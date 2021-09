Στις 4 Σεπτεμβρίου 1981 γεννήθηκε η βασίλισσα της RnB, Μπιγιονσέ Γκιζέλ Νόουλς – Κάρτερ στο Χιούστον του Τέξας. Tο είδωλο της μουσικής, που επηρεάζει ακόμα και σήμερα τα μουσικά δεδομένα, έδειξε από πολύ νωρίς το μοναδικό ταλέντο της και συνεχίζει να αποδεικνύει πως με σκληρή δουλειά, επιμονή και πάθος, δεν υπάρχουν όρια στην επιτυχία.

Ήταν μόλις 7 ετών όταν άρχισε μαθήματα χορού και τραγουδιού. Από τότε ήξερε πως αυτός ήταν ο δρόμος που ήθελε να ακολουθήσει στην ζωή της – ο δρόμος του θεάματος. Ακολούθησαν πολυάριθμες οντισιόν σε διαγωνισμούς ταλέντων, ενώ τη δεκαετία του ’90 αποφάσισε να παρατήσει το λύκειο για να ζήσει το όνειρό της. Ίδρυσε το διάσημο γυναικείο συγκρότημα Destiny’s Child, με μάνατζερ τους δύο γονείς της και υπέγραψε με την Columbia Records.

Το 2005 αποφάσισε να κάνει σόλο καριέρα και, επτά χρόνια αργότερα, να απολύσει τον τελειομανή πατέρα της από μάνατζερ. Ο πατέρας της είχε πολύ υψηλές απαιτήσεις και εξαιτίας του η Μπιγιονσέ βάδιζε στα όρια της εξάντλησης, η οποία την οδηγούσε με γρήγορο ρυθμό προς την κατάθλιψη. Οι γονείς της πάντα της υπενθύμιζαν ότι είναι γεννημένη πριγκίπισσα και εκείνη κατάφερε να τους επιβεβαιώσει και με το παραπάνω: κατάφερε να γίνει τελικά βασίλισσα της RnB!

Η Μπιγιονσέ δεν κάνει απλές παγκόσμιες περιοδείες, αλλά στήνει ολόκληρα οπτικοακουστικά υπερθεάματα. Μόνο ως σόλο καλλιτέχνιδα έχει στο ενεργητικό της έξι προσωπικά άλμπουμ, δέκα ταινίες, ένα ντοκιμαντέρ και πέντε τουρνέ. Η «αυτοκρατορία» της μεταφράζεται σε 420 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η κοινή περιουσία της με τον Jay-Z μετράει 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο γάμος, τα παιδιά και η επιτυχημένη καριέρα της

Ο γάμος της με τον Jay-Z είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για πολλά ζευγάρια. Φυσικά και έχουν τα δικά τους προβλήματα και τις δύσκολες στιγμές, όμως η αγάπη που έχουν ο ένας για τον άλλο και φυσικά για τα 3 τους παιδιά και οι μικρές αμοιβαίες υποχωρήσεις που είναι πρόθυμοι να κάνουν, σώζουν πάντα την κατάσταση.

Το 2013 υποδέχτηκαν την πρώτη τους κόρη, την οποία ονόμασαν Blue Ivy και σύντομα της χάρισαν δύο αδερφάκια, τα δίδυμα Σερ και Ρούμι. Η Blue Ivy μάλιστα έχει ήδη μπει δυναμικά στον χώρο της μουσικής, καθώς μετράει ήδη ένα Grammy στο ενεργητικό της.

Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού Brown Skin Girl της μητέρας της. Το τραγούδι αυτό ήταν για την ταινία The Lion King: The Gift και η 7 χρονών τότε Blue Ivy συμμετείχε, τραγουδώντας στην αρχή και το τέλος του τραγουδιού, ούσα η δεύτερη νεαρότερη παρουσία που κερδίζει Grammy!

Στη μουσική της πορεία δημιουργεί τραγούδια που μιλούν συχνά για τα θέματα του έρωτα, της απιστίας, του φεμινισμού και της φυλετικής ανισότητας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της, έχει πουλήσει πάνω από 60.000.000 αντίτυπα των άλμπουμ και 150.000.000 από τα singles, ως σόλο καλλιτέχνιδα. Θεωρείται μια από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών και το σερί επιτυχιών της συνεχίζεται μέχρι σήμερα, καθώς ό, τι κάνει γίνεται ανάρπαστο, ενώ είναι σίγουρο πως η επιτυχία της δεν έχει σύντομη ημερομηνία λήξης.

Ποια είναι όμως τα 40 πράγματα που δεν ξέρουμε για το ντροπαλό κορίτσι από το Τέξας που κατάφερε να γίνει μία από τις διασημότερες καλλιτέχνιδες του 21ου αιώνα.

1. Είναι πραγματικά ταπεινή

Παρά τη φήμη της και τον τεράστιο αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπιγιονσέ είναι γνωστό πως προφυλάσσει αρκετά την ιδιωτική της ζωή.

2. Γεννήθηκε στο Τέξας

Συγκεκριμένα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χιούστον, την μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό στο Τέξας. Ως παιδί, συμμετείχε και ερμήνευσε σε διάφορα talent shows, με την μεγάλη φήμη να έρχεται στα τέλη της δεκαετίας του ’90 με την συμμετοχή της στο συγκρότημα Destiny’s Child, όπου ήταν βασική τραγουδίστρια.

3. Το «πέρασμά» της από τα talent shows

Σε ηλικία 7 ετών, κέρδισε σε ένα σόου ταλέντων, απέναντι σε συμμετέχοντες που είχαν τη διπλάσια ηλικία από εκείνη. Η νίκη αυτή ώθησε τον πατέρα της, Μάθιου Νόουλς, να δηλώσει την τραγουδίστρια και σε άλλα τοπικά σόου ταλέντων, κερδίζοντας τελικά 35 διαδοχικούς διαγωνισμούς.

4. Η καθοριστική στιγμή της παιδικής της ηλικίας

Σε ηλικία 12 ετών, η Μπιγιονσέ εμφανίστηκε στο σόου Star Search ως μέρος του τραγουδιστικού και χορευτικού γκρουπ Girls Tyme. Η ομάδα κέρδισε τρία αστέρια από τους κριτές για την απόδοσή τους, αλλά αποκλείστηκε λίγο μετά από μια άλλη ομάδα, τους Skeleton Crew. Η Μπιγιονσέ αποκαλεί την εμπειρία αυτή καθοριστική στιγμή στην παιδική της ηλικία και μάλιστα συμπεριέλαβε ένα ηχητικό στιγμιότυπο από την παράσταση εκείνη στο τραγούδι της Flawless.

5. Ήταν περφόρμερ σε κομμωτήριο

Όταν άρχισε να μεγαλώνει, η αγάπη της για τα σόου και την μουσική είχε αρχίσει να διογκώνεται και το πάθος της να δίνει παραστάσεις ήταν ακόρεστο. Οπότε, το κοντινότερο σε κοινό που είχε ήταν οι πελάτισσες στο κομμωτήριο της μητέρας της, στις οποίες χάριζε μία εμπειρία συναυλίας, που σίγουρα θυμούνται μέχρι σήμερα.

6. Μπιγιονσέ και Σάσα Φίρς

«Υπάρχει μία συγκεκριμένη αυτοπεποίθηση που αποκτώ από αυτήν… Αν η Μπιγιονσέ ήταν στη σκηνή για δύο ώρες, δεν ξέρω αν θα ήταν τόσο ενδιαφέρον το θέαμα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι έρχονται στην συναυλία για να διασκεδάσουν. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν θα έλεγα ποτέ στην κανονική μου ζωή, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν θα φορούσα ποτέ» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της η Μπιγιονσέ, μιλώντας για την Σάσα Φιρς, την περσόνα που έχει υιοθετήσει για να ξεπεράσει το άγχος που είχε πάνω στην σκηνή. Η περσόνα αυτή έγινε μέρος της εικόνας της, τόσο πολύ που το 2008 ονόμασε το άλμπουμ της «Είμαι … η Σάσα Φιρς».

Βέβαια, το 2010 δήλωσε σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Allure πως η Σάσα δεν είναι πια μαζί μας, καθώς είχε καταφέρει να ξεπεράσει τους φόβους της. «Η Σάσα Φιρς τελείωσε. Τη σκότωσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

7. Η ιστορία πίσω από το όνομά της

Φυσικά και το όνομα Μπιγιονσέ είναι μοναδικό, αφού στην πραγματικότητα δεν αποτελεί όνομα, αλλά επίθετο. Η μητέρα της, Τίνα Νόουλς-Λόσον, κανονικά ονομάζεται Σελεστίν Μπιγιονσέ. Όταν παντρεύτηκε τον πατέρα της τραγουδίστριας, ανησύχησε μήπως χαθεί το πατρικό της όνομα, καθώς εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους, ο αδερφός της, που θα κρατούσε ζωντανό το επίθετο, είναι γραμμένος ως Μπιγινσέ. Έτσι, η Τίνα αποφάσισε να δώσει στην κόρη της το επίθετό της.

8. Τα άλμπουμ της στην κορυφή

Ήταν η πρώτη σόλο-καλλιτέχνις που είχε έξι συνεχόμενα άλμπουμ στο Νο 1 του Billboard 200 chart.

9. Νο. 1 για τέσσερις δεκαετίες

Αφού σκαρφάλωσε πρώτη στις τάσεις του Billboard Hot 100 στη δεκαετία του 1990, 2000 και 2010, σημείωσε το πρώτο της νούμερο 1 και για την δεκαετία του 2020 με το remix της μαζί με την Μέγκαν Τι Στάλιον στο Savage. Έτσι, μαζί με την Μαράια Κάρεϊ, είναι οι μοναδικές γυναίκες τραγουδίστριες που έχουν βρεθεί στη κορυφή αυτής της λίστας για 4 συνεχόμενες δεκαετίες.

10. Το 4 είναι ο αγαπημένος της αριθμός

Η Μπιγιονσέ έχει δηλώσει πως ο αριθμός τέσσερα είναι ιδιαίτερης σημασίας για αυτήν επειδή αντιπροσωπεύει πολλές σημαντικές ημερομηνίες στη ζωή της. Τα δικά της γενέθλια (4 Σεπτεμβρίου), τα γενέθλια του συζύγου της (4 Δεκεμβρίου), τα γενέθλια της μητέρας της (4 Ιανουαρίου) και την επέτειο του γάμου της (4 Απριλίου, που πέφτει επίσης στον τέταρτο μήνα του έτους).

11. Δεν φοράει βέρα

Στην πραγματικότητα, λατρεύει αυτόν τον αριθμό τόσο πολύ που εκείνη και ο σύζυγός της, Jay-Z, έχουν το ρωμαϊκό σύμβολο για το τέσσερα (IV) τατουάζ στο δάχτυλο τους, αντί βέρας.

12. Η επική ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της

Δεν είναι λίγες οι διάσημες κυρίες που μας έχουν αποκαλύψει την εγκυμοσύνη τους με έναν φαντασμαγορικό τρόπο, όμως η Μπιγιονσέ σίγουρα το έκανε καλύτερα το 2011. Μετά την εμφάνισή της στα VMA, άνοιξε το σακάκι που φορούσε, αποκαλύπτοντας την φουσκωμένη της κοιλίτσα. Η στιγμή ξεκίνησε με ένα αξέχαστο mic drop και λίγους μήνες μετά η μεγάλη σταρ έφερε στην ζωή την μεγάλη της κορούλα, την Blue Ivy.

13. Η ανακοίνωση που έσπασε κάθε ρεκόρ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Statista, εκείνη τη μέρα το Twitter κατακλύστηκε με 8.868 tweet ανά δευτερόλεπτο, τα οποία αφορούσαν την συγκεκριμένη εμφάνιση, σπάζοντας ρεκόρ για τα περισσότερα tweets ανά δευτερόλεπτο.

14. Ήταν έγκυος το 2011;

Είχε κατηγορηθεί πως έλεγε ψέματα για την εγκυμοσύνη της το 2011, μετά τον σάλο που είχε προκληθεί, όταν όλοι έγιναν μάρτυρες της κοιλιάς της, που φαινόταν να διπλώνει σαν μαξιλάρι. Αυτό συνέβη όταν εμφανίστηκε σε αυστραλιανό σόου φορώντας ένα κόκκινο εφαρμοστό φόρεμα που τόνιζε την κοιλιά της. Όταν, λοιπόν, πήγε να καθίσει στην καρέκλα, η κοιλιά της μπήκε προς τα μέσα οδηγώντας πολλούς στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για προσθετική. Φυσικά τα sites είχαν πάρει φωτιά, κάνοντας διάφορες εικασίες για την περίφημη αυτή εγκυμοσύνη. Η ίδια δήλωσε πως την πλήγωσε το γεγονός ότι κατηγορήθηκε πως προσποιήθηκε εγκυμοσύνη για να προωθήσει το άλμπουμ της.

15. Έχει ξανά απασχολήσει τα media με εγκυμοσύνη της

Το 2017, η εμβληματική ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της με μία ανάρτηση στο Instagram έσπασε ξανά ρεκόρ. Η ανάρτηση έδειχνε μια φωτογραφία της Μπιγιονσέ να κάθεται στα γόνατά της, μπροστά από ένα στεφάνι με λουλούδια, έχοντας τα χέρια της τοποθετημένα στην φουσκωμένη κοιλιά της. Μέσα σε οκτώ ώρες από τη δημοσίευσή του, συγκέντρωσε πάνω από 6,3 εκατομμύρια likes, ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που είχε στην κατοχή της η τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ. Έπειτα από λίγο καιρό βέβαια αυτό το ρεκόρ ήρθε να σπάσει, με μεγάλη διαφορά, η Κάιλι Τζένερ.

16. Είχε ένα φίδι για κατοικίδιο

Το 2002 είχε δηλώσει πως όταν ήταν μικρή είχε μαζί με τα ξαδέρφια της για κατοικίδιο τον Φέντι, έναν πύθωνα. Το φίδι το είχαν αγοράσει τα ξαδέρφια της, όμως για κάποιο διάστημα είχαν το ίδιο δωμάτιο οπότε είχε γίνει και δικό της κατοικίδιο. Ο πατέρας της, Μάθιου Νόουλς, δεν ήταν βέβαια ενθουσιασμένος για αυτό το κατοικίδιο και φοβισμένος με την ιδέα πως τα παιδιά κοιμούνται δίπλα σε ένα φίδι, τους το πήρε.

17. Αγαπάει το Hotel California των Eagles

Αν τύχει να πετύχετε την Μπιγιονσέ σε ένα καραόκε πάρτι, να είστε σίγουροι πως αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που θα επιλέξει να τραγουδήσει.

18. Έχει πάθος με τις τέχνες

Η τραγουδίστρια έχει κάνει ξεκάθαρη την αγάπη της για την τέχνη από το γεγονός πως έχει επισκεφτεί το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι τέσσερις φορές μέσα σε 10 χρόνια, ενώ μάλιστα νοίκιασε ολόκληρο το κτίριο για να γυρίσει με τον Jay-Z το βίντεο κλιπ για το τραγούδι τους «Apesh ** t». Μάλιστα, το 2018, μετά την κυκλοφορία του βίντεο, το μουσείο σημείωσε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέπτες!

19. Τρελαίνεται να νιώθει αδρεναλίνη

Από την εξοικονόμηση χρημάτων για να πάει στα τρενάκια στο Six Flags ως παιδί, μέχρι την αγάπη της για bungee jumping στη Νέα Ζηλανδία, δεν είναι μυστικό ότι η διάσημη τραγουδίστρια λατρεύει μία «δόση» γερής αδρεναλίνης κάποιες φορές στη ζωή της.

20. Η Μπιγιονσέ ήταν το πρώτο όνομα στο Φεστιβάλ Coachella

Το 2018, η Μπιγιονσέ έγινε η πρώτη έγχρωμη γυναίκα που είναι το κεντρικό όνομα του φεστιβάλ Coachella, στην Καλιφόρνια. Η ερμηνεία της στο Coachella, την οποία οι οπαδοί ονόμασαν #Beychella, αποτελούνταν από μια ζωντανή μπάντα 200 ατόμων, που φορούσαν υπογεγραμμένες με τα αρχικά «BK» στολές. Μία συναυλία που χρειάστηκε 8 μήνες προετοιμασίας!

21. Ήθελε να μπει στον χώρο της υποκριτικής…

Το 2001 ήταν μία από τις αρκετές τραγουδίστριες που πέρασαν οντισιόν για να λάβουν μέρος στο μιούζικαλ Josie and the Pussycats, του 2000. Η Queen Β δοκιμάστηκε για έναν ρόλο, όμως δεν την είδαμε ποτέ στο μιούζικαλ, καθώς δεν τον πήρε.

22. …Και τελικά μπήκε

Παρόλο που δεν κατάφερε να πάρει αυτό τον ρόλο, εμφανίστηκε αργότερα σε κάποιες κλασσικές πλέον ταινίες, όπως το Austin Powers: Το χρυσό εργαλείο (2002), όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Ροζ Πάνθηρα (2006).

23. Θα είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ένα Αστέρι Γεννιέται

Πολύ πριν η Lady Gaga αναδειχθεί στον ρόλο της επίδοξης τραγουδίστριας Άλλυ, στη βραβευμένη ταινία, η Μπιγιονσέ είχε προγραμματιστεί να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, έπρεπε να απορρίψει το ρόλο, λόγω απουσίας προσωπικού χρόνου για τα γυρίσματα.

24. Έχει δοκιμαστεί και στην σκηνοθεσία

Το ντοκιμαντέρ της Homecoming, το οποίο σκηνοθέτησε εξ ολοκλήρου, προτάθηκε για έξι βραβεία Emmy με όλους να την επαινούν για την άρτια δουλειά της και την ποιότητα του ντοκιμαντέρ. Εξάλλου, η ίδια δηλώνει τελειομανής και όπως η ιστορία έχει δείξει είναι καλή με ό,τι καταπιάνεται.

25. Δώρισε τον μισθό της από την ταινία Cadillac Records σε κέντρο αποτοξίνωσης

Η τραγουδίστρια επέλεξε να δώσει τα κέρδη της (πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια) στη φιλανθρωπική οργάνωση Phoenix House, ένα κέντρο αποτοξίνωσης από ναρκωτικές ουσίες, καθώς την δέχτηκαν με χαρά να περάσει χρόνο σε μία από τις εγκαταστάσεις τους, για να προετοιμαστεί για το ρόλο της ως Έτα Τζέιμς στην ταινία.

Μιλώντας για την εμπειρία, η Μπιγιονσέ είπε, «Μέσα από τις ιστορίες τους, συνειδητοποίησα ότι όλοι έχουμε τους προσωπικούς μας αγώνες και όλοι έχουμε κάτι να ξεπεράσουμε. Ο εθισμός είναι μια ασθένεια και αυτές οι όμορφες γυναίκες που γνώρισα, δεν επέλεξαν να γίνουν εξαρτημένες, αλλά επέλεξαν να γίνουν καλύτερες».

26. Η προσφορά της στο Phoenix House συνεχίστηκε

Στις 5 Μαρτίου 2010, η ίδια και η μητέρα της, Τίνα Νόουλς, άνοιξαν το Beyoncé Cosmetology Center στο Μπρούκλιν, σε συνεργασία με την Phoenix House Career Academy, προσφέροντας δωρεάν μαθήματα πάνω στον τομέα της κοσμητολογίας, για άντρες και γυναίκες που δεν ολοκλήρωσαν το σχολείο.

27. Έχει ιδρύσει ένα ίδρυμα στο Χιούστον

Το 2007 με μία τεράστια δωρεά, ύψους 7.000.000, η Μπιγιονσέ ιδρύει το Knowles-Temenos-Place-Appartments, για 43 αστέγους στην πόλη της, το Χιούστον του Τέξας. Το ίδρυμα παρέχει τροφή, εκπαίδευση, ακόμη και εξετάσεις για τον ιο του HIV. Στόχος του ιδρύματος είναι να σταματήσουν να υπάρχουν στο Χιούστον χρόνια άστεγοι.

28. Είναι η αγαπημένη καλλιτέχνις του Μπαράκ Ομπάμα

Η ερμηνεία της στο At Last της Έτα Τζέιμς στους εορτασμούς της Ορκωμοσίας του Μπαράκ Ομπάμα το 2009, προκάλεσε τρομερή συγκίνηση στο κοινό. Και αυτή δεν ήταν η τελευταία φορά που η Μπιγιονσέ θα τραγουδούσε για τον πρώην πρόεδρο της Αμερικής. Όταν ο Ομπάμα εκλέχτηκε Πρόεδρος της Αμερικής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2013, το όνομα της Μπιγιονσέ ως επίτιμη τραγουδίστρια των εορτασμών ήταν σχεδόν σίγουρο. Ερμήνευσε το The Star-Spangled Banner μπροστά στους 20,6 εκατομμύρια θεατές, που παρακολούθησαν την τελετή.

29. Μπορεί να τρώει για μία ζωή δωρεάν από την αλυσίδα Popeyes

Κάποτε είχε δηλώσει πως της αρέσει πάρα πολύ το κοτόπουλο από την συγκεκριμένη αλυσίδα fast food και από τότε οι φανς της δεν ξεχνούσαν να της προσφέρουν σακούλες με το αγαπημένο της γεύμα. Αυτή η είδηση έφτασε μέχρι και την εταιρία, η οποία της χάρισε μία δωρεάν συνδρομή για να μπορεί να παίρνει το αγαπημένο της κοτόπουλο δωρεάν, όποτε θέλει. Βέβαια, όπως έχει δηλώσει η δημοφιλής τραγουδίστρια, δεν την έχει χρησιμοποιήσει ποτέ, καθώς ντρέπεται πάρα πολύ.

30. Έχει βραβευτεί για κείμενό της

Κέρδισε ένα βραβείο από την Ένωση Έγχρωμων Δημοσιογράφων της Νέας Υόρκης για το δοκίμιο που δημοσίευσε στο περιοδικό Essence το 2011. Ο λόγος για το «Eat, Play, Love», το οποίο έγραψε σε πρώτο πρόσωπο και το οποίο παρουσίαζε λεπτομερώς τις εμπειρίες της τραγουδίστριας κατά τη διάρκεια του ενός έτους που έκανε διάλειμμα από την περιοδεία της και περιλάμβανε πληροφορίες για την προσωπική της ζωή.

31. Είναι και μελισσοκόμος

Ο τρόπος της για να αποφορτιστεί από τις έγνοιες και το στρες είναι να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα μελίσσια του σπιτιού της στο Μπελ Ερ, τα οποία φιλοξενούν 80.000 μέλισσες, που παράγουν με τη σειρά τους μέλι, το οποίο η Μπιγιονσέ θεωρεί ιαματικό.

32. Είναι τελειομανής και θέλει να τα ελέγχει όλα

Κάθε φορά που ασχολείται με ένα πρότζεκτ, θέλει να διασφαλίζει πως κάθε τελευταία λεπτομέρεια θα είναι πιστή στο όραμά της. «Το 2008, ξεκίνησα μια εταιρεία παραγωγής και κάθισα σε ένα δωμάτιο γεμάτο μοντέρ, που μου έμαθαν πώς να χρησιμοποιώ το πρόγραμμα Final Cut Pro. Χρειάστηκα έναν χρόνο για την επεξεργασία και τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ Life Is But a Dream» είχε δηλώσει η τραγουδίστρια, που συμμετέχει ακόμα και στην παραγωγή και το μοντάζ των βίντεο της.

33. Προσέχει κάθε λεπτομέρεια και σημειώνει τα λάθη της

Η Queen B πιέζει συνεχώς τον εαυτό της και όσους συνεργάζονται μαζί της, με σκοπό να γίνεται συνεχώς καλύτερη. Σχεδόν κάθε βράδυ παρακολουθεί βίντεο από τις συναυλίες της σημειώνοντας λάθη και πράγματα που χρειάζονται βελτίωση, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να τα συζητήσει με τους συνεργάτες της και να προχωρήσουν μαζί σε διορθώσεις.

34. Το μυστικό πρόγραμμα για απώλεια κιλών

Έχει μιλήσει για το πώς έχασε 25 κιλά σε 3 μήνες κρατώντας ένα αρκετά αυστηρό πρόγραμμα. Ξυπνούσε στις 5 το πρωί και ακολουθούσε ένα δίωρο πρόγραμμα με τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμπι, πιλάτες και γιόγκα, το οποίο επαναλάμβανε στις 5 το απόγευμα. Κατανάλωνε 6 μικρά γεύματα ημερησίως, συνολικής διατροφικής αξίας 1.000 θερμίδων, μεταξύ των οποίων ήταν πρωτεϊνούχα ροφήματα, φέτες ανανά και άφθονο νερό.

35. Η φωνητική της εκπαίδευση με τρέξιμο μετά…τραγουδιού

Ο πατέρας της πίστευε ότι θα την έκανε πιο δυνατή στις ερμηνείες της και ήταν αυτός που επέμεινε ότι αυτή η εκπαίδευση θα την βοηθήσει να αναπτύξει την ικανότητα να τραγουδά και να χορεύει ταυτόχρονα. Ακόμα και χρόνια αργότερα, η Μπιγιονσέ έτρεχε καθώς τραγουδούσε για να αποκτήσει καλύτερη αντοχή, την οποία έχει ανάγκη πάνω στη σκηνή.

36. Έκανε μία ξαφνική έκπληξη στους θαυμαστές της

Χωρίς καμία ενημέρωση κυκλοφόρησε το 2013 ολόκληρο μουσικό άλμπουμ, αφήνοντας τους πάντες άφωνους και κάνοντας πάταγο. Η επιτυχία του άλμπουμ της ενέπνευσε την τάση των αιφνιδιαστικών μουσικών κυκλοφοριών, με καλλιτέχνες όπως ο Drake και πιο πρόσφατα, η Τέιλορ Σουίφτ, να ακολουθούν τα βήματα της. Μάλιστα, σύμφωνα με το Billboard, η τάση ονομάζεται πλέον το τράβηγμα μιας Μπιγιονσέ, με όλους να της αναγνωρίζουν πως με αυτή της την ξαφνική κίνηση, άλλαξε όλο το ψηφιακό μουσικό παιχνίδι.

37. Η θάλασσα της προσφέρει γαλήνη

Έχει δηλώσει πως η μόνη ώρα που μπορεί πραγματικά να απαλλαγεί από το άγχος και να χαλαρώσει είναι όταν βρίσκεται σε ένα σκάφος στην θάλασσα. Τότε είναι μόνη της, στη μέση του πουθενά, οπότε έχει χρόνο να ασχοληθεί με τον εαυτό της και να περάσει όμορφα.

38. Τα Grammy την αγαπούν

Από τις 79 συνολικά υποψηφιότητές της, η Μπιγιονσέ έχει κερδίσει 28 βραβεία. Μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες νίκες της περιλαμβάνουν το τραγούδι της χρονιάς για το επιτυχημένο τραγούδι της Single Ladies, το καλύτερο μουσικό βίντεο για το Formation και την καλύτερη R&B παράσταση για το Drunk in Love.

39. Έσπασε και ρεκόρ στα Grammy

Είναι η περισσότερες φορές υποψήφια αλλά και βραβευμένη γυναίκα στην ιστορία των Grammy. Το 2021, η Μπιγιονσέ κέρδισε τέσσερις από τις εννέα υποψηφιότητές της, σπάζοντας το ρεκόρ της Άλισον Κράους, η οποία είχε στο ενεργητικό της 27 νίκες.

40. Ένα άλμπουμ προτεινόμενο σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες

Χάρη στο άλμπουμ της Lemonade του 2016, έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που προτάθηκε σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες μουσικής στα βραβεία Grammy, την ίδια χρονιά. Απέσπασε υποψηφιότητες στις κατηγορίες καλύτερης σόλο ποπ ερμηνείας με το Hold Up, καλύτερο άλμπουμ σύγχρονης αστικής μουσικής (Lemonade), καλύτερη συνεργασία τραγουδιστή και ράπερ για το τραγούδι Freedom με τον Κέντρικ Λαμάρ και καλύτερης ροκ ερμηνείας για το Don’t Hurt Yourself.