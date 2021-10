TikTok: Διάσημοι TikTokers συνεργάζονται με Lil Nas X και Grimes για βίντεο που θα πουληθούν ως NFT

Το TikTok αποκάλυψε την πρώτη του συλλογή NFT, με τίτλο «Οι καλύτερες στιγμές του TikTok» (TikTok Top Moments), στην οποία θα περιλαμβάνονται μερικά από τα πιο δημοφιλή βίντεο από τους μεγαλύτερους δημιουργούς περιεχομένου της εφαρμογής.

Όπως ανακοινώθηκε από την πλατφόρμα σήμερα, η εξαμελής συλλογή NFT είναι εμπνευσμένη από τα δημοφιλή βίντεο που δημιουργήθηκαν από διάσημους δημιουργούς της εφαρμογής, όπως είναι οι Lil Nas X, Rudy Willingham, Bella Poarch, Curtis Roach, Brittany Broski, FNMeka, Jess Marciante και Gary Vaynerchuk. Για τη σειρά των NFT, οι TikTokers συνεργάστηκαν με καλλιτέχνες NFT, συμπεριλαμβανομένων των COIN ARTIST, x0r, RTFKT, αλλά και τη μουσικό Grimes, για να μετατρέψουν τα δημοφιλή αυτά βίντεο σε έργα τέχνης NFT, περιορισμένης έκδοσης.

