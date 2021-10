Χιου Τζάκμαν: 10 πράγματα που δεν ξέρατε για τον άτρωτο «ήρωα» του κινηματογράφου

Χθες, στις 12 Οκτωβρίου, ο Χιου Τζάκμαν, ο ηθοποιός που έδωσε ζωή σε έναν από τους πιο γνωστούς χαρακτήρες κόμικ, τον Γούλβεριν, γιόρτασε τα 53α γενέθλιά του, κι εμείς θυμηθήκαμε όλες αυτές τις αξέχαστες στιγμές που μάς έχει χαρίσει στον κινηματογράφο.

Ο Χιου Τζάκμαν έχει δηλώσει πως μέσα του τρέχει το ελληνικό αίμα, καθώς ο προπάππους του καταγόταν από την Ίο, και είχε το επώνυμο Μπέλας. Μάλιστα, είχε πει πως θέλει σύντομα να επισκεφτεί το νησί.

Το ντεμπούτο το στην υποκριτική το είχε κάνει με το αυστραλιανό δράμα Law of the Land, πριν από περίπου 28 χρόνια, και από τότε δεν έχει σταματήσει να μας εκπλήσσει με τις επιλογές του.

Ευρέως γνωστός έγινε το 2000, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να δείξει το ταλέντο του ως ένας από τους πλέον πιο εμβληματικούς υπερήρωες, τον Γούλβεριν. Τον χαρακτήρα αυτόν έμελλε να τον «σφραγίσει» με την ερμηνεία του, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τον ηθοποιό εδώ και 21 χρόνια.

Από την πρώτη του επιτυχημένη εμφάνιση ως ο θυμωμένος και άτρωτος υπερήρωας, μέχρι και σόουμαν που αγαπά τον χορό και το τραγούδι, ο Χιου Τζάκμαν έχει αποδείξει πως είναι ένας ηθοποιός που του αρέσει να δοκιμάζεται αλλά και να αποδεικνύει πως τελικά, μπορεί να κάνει τα πάντα.

Τι δεν ξέρουμε όμως για τον ταλαντούχο ηθοποιό;

1.Ο Χιου Τζάκμαν δεν ήταν η πρώτη επιλογή για το ρόλο του Γούλβεριν

Μετά από 21 χρόνια είναι πραγματικά δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Γούλβεριν υποδυόμενο από οποιονδήποτε άλλο ηθοποιό, εκτός από τον Χιου Τζάκμαν. Και όμως, ο Χιου ήταν η τρίτη επιλογή της παραγωγής, και αυτό χάρη στον Ράσελ Κρόου.

Ο Κρόου ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο, όμως ο ίδιος είχε αρνηθεί και είχε προτείνει να πάρει το ρόλο ένας καλός του φίλος και άγνωστος τότε Αυστραλός ηθοποιός, ονόματι Χιου Τζάκμαν. Παρά τη σύσταση του, η παραγωγή επέλεξε τον ηθοποιό Ντάγκρεϊ Σκοτ για να παίξει τον Γούλβεριν, αλλά εξαιτίας κάποιον προβλημάτων που προέκυψαν με τον ρόλο του στο Mission: Impossible 2, ο Σκοτ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Τελικά, τον ρόλο τον πήρε ο Χιου Τζάκμαν και κανένας δεν έχει παράπονο για αυτή την εξέλιξη.

2.Έχει δημιουργήσει ένα ίδρυμα που βοηθάει τους καλλιεργητές καφέ

Το Ίδρυμα Laughing Man εδώ και χρόνια «υποστηρίζει τις κοινότητες αγροτών που καλλιεργούν καφέ, επενδύοντας σε προγράμματα που ανοίγουν το δρόμο για την υγεία, την ανάπτυξη και την επιτυχία για τους καλλιεργητές και τις οικογένειές τους», όπως δηλώνει ο Τζάκμαν.

Ο ηθοποιός ξεκίνησε αυτό το ίδρυμα, μετά από την γνωριμία του με τον Dukale, έναν Αιθίοπα καλλιεργητή καφέ. Η συνάντηση αυτή ενέπνευσε τον Τζάκμαν να δημιουργήσει το Laughing Man Coffee και το Ίδρυμα The Laughing Man για να υποστηρίξει και άλλες οικογένειες, όπως αυτή του Dukale.

3. Γνώρισε την γυναίκα του στο σετ της πρώτης του μεγάλης δουλειάς

Η πρώτη μεγάλη τηλεοπτική εμφάνιση του Χιου Τζάκμαν έγινε το 1995, με την δραματική σειρά 10 επεισοδίων, Correlli. Στη σειρά, ο Τζάκμαν υποδύθηκε έναν κρατούμενο ονόματι Κέβιν Τζόουνς, ο οποίος είχε αναπτύξει μία ρομαντική σχέση με την ψυχολόγο του, την οποία υποδυόταν η νυν σύζυγός του, Ντέμπορα-Λι Φέρνες. Το ρομαντικό ειδύλλιο των δύο ηθοποιών συνεχίστηκε και εκτός πλατό, με τους δύο τους να παντρεύονται ένα χρόνο αργότερα και να μετρούν σήμερα 25 χρόνια γάμου και δύο παιδιά.

4.Η μητέρα του τον εγκατέλειψε σε μικρή ηλικία για να ζήσει στην Αγγλία

Αν και ο Χιου Τζάκμαν γεννήθηκε στην Αυστραλία, οι γονείς του κατάγονται από την Αγγλία. Ο Τζάκμαν είναι ο μικρότερος από τα πέντε παιδιά και όταν ήταν οκτώ ετών, η μητέρα του εγκατέλειψε την οικογένειά της και επέστρεψε στην Αγγλία, αφήνοντας τον πατέρα του ηθοποιού να μεγαλώνει μόνος του τα παιδιά τους.

Πέντε χρόνια αργότερα, ο πατέρας του πήγε στην Αγγλία με την ελπίδα να τα ξανά βρει με τη γυναίκα του. «Ο μπαμπάς μου πήγε στην Αγγλία για να τη φέρει πίσω, αλλά εκείνη ήταν πλέον παντρεμένη με κάποιον άλλο, με ένα παιδί. Ήταν πολύ περίπλοκο. Όταν λοιπόν ο μπαμπάς μου επέστρεψε πολύ νωρίτερα από ότι είχε προγραμματίσει, το κατάλαβα κατευθείαν. Ήμουν αρκετά μεγάλος για να συνειδητοποιήσω πως κάτι τέτοιο τελικά δεν θα συνέβαινε».

Ο Χιου Τζάκμαν έχει παραδεχτεί πως χρησιμοποίησε τον θυμό που ένιωσε όταν τον εγκατέλειψε η μητέρα του, για να υποδυθεί τον Γούλβεριν.

5.Μικρός ονειρευόταν να γίνει δημοσιογράφος

Ο Χιου Τζακμαν σπούδασε Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας στο Σύδνεϋ, με την ελπίδα να γίνει δημοσιογράφος. Τότε ο στόχος του ήταν να γίνει ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Ωστόσο, όταν έφτασε στο τελευταίο του έτος, ανακάλυψε πως του έλειπαν κάποιες μονάδες για να πάρει το πτυχίο του, οπότε παρακολούθησε και ένα μάθημα υποκριτικής. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία…

6.Παίζει διάφορα μουσικά όργανα και κάνει yoga όταν θέλει να χαλαρώσει

Αν και μάλλον το πρώτο δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, δεδομένου του μουσικού του ταλέντου, ο γνωστός ηθοποιός παίζει τρία μουσικά όργανα: πιάνο, κιθάρα και βιολί.

Επιπλέον, είναι γνωστό πως η ζωή ενός ηθοποιού μπορεί να γίνει άκρως αγχωτική. Ο Τζάκμαν αυτό το άγχος το ξεπερνάει κάνοντας Υπερβατικό Διαλογισμό εδώ και 20 χρόνια. Η συμπρωταγωνίστρια του Μεγκ Ράιαν τον έστρεψε στη yoga, η οποία κατάφερε να γίνει η καλύτερη πηγή χαλάρωσης του ηθοποιού.

7.Έχει στα χέρια του ένα ρεκόρ

Από το 2016, ο Χιου Τζάκμαν κατέχει το ρεκόρ του ηθοποιού που έχει παίξει τον ίδιο υπερήρωα τις περισσότερες φορές σε ένα franchise ταινιών δράσης, καθώς είναι ο μόνος ηθοποιός που εμφανίστηκε ως Γούλβεριν και στις επτά ταινίες της σειράς X-Men.

8. Πάσχει από βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

Ο Χιου Τζάκμαν ανακάλυψε ότι πάσχει από βασικοκυτταρικό καρκίνωμα στη μύτη το 2013, στα γυρίσματα μιας ταινίας, όπως είχε δηλώσει σε μία παλαιότερη συνέντευξή του στο People Μagazine. Συνολικά έχει κάνει πέντε επεμβάσεις και μιλάει ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας του προτρέποντας τον κόσμο να προστατεύει το δέρμα του από τον ήλιο.

«Η μακιγιέζ μου, μου είπε ότι έχω ένα μικρό αιματηρό σημάδι πάνω στη μύτη μου. Της απάντησα ότι το ξέρω και ότι πρέπει να έγινε σε μία σκηνή μάχης, όταν κάποιος με χτύπησε κατά λάθος. Πράγματι, στη διάρκεια των 17 χρόνων που υποδύομαι τον Wolverine αποκτούσα πολλά σημάδια, γρατσουνιές και χτυπήματα. Είμαι κι εγώ αδέξιος. Μία εβδομάδα μετά, που είχε ξεραθεί το αίμα και έμοιαζε ότι θα φύγει, άρχισε πάλι να ματώνει. Βλέποντάς το, η μακιγιέζ μου, μου είπε ότι πρέπει να πάω το ελέγξω, γιατί ανησυχεί».

9.Είναι λάτρης των μιούζικαλ

Η αγάπη του Τζάκμαν για τα μιούζικαλ άρχισε να ανθίζει όταν ήταν μόλις 10 ετών. Είδε μια παράσταση του Man of La Mancha, και τότε ξεκίνησαν όλα. Έκτοτε, έχει υποδυθεί σημαντικούς ρόλους σε γνωστές ταινίες μιούζικαλ, συμπεριλαμβανομένων των Les Misérables (Οι Άθλιοι) και The Greatest Showman. Η αγάπη του για την μουσική μάλιστα, του έχει χαρίσει και ένα Grammy, για την ερμηνεία του στο μιούζικαλ The Greatest Showman.

10.O Τζορτζ Κλούνεϊ είναι το celebrity crush του

If I were a woman which celebrity would I date? I reckon George Clooney because …..ps sorry Amal xx HJ pic.twitter.com/maN1Zxge9A — Hugh Jackman (@RealHughJackman) September 30, 2015

«Αν ήμουν γυναίκα με ποια διασημότητα θα έβγαινα; Νομίζω με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Υ.Γ συγνώμη Αμάλ». Τέλος, και ίσως το πιο διασκεδαστικό fact για τον Χιου Τζάκμαν, είναι πως, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του, αν ήταν γυναίκα, θα ήθελε να βγει με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Και η αλήθεια είναι πως στην συνέντευξη είχε απαντήσει πολύ γρήγορα, οπότε το είχε ξανά σκεφτεί! Για αυτό και αμέσως έσπευσε να ζητήσει, με χιούμορ πάντα, συγνώμη στην γυναίκα του Κλούνεϊ, Αμάλ Αλαμουντίν.