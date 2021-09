10 διάσημοι ηθοποιοί που πρωταγωνίστησαν ως παιδιά σε ταινίες – και δεν τους προσέξαμε

Η καριέρα στον λαμπερό χώρο της υποκριτικής για κάποιους αγαπημένους ηθοποιούς που γνωρίζουμε σήμερα ξεκίνησε από μικρή ηλικία. Όμως κάποια παιδιά που ενσάρκωσαν ρόλους σε παλαιότερες ταινίες συχνά δεν τα αναγνωρίζουμε και εκπλησσόμαστε όταν μαθαίνουμε πως πρόκειται για διάσημα πρόσωπα από τον χώρο του κινηματογράφου.

Ας δούμε, λοιπόν, 10 ταινίες και σειρές από τις παλιές καλές εποχές, όπου διάσημοι – πλέον – ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν ως παιδιά και ίσως να μην…το προσέξαμε!

#1 Jake Gyllenhaal ως Danny Robbins στο City Slickers (1991)

Η γουέστερν κωμωδία City Slickers του 1991 με μια λίστα εξαιρετικών ηθοποιών, όπως οι Billy Crystal, Daniel Stern, Phill Lewis, Jeffrey Tambor, Jack Palance και πολλοί άλλοι. Μεταξύ αυτών ήταν επίσης και ο Jake Gyllenhaal, πρωταγωνιστής του Brokeback Mountain, του Nightcrawler και του Prisoners, ο οποίος ενσάρκωσε τον γιο του Mitch Robbins, Danny.

#2 Mila Kunis ως Jill στο Honey, We Shrunk Ourselves! (1997)

Τα παιδιά της δεκαετίας του ’80 ή ακόμα και του ’90, σίγουρα έχουν ακούσει για το Honey, I Shrunk The Kids (1989) και Honey, I Blew Up The Kid (1992). Πέντε χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησε μια ακόμη ταινία στο franchise και αυτό ήταν το Honey, We Shrunk Ourselves (1997), στο οποίο πρωταγωνιστεί η Mila Kunis ως Jill. Καθώς δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος ο ρόλος της εκεί, είναι πολύ πιθανό να μην την έχετε προσέξει.

#3 Christian Bale ως Jim Hawkins στο Treasure Island (1990)

Ενώ οι περισσότεροι θυμούνται τον Christian Bale ως Patrick Bateman στο American Psycho (2000) ή ως Μπάτμαν, ο ίδιος είχε κάνεικ το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Και αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι δεν θα έχουν παρατηρήσει ότι ήταν εκείνο το παιδί στο Treasure Island (1990).

#4 Sean Astin ως Mikey στο The Goonies (1985)

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, ο Mikey από το Goonies ήταν ένας από τους πρώτους ρόλους του Sean Astin σε ταινίες, ενώ προηγουμένως είχε συμμετάσχει σε τηλεοπτικές ταινίες όπως τα The Rules of Marriage (1982) και Please Don’t Hit Me, Mom (1981). Και αν εξακολουθείτε να αναρωτιέστε ποιος είναι, είναι ο Samwise Gamgee από τις ταινίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών (2001-2003).

#5 Kristen Stewart ως Sarah Altman στο Panic Room (2002)

Οι περισσότεροι γνωρίσαμε την Kristen Stewart από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Bella Swan στη σειρά ταινιών Twilight Saga (2008-2011). Παρ’ όλα αυτά η ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στην ηλικία των 12 ετών στο Δωμάτιο πανικού του 2002.

#6 Η Jodie Foster ως Becky Thatcher στο Tom Sawyer (1973)

Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της – που μετράει ήδη πάνω από 50 χρόνια – η Jodie Foster έχει ενσαρκώσει μια τεράστια ποικιλία ρόλων. Αλλά ίσως κάποιοι να μην γνωρίζετε πως ήταν η Becky Thatcher στην ταινία Tom Sawyer, του 1973, με πρωταγωνιστές επίσης τους Johnny Whitaker και Celeste Holm.

#7 Natalie Portman ως Mathilda στο Léon: The Professional (1994)

Το Léon: The Professional (1994), είναι η δραματική ταινία δράμα με πρωταγωνίστρια ένα 12χρονο κορίτσι το οποίο αφού χάνει την οικογένειά του γίνεται επαγγελματίας δολοφόνος. Αυτή η μικρή είναι στην πραγματικότητα η Natalie Portman που ήταν 13 ετών τότε. Και αυτή ήταν η πρώτη της εμφάνιστη στη μεγάλη οθόνη!

#8 Scarlett Johansson ως Katie Armstrong στο Just Cause (1995)

Πολύ πριν γίνει διάσημη η Scarlett Johansson ενσάρκωσε τον ρόλο ενός μικρού κοριτσιού, της Katie Armstrong, κόρης του πρωταγωνιστή και δικηγόρου Paul Armstrong (τον οποίο υποδύεται ο Sean Connery), σε μια ταινία μυστηρίου που ίσως έχετε ακουστά – το Just Cause του 1995. Α, επίσης η Johansson ήταν η Molly Pruitt στο Home Alone 3. Εσείς το ξέρατε;

#9 Kirsten Dunst ως Campbell Mccoy στο The Bonfire Of The Vanities (1990)

Ενώ οι περισσότεροι πιθανότατα τη θυμόμαστε από τις ταινίες Spiderman, Melancholia και Little Women του 1994, η Kirsten Dunst εμφανίστηκε επίσης ως Campbell McCoy σε μερικές σκηνές στο Bonfire of the Vanities (1990). Στην ταινία πρωταγωνίστησαν επίσης οι Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith και Morgan Freeman.

#10 Ethan Hawke ως Ben Crandall στο Explorers (1985)

Ο Ethan Hawke είναι ένας από τους πιο πολυάσχολους ηθοποιούς στη βιομηχανία του κινηματογράφου, αφού πρωταγωνιστεί σε τουλάχιστον τρεις παραγωγές κάθε χρόνο, με το 2018 να είναι από τις πιο «γεμάτες» χρονιές του επαγγελματικά. Και αυτό γιατί ασχολούνταν ταυτόχρονα και με τη συγγραφή και με την παραγωγή αλλά και τη σκηνοθεσία. Πόσοι όμως θυμούνται τηνπρώτη φορά που εμφανίστηκε σε ταινία μεγάλου μήκους; Αυτή δεν ήταν άλλη από την ταινία Explorers του 1985. Εκεί υποδύθηκε ένα μικρό αγόρι, τον Ben, ο οποίος αγαπούσε πολύ τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Με πληροφορίες από το boredpanda.com.