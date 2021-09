Φρέντι Μέρκιουρι: Οι άγνωστες πτυχές της ζωής του θρύλου της ροκ

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 γεννήθηκε ο Φαρόκ Μπουλσάρα, ένας άνθρωπος του οποίου το όνομα θα γραφόταν αργότερα στη λίστα με τους πιο εμβληματικούς μουσικούς. Βέβαια, η λίστα αυτή θα έγραφε Φρέντι Μέρκιουρι, γιατί έτσι ήθελε να τον ξέρουν όλοι. Θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς ροκ τραγουδιστές όλων των εποχών και είναι γνωστός για τη μοναδική του περσόνα πάνω στη σκηνή αλλά και για το τεσσάρων οκτάβων εύρος της φωνής του!

Ο διάσημος τραγουδιστής, συνθέτης αλλά και πιανίστας του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Queen, ήξερε από μικρός τι ήθελε να γίνει. Δεν θα ήταν απλά ένας ροκ σταρ, θα ήταν ένας θρύλος, που όμοιός του δεν υπήρξε και δύσκολα θα μπορέσει να υπάρξει ξανά. Ζούσε τη ζωή του με πάθος, καθώς ήξερε πως κάποτε θα πεθάνει, ακόμη και πριν μάθει ότι πάσχει από τον ιό HIV.

Το κεφάλαιο Queen

Ο Μέρκιουρι έγινε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος το 1970. Τότε στο συγκρότημα ήταν μόνο ο Μπράιαν Μέι (κιθαρίστας) και ο Ρότζερ Τέιλορ (ντράμερ), ενώ το 1971 ήρθε ο μπασίστας Τζον Ντίκον για να συμπληρώσει την εμβληματική τετράδα. Τα τρία πρώτα άλμπουμ τους δεν γνώρισαν ιδιαίτερη επιτυχία. Έτσι, είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στο τέταρτο άλμπουμ τους, A Night at the Opera.

Οι Queen είχαν τότε εμπιστευτεί το Bohemian Rhapsody για προσωπική ακρόαση στον φίλο τους Κένι Έβερετ, γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό και κωμικό της Βρετανίας, το οποίο εκείνος βρήκε υπέροχο. Το τραγούδι αυτό ήταν τρομερά πρωτότυπο και έμελλε να γίνει ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια όλων των εποχών. Το 1975 παρέμεινε εννέα εβδομάδες Νο1 στα charts της Αγγλίας και άλλες έξι το 1991, μετά τον θάνατο του Μέρκιουρι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έκανε το τραγούδι μοναδικό ήταν το συνοδευτικό βιντεοκλίπ, το οποίο ήταν το πρώτο στην ιστορία σκηνοθετημένο βιντεοκλίπ.

Οι Queen είχαν πλέον καθιερωθεί στο μουσικό στερέωμα και από τότε μάς χάρισαν πολλές εξαιρετικές επιτυχίες. Τα Somebody to Love, We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, Radio Ga Ga και Under Pressure είναι μερικά μόνο από τα θρυλικά κομμάτια που θεωρούνται μέχρι και σήμερα «ύμνοι».

Τα τελευταία του χρόνια

Η ιδιαίτερα μοναδική φωνή του Μέρκιουρι και ο ξεχωριστός ήχος της κιθάρας του Μπράιαν Μέι, την οποία είχε κατασκευάσει ο ίδιος, τους έφεραν στην κορυφή. Δυστυχώς αυτή τη θέση ο Φρέντι την απόλαυσε για 20 μόνο χρόνια, μέχρι να χάσει την μάχη με τις επιπλοκές του HIV.

Το 1991, την χρονιά που έφυγε από τη ζωή, τραγούδησε το κύκνειο άσμα του, το The Show Must Go On. Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήξερε πως το τέλος του είναι κοντά, όμως ποτέ δεν τα παράτησε. Αντίθετα ήταν πιο δημιουργικός από ποτέ και ζούσε κάθε μέρα όσο πιο έντονα μπορούσε. Μοίραζε την αγάπη του ανάμεσα στην οικογένειά του, την αγαπημένη του πλέον φίλη και πρώην σύντροφο, Μαίρη Όστιν και τον σύντροφό του Τζιμ Χάτον.

Όταν έφυγε ξαφνικά, στις 25 Οκτωβρίου του 1991, άφησε πίσω του έναν συντετριμμένο καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ χιλιάδες θαυμαστές που πίστευαν πως ήταν μία καλοστημένη φάρσα. Κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο θρύλος αυτός είχε σβήσει τόσο σύντομα. Στα 20 χρόνια που ήταν φροντμαν των Queen, κατάφερε να προσφέρει κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, που ακόμα και σήμερα ακούγονται από όλες τις γενιές.

Ποια είναι όμως τα 25 facts για την ζωή του, που ίσως να μην γνωρίζατε;

1. Το όνομά του το άλλαξε, από το σχολείο ακόμα, από Φαρόκ σε Φρέντι και έτσι ήταν γνωστός σε όλους.

2. Το επίθετό του άργησε να το αλλάξει. Σύμφωνα με τον Μπράιαν Μέι, ο Φρέντι επέλεξε το καλλιτεχνικό του επίθετο εμπνευσμένος από το τραγούδι των Queen My Fairy King, που έγραψε ο ίδιος το 1973. Οι στίχοι του περιλαμβάνουν τις γραμμές, «Mother Mercury, look what they have done to me… I cannot run, I cannot hide» (Μητέρα Μέρκιουρι, κοίτα τι μου έχουν κάνει… Δεν μπορώ να τρέξω, δεν μπορώ να κρυφτώ.) Είπε στον Μπράιαν ότι η μητέρα σε αυτό το τραγούδι ήταν η μητέρα του και ότι σκόπευε να αλλάξει το νόμιμο επίθετό του σε Μέρκιουρι. Εκείνη την εποχή, ο Μπράιαν αναρωτήθηκε αν αστειευόταν, όμως τελικά το εννοούσε.

3. Την αρχή της θρυλικής καριέρας του την οφείλει στον διευθυντή του St. Peter’s School, το αγγλικό οικοτροφείο αρρένων στην Ινδία, όπου φοιτούσε. Ο διευθυντής του σχολείου παρατήρησε το μουσικό ταλέντο του Φρέντι και πρότεινε στους γονείς του να τον γράψουν σε μαθήματα πιάνου, τα οποία ξεκίνησε τελικά σε ηλικία επτά ετών.

4. Ο Φρέντι Μέρκιουρι γεννήθηκε με τέσσερα επιπλέον δόντια στο πίσω μέρος του στόματός του, προκαλώντας το διάσημο πλέον χαμόγελο του. Δεν έφτιαξε ποτέ τα δόντια του γιατί φοβόταν ότι θα επηρεάσει αρνητικά τις φωνητικές του ικανότητες.

5. Το ψευδώνυμό του ήταν Μπάκι, και έτσι των φώναζαν οι φίλοι του, εξαιτίας των πεταχτών μπροστινών του δοντιών.

6. Από τα 9 έως τα 12 χρόνια του ήταν φανατικός συλλέκτης γραμματόσημων. Ήταν δηλαδή φιλοτελιστής και η συλλογή του περιείχε σπάνια γραμματόσημα από τη Ζανζιβάρη, το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Νέα Ζηλανδία, το Μονακό, καθώς και από βρετανικές αποικίες της εποχής όπως το Άντεν (η σημερινή Υεμένη). Η συλλογή του ανήκει από το 1993 στο Ταχυδρομικό Μουσείο του Λονδίνου και εκτέθηκε το 2016 μαζί με τη συλλογή γραμματοσήμων του Τζον Λένον.

7. Η οικογένειά του πίστευε στον Ζωροαστρισμό. Παρόλο που ο ίδιος δεν ήταν αφιερωμένος σε αυτή τη θρησκεία στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, η κηδεία του τελέστηκε με Ζωροαστρική τελετή και σχεδόν όλα τα υπάρχοντα του κάηκαν μετά τον θάνατό του, όπως ήθελε η συγκεκριμένη θρησκεία.

8. Λάτρευε τις τέχνες. Απολάμβανε να παρακολουθεί θέατρο και μπαλέτο, όμως ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν θα μπορούσε να «εγκλωβιστεί» σε μία σταθερή καθημερινή εμφάνιση σε κάποιο θέατρο.

9. Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν θαυμαστής της όπερας και η Καταλανή σοπράνο Μονσεράτ Καμπαγιέ ήταν μία από τις αγαπημένες του τραγουδίστριες. Οι δύο τελικά συνεργάστηκαν στο «Barcelona» – το τραγούδι που έγινε το θέμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992, έναν χρόνο μετά το θάνατο του Φρέντι.

10. Στην πραγματικότητα ήταν ένας πολύ ντροπαλός και κλειστός χαρακτήρας. Δεν ανοιγόταν εύκολα και κρατούσε πολλές σκέψεις που τον απασχολούσαν για τον ίδιο. Ήταν απόλυτα ευγενικός και γλυκός με όλους, ήταν όμως και τελειομανής και πολύ κάθετος και ήθελε όλα να γίνουν με τον δικό του τρόπο.

11. Η φωνή του ήταν μοναδική. Ο Φρέντι Μέρκιουρι πετύχαινε ένα εκπληκτικό vibrato χρησιμοποιώντας, εκτός από τις κανονικές φωνητικές χορδές του, ένα ζευγάρι βλεννογόνων μεμβρανών, τις οποίες έχουμε όλοι και προεξέχουν σαν πτυχώσεις, ακριβώς πάνω από τις φωνητικές χορδές.

12. Συχνά ερμήνευε κρατώντας μόνο το κοντάρι του μικροφώνου. Ο μύθος λέει ότι το μικρόφωνο του έσπασε κατά τη διάρκεια μιας παράστασης και τελικά τον βόλεψε η τυχαία αυτή αλλαγή και την καθιέρωσε.

13. Δεν πίστευε πως ήταν ένας πολύ καλός πιανίστας, αλλά είχε τη συνήθεια να συνθέτει τραγούδια στο πιάνο. Για να είναι πάντα σε ετοιμότητα, είχε σε διάφορες μεριές του σπιτιού του ένα πιάνο. Είχε ένα πιάνο ως κεφαλάρι του κρεβατιού του και, όταν είχε έμπνευση, γύριζε προς τα εκεί και έπαιζε αυτό που είχε «δει» στα όνειρά του. Υπάρχει επίσης ένας θρύλος πως έγραψε το Crazy Little Thing Called Love στο μπάνιο του, αφού ζήτησε να του φέρουν ένα πιάνο εκεί.

14. Σύμφωνα με την κωμικό Κλίο Ρόκος, η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε περάσει ένα από τα καλύτερα βράδια της ζωής της στο Royal Vauxhall μαζί με τον Φρέντι και τον κωμικό Κένι Έβερετ το 1988. Η τετράδα παρακολούθησε τα Χρυσά Κορίτσια και έπειτα χόρευε όλο το βράδυ, πίνοντας ποτά και περνώντας υπέροχα. Η πριγκίπισσα παρευρέθηκε φυσικά ινκόγκνιτο, φορώντας ένα σακάκι και ένα δερμάτινο καπέλο, έτσι ώστε να μπορέσει να παραγγείλει μερικά ποτά και να κάνει μια βραδινή έξοδο σε ένα μπαρ.

15. Το 1981, οι Queen εμφανίστηκαν μπροστά σε 231.000 φανς τους σε ένα στάδιο στο Σάο Πάολο και έσπασαν ένα παγκόσμιο ρεκόρ για εκείνη την εποχή. Το συγκρότημα όμως δεν έμεινε μόνο σε εκείνη την θρυλική εμφάνιση, καθώς το 1985 ακολούθησε το σετ του Live Aid, όπου κατάφερε να καθηλώσει ένα κοινό 70. 000 ατόμων στο στάδιο του Wembley και δύο δισεκατομμύρια θεατές που παρακολουθούσαν το Live Aid από την τηλεόραση τους. Αυτή η συγκλονιστική συναυλία 21 λεπτών έμεινε στην ιστορία.

16. Στην καριέρα του είχε γίνει μέλος και δημιουργήσει πολλές μπάντες, οι οποίες γρήγορα διαλύονταν καθώς τα υπόλοιπα μέλη δεν άντεχαν την τελειομανία και τον καλλιτεχνικό εγωισμό του.

17. Το όνομα της μπάντας, Queen, το διάλεξε ο ίδιος ο Φρέντι, όταν μπήκε στο συγκρότημα το 1970. Μέχρι πριν, το μικρό σχήμα ονομαζόταν Smile. Ο Φρέντι έχει δηλώσει πως το όνομα δεν σήμαινε κάτι και πως απλά του άρεσε η λέξη, όμως πολλοί υποστηρίζουν πως υποδήλωνε την σεξουαλικότητά του, καθώς στην Αγγλία ήταν συχνό οι άνδρες ομοφυλόφιλοι να αποκαλούνται «Queen».

18. Στα παρασκήνια του Live Aid το 1984, ο Μέρκιουρι συνάντησε τον φροντμαν των Status Quo, Φράνσις Ρόσι, ο οποίος φέρεται να έκανε ένα άστοχο αστείο σχετικά με τη σεξουαλικότητα του Φρέντι. Τότε, ο Φρέντι τον άρπαξε και τον «κόλλησε» σε ένα κάγκελο. Προφανώς και ο καυγάς δεν πήρε άσχημη τροπή και μάλιστα τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκαν.

19. Το The Show Must Go On κυκλοφόρησε μόλις έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατο του θρυλικού φροντμαν. Αφού το έγραψε ο Μπράιαν Μέι, φοβήθηκε ότι ο Μέρκιουρι θα ήταν πολύ άρρωστος για να μπορέσει να ερμηνεύσει τα απαιτητικά φωνητικά του. Όταν έφτασε η ώρα, ο τραγουδιστής, ο οποίος ήταν αρκετά άρρωστος, ήπιε μια γουλιά βότκα και είπε «Θα το κάνω, αγάπη μου». Και όντως, το τραγούδι ήταν έτοιμο από την πρώτη κιόλας ηχογράφηση.

20. Το λογότυπο της μπάντας, γνωστό ως το «έμβλημα των Queen», σχεδιάστηκε και αυτό αποκλειστικά από τον Μέρκιουρι.

21. Το λογότυπο συνδυάζει τα ζωδιακά σύμβολα των τεσσάρων μελών των Queen: δύο λιονταριών για τους Ντίκον και Τέιλορ, έναν κάβουρα για τον Μέι, και δύο νεράιδες για τον Μέρκιουρι. Τα λιοντάρια αγκαλιάζουν το καλλιγραφικό γράμμα Q, μέσα στο οποίο υπάρχουν ένα στέμμα και ένας φοίνικας, ο κάβουρας στέκεται στο γράμμα, με φλόγες να βγαίνουν από πάνω του, ενώ οι νεράιδες πετούν κάτω από το κάθε λιοντάρι.

22. Οι δύο σημαντικότεροι άνθρωποι της ζωής του, η Μαίρη Όστιν και ο Τζιμ Χάτον δεν συμπαθούσαν ο ένας τον άλλο. Η Μαίρη ήταν βαθιά ερωτευμένη με τον Φρέντι και ο ίδιος την αγαπούσε πάρα πολύ, όχι όμως ερωτικά. Η ίδια φαίνεται να ζήλευε τον Τζιμ, σύντροφο του Φρέντι, ο οποίος επίσης δεν την συμπαθούσε, όμως δεν το εξωτερίκευαν ποτέ, για να μην στενοχωρήσουν τον θρυλικό τραγουδιστή.

23. Ο Φρέντι ήταν πάρα πολύ καλός φίλος με τον Έλτον Τζον. Μάλιστα, τον φώναζε με το παρατσούκλι Σάρον και ο ίδιος ήταν η Μελίνα. Τα Χριστούγεννα, μετά τον θάνατο του Φρέντι, ο Έλτον παρέλαβε ένα πακέτο που περιείχε έναν πίνακα του αγαπημένου του καλλιτέχνη, με το σημείωμα «Αγαπητή Σάρον, νομίζω πως θα σου αρέσει αυτό. Με αγάπη, Μελίνα».

24. «Θα είναι τόσο βαρετό να είσαι 70. Έχω ζήσει μία γεμάτη ζωή και αν αύριο πεθάνω, δεν με νοιάζει καθόλου» Αυτό είχε δηλώσει ο Φρέντι Μέρκιουρι και αποδείκνυε έτσι πως ζούσε κάθε μέρα την ζωή του σαν να ήταν τελευταία.

25. Σύμφωνα με τον σύντροφό του, Τζιμ Χάτον, ο Μέρκιουρι διαγνώστηκε με AIDS στα τέλη του Απριλίου του 1987. Στις 23 Νοεμβρίου του 1991 ο τραγουδιστής το ανακοίνωσε στον Τύπο και την επόμενη μέρα έφυγε από την ζωή.