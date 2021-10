Φεστιβάλ Αθηνών: Αυλαία για φέτος με Hildur Guanadottir και Σαρόν Εγιάλ

Το φεστιβαλικό ταξίδι του 2021 ολοκληρώνεται πανηγυρικά στις 9 και 10 Οκτωβρίου στην Πειραιώς 260 με δύο πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις, που θα σφραγίσουν με τον πιο συναρπαστικό τρόπο τον επίλογο του φετινού πλούσιου καλλιτεχνικού προγράμματος.

Τι θα δούμε στην Πειραιώς 260

Στο χώρο Η, η Ισλανδή συνθέτις Hildur Guanadottir, βραβευμένη με Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής Επένδυσης για το soundtrack της ταινίας «Τζόκερ», θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να παρουσιάσει τις συνθέσεις της για τη γνωστή σειρά «Chernobyl», για τις οποίες απέσπασε βραβείο Γκράμμυ.

Ταυτόχρονα στο χώρο Δ, η διάσημη Ισραηλινή χορογράφος Σαρόν Εγιάλ, έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας με «Το βάναυσο ταξίδι της καρδιάς», «ένα αισθαντικό χορευτικό αφιέρωμα στην ζωή που επουλώνει τις πληγές του έρωτα». Μια παράσταση με την πολύτιμη ενδυματολογική υπογραφή της δημιουργικής διευθύντριας του οίκου Dior, Maria Grazia Chiuri. Οι μαγικοί κόσμοι της μουσικής και του χορού θα χαρίσουν στους πιστούς θεατές του Φεστιβάλ, δύο μοναδικές βραδιές που θα κρατήσουν ζωντανή τη διάθεση για το επόμενο καλοκαιρινό ραντεβού.

L-E-V – Sharon Eyal – Gai Behar «Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart»

9 & 10 Οκτωβρίου, 21:00

Πειραιώς 260 (Χώρος Δ)

Η ζωή πολλές φορές επουλώνει τις πληγές του έρωτα με τον πιο αναπάντεχο τρόπο. Έτσι κάπως κινείται η αγάπη στο «βάναυσο ταξίδι της καρδιάς» που χορογράφησε η διάσημη Ισραηλινή χορογράφος Σαρόν Εγιάλ (Sharon Eyal) μαζί με τον, επί πολλά χρόνια συνεργάτη της, Γκάι Μπεχάρ (Gai Behar). Πρόκειται για το τρίτο έργο μιας τριλογίας με θέμα τον έρωτα, από την ομάδα LEV («καρδιά» στα εβραϊκά), που με τον παλμό, το χιούμορ και τον αισθησιασμό της επαναφέρει στον χορό τη χαρά της ζωής.

Εκρηκτικές στροφές εκτελεσμένες με άψογη τεχνική και μπαλετικές αναφορές εναλλάσσονται με ελαφρές voguing ειρωνικές διαδρομές, που αγκαλιάζονται από τον ζωντανό μιξαρισμένο ηχητικό κόσμο του Ori Lichtiκ, ντράμερ, dj και ενορχηστρωτή της techno σκηνής του Ισραήλ. Τα κοστούμια της σχεδιάστριας και δημιουργικής διευθύντριας του οίκου Dior Maria Grazia Chiuri, που παραπέμπουν σε ολόσωμα τατουάζ, ενισχύουν την αίσθηση του ονειρικού και αισθησιακού, σε ένα χορευτικό ταξίδι το οποίο κλείνει την τριλογία της αγάπης της Σαρόν Εγιάλ με τρόπο ελπιδοφόρο και σχεδόν θεραπευτικό. Μια παράσταση που ξεσηκώνει το κοινό παγκοσμίως.

Συντελεστές

Δημιουργός Sharon Eyal

Συνδημιουργός Gai Behar

Μουσική Ori Lichtik

Κοστούμια Maria Grazia Chiuri – Christian Dior Couture

Φωτισμοί Alon Cohen

Υπεύθυνος δοκιμών Leo Lerus

Ερμηνεύουν Clyde Emmanuel Archer, Gon Biran, Keren Lurie Pardes, Daniel Norgren Jensen, Rebecca Hytting, Darren Devaney, Guido Dutlih, Alice Godfrey

Διεύθυνση παραγωγής Maya Manor

Διεύθυνση περιοδείας Roy Bedarshi

Συμπαραγωγή Sadler’s Wells, Ruhrtriennale, Christian Dior Couture, Julidans, Montpellier Danse, Torinodanza Festival, Carolina Performing Arts, Bold Tendencies, Young Turks

Παγκόσμια πρεμιέρα Ruhrtriennale 2019 – Festival der Künste. Σεπτέμβριος 2019

Εισιτήρια: Διακεκριμένη Ζώνη 30€ • Ζώνη Α΄ 20€ – Φοιτητικά / 65+ / Καλλ. Σωματείων 16€ • Ζώνη Β΄15€ – Φοιτητικά / 65+ / Καλλ. Σωματείων 12€ • Αμεα / Ανέργων / Σπουδαστικά Καλλ. Σχολών 5€.

Hildur Guðnadóttir με τους Chris Watson & Sam Slater | «Chernobyl Live»

9 & 10 Οκτωβρίου, 23:00

Πειραιώς 260 (Χώρος H)

Η Χίλντουρ Γκουδναντόττιρ (Hildur Guðnadóttir|), που πρόσφατα τιμήθηκε για τη μουσική της στο «Τζόκερ» του Τοντ Φίλιπς (βραβείο Όσκαρ, βραβείο BAFTA, Critics’ Choice Movie Award, Χρυσή Σφαίρα) έδωσε το δικό της, καθοριστικό στίγμα και στην επιτυχία της πολυβραβευμένης σειράς του HBO «Chernobyl», για την οποία τιμήθηκε με βραβείο Γκράμμυ.

Η Ισλανδή μουσικός και συνθέτρια ηχογράφησε το σάουντρακ του Chernobyl στο εγκαταλειμμένο πυρηνικό εργοστάσιο Ignalina στη Λιθουανία, όπου μαζί με τους συνεργάτες της Κρις Γουάτσον (Chris Watson) και Σαμ Σλέητερ (Sam Slater) μελέτησαν και αξιοποίησαν τις ηχητικές δυνατότητες του κτίσματος –που αποτελείται από χώρους εμβαδού 600 μέτρων–, τους ήχους των μηχανημάτων, φυσικά όργανα, ηλεκτρονικά μέσα και, κάποιες φορές, την ίδια της τη φωνή.

Τώρα, σε ένα άλλο παλιό εργοστάσιο, στη δική μας Πειραιώς 260, η Χίλντουρ Γκουδναντόττιρ μάς προσκαλεί να απολαύσουμε ζωντανά τη μουσική του Chernobyl, δημιουργώντας εκ νέου τα μοναδικά της ηχητικά τοπία.

Συντελεστές:

Φωνή Hildur Guðnadóttir

Ηλεκτρονικά (Electronics) Chris Watson, Sam Slater

Σχεδιασμός φωτισμών Theresa Baumgartner

Διάχυση ήχου Francesco Donadello

Με τη συνεργασία της Heretic

Εισιτήρια: Διακεκριμένη Ζώνη 40€ • Ζώνη Α΄ 30€ – Φοιτητικά / 65+ / Καλλ. Σωματείων 24€ • Ζώνη Β΄20€ – Φοιτητικά / 65+ / Καλλ. Σωματείων 16€ • Αμεα / Ανέργων / Σπουδαστικά Καλλ. Σχολών 5€.