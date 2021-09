Plisskën διήμερο στην Τεχνόπολη

Έτσι έχει το θέμα – ο Σεπτέμβριος δεν ξεκίνησε καλά. Και αν κοιτάξεις μπροστά δεν φαίνεται να ισιώνει το πράγμα. Οι ασκήσεις αντοχής συνεχίζονται εντατικά – καλή δύναμη σε όλους.

Από την άλλη, παίζουν και καταστάσεις με το μέρος μας. Τα συναυλιακά, για παράδειγμα, παίρνουν σιγά –σιγά μπροστά. Οι σκηνές «ζεσταίνονται». Και να, αρχή σεζόν, που οι καλοί άνθρωποι του Plisskën βάζουν μπροστά τις μηχανές.

Plisskën το φεστιβάλ, συντονισμένο στο σήμερα, στα καινούργια ονόματα, στις νέες τάσεις της μουσικής, στους νέους ήχους. Που δεν ξεχνάει και τους παλιούς, τους μεγάλους, τους καταξιωμένους (από TuxedoMoon ως Moroder και τόσους πολλούς άλλους που έχουμε δει στην πορεία του).

Στην φετινή – πανδημιακή- έκδοση (και πόσο δύσκολο είναι να προγραμματίζεις σε κινούμενο έδαφος) το Plisskën καταφέρνει και κατεβάζει αξιόλογη «ομάδα».

La Femme

Και πρώτα, οι La Femme από το Παρίσι. Στην “καρδιά” των La Femme δουλεύει ένα μηχανάκι που δεν τους αφήνει να κολλήσουν σε ένα μόνο είδος μουσικής. Στροβιλίζονται και δημιουργούν ανάμεσα στην ψυχεδέλεια, την ποπ, την ελεκτρόνικα, το ροκ, ξεφεύγοντας από το κλασικό: «ακόμη μια γαλλική ποπ μπάντα».

Στο τρίτο άλμπουμ τους, το Paradigmes –εδώ δηλαδή που τους συναντάμε τώρα, οι La Femme είναι μια παρέα μουσικών σε road trip στις ατέλειωτες αμερικανικές λεωφόρους που ακούνε τοπικούς σταθμούς στο ραδιόφωνο, περνάνε ωραία και γράφουν τα τραγούδια τους. Καλώς να μας έρθουν.

GOAT

Ιδιαίτερη περίπτωση οι μυστηριώδεις GOAT. Το Plisskën αγαπάει το μυστήριο, είναι γνωστό αυτό, όσο και η νέα σκηνή το αγαπάει επίσης, αν και το μυστήριο στην εποχή της μάσκας είναι και αυτό σχετικό.

Τι τρέχει με τους GOAT λοιπόν; Είτε σου αρέσει να πιστεύεις ότι έρχονται από κάποιο χωριό του βορρά (από την Σουηδία έρχονται ), από έναν φανταστικό τόπο που ζει κάτω από μια μυθική κατάρα (μπορεί- ποιος ξέρει;) , είτε φαντάζεσαι ότι τους οδηγεί πνεύμα αγνώστων στοιχείων και τους τρέχει στον κόσμο για να εμπνευστούν (κι αυτό συμβαίνει συχνά), δεν έχει και σημασία εντέλει για τους GOAT, όσο κρύβουν πρόσωπα και ονόματα. Και όσο αντλούν τις μουσικές τους εμπνεύσεις από μέρη του κόσμου, από το παντοδύναμο funk, από τζαζ πηγές και ψυχεδέλεια – και λαμπερά σόλο κιθάρας, σημειώστε – από τη γη και τη σελήνη. The “Sun and Moon” – το κομμάτι που ανοίγει την συλλογή τους Headsoup, μόλις προ ολίγων ημερών αφιχθείσα στις πλατφόρμες. Θα περάσουμε ωραία με τους GOAT και θα παίξουν και το “Queen of the Underground”.

Bbymutha

Εκεί όμως που συμβαίνουν πράγματα και ανοίγει το παιχνίδι της νέας μουσικής μπροστά είναι ο χώρος του underground hip hop. Ιδέες και καινούργιες προτάσεις σε συνεχή ροή, εξελίσσουν καλλιτέχνες και το είδος ολόκληρο. Από αυτόν το χώρο η Bbymutha – την άφιξη της οποίας στο Plisskën εκτιμάμε ιδιαίτερα. Από το Τενεσί η καταγωγή της- αν και δεν θεωρείται ότι ουσιαστικά ανήκει στις Southern Hip Hop τάξεις- βρήκε θερμή υποδοχή από εκλεκτούς συναδέλφους της όπως η Erykah Badu και ο SZA. Δεν το λες αυτό, λίγο.

Μαρίνα Σάττι

Η Plisskën-ική της εμφάνιση. Το κορίτσι που έχει δώσει στίγμα με την μουσική της, με το ύφος και την τέχνη της. Παράδοση και σύγχρονοι ήχοι. Στο beat-άτο μείγμα της Μαρίνας. Μεγαλωμένη στο Ηράκλειο της Κρήτης, με πατέρα Σουδανό και μητέρα Ελληνίδα, το κορίτσι από τις «Φωνές» – το πολυφωνικό σχήμα -έρχεται με τον δικό της φρέσκο αέρα και ενώ τα αυτιά της παγκόσμιας κοινότητας έχουν ήδη πιάσει το σήμα της.

And more…

Αυτά και όχι μόνο. Γιατί θα είναι και ο Kid Francescoli στο Φεστιβάλ, με ποπ/ελέκτρο της γαλλικής σχολής, θα είναι ο LSDXOXO ο Αμερικανός DJ και παραγωγός, που πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε τέσσερα κομμάτια-ένα Ep, το Dedicated 2 Disrespect στην XL Recordings. Θα είναι Born in Flames και MOOSE.

Τα φεστιβάλ- και το Plisskën χαρακτηριστικά -είναι πάντα περισσότερα πράγματα από τους καλλιτέχνες που φιλοξενούν. Αυτή τη χρονιά κάτω από τις ειδικές συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία, φέρνει και το αισιόδοξο μήνυμα- Ότι συνεχίζουμε.