romantso

Κοινή εμφάνιση των Someone Who Isn’t Me – με τους synth αναλογικούς ήχους, τις χαοτικές κιθάρες και τους off-beat ρυθμούς, του VoxPopuli – του «κάτι σαν hip hop καλλιτέχνη», όπως συνηθίζει να αποκαλεί τον εαυτό του ο μουσικός παραγωγός και spoken word vocalist από τα Δυτικά της Αθήνας και του Blinkmike.wav – Stand Up Comedian και μέλος του punk rock συγκροτήματος Day Oof, στο Ρομάντσο!

Παρασκευή 15/10, 21:00

Είσοδος: 8€ – Κρατήσεις 2167003325

Romantso, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα 10552, 2167003325

6. Ηgemona$ live στο Βεάκειο Θέατρο

Η συναυλία που όλοι περιμένουν είναι επιτέλους εδώ. Για πρώτη φορά, την Παρασκευή 15/10 στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά ο Hgemona$ θα εμφανιστεί σε ένα μοναδικό live. Έχοντας ήδη πολλές επιτυχίες στο δυναμικό του και έχοντας χτίσει φανατικούς ακροατές, ήρθε η στιγμή να παρουσιάσει τα κομμάτια του. Ειλικρινής, ευθύς, προκαλεί με τα κομμάτια του και έρχεται με support acts από Campeon, Mandragora και Λύκο και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

Παρασκευή 15/10, 20:00

Εισιτήριο: 12€ – Προπώληση: 2107234567, ticket services, Public

Βεάκειο Θέατρο, Ηρακλείου 13, Πειραιάς 18533, 2104226330