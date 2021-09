Η Helix Action Theatre, έχοντας μία μακρά παράδοση στα θεάματα δημόσιου χώρου, γιορτάζει 35 χρόνια της δημιουργικής της παρουσίας και ανακοινώνει την επαναλειτουργία του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 10 Οκτωβρίου 2021 στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Faliro Summer Theater: Επανεκκίνηση τον Σεπτέμβριο με πλούσιο θεατρικό και μουσικό πρόγραμμα

Οι δηλώσεις συμμετοχής παρατείνονται έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν στο e-mail του φεστιβάλ.

Το Θέατρο Δρόμου χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό και πολυμορφία και στοχεύει στην ανάδειξη του δημόσιου χώρου σε χώρο έκφρασης και επικοινωνίας του καλλιτεχνικού έργου με το ευρύ κοινό. Το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου, το οποίο υλοποιείται για 7η χρονιά, επιτυγχάνει την παρέμβαση και μεταμόρφωση του χώρου της πόλης σε χώρο δράσης και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει δράσεις από όλες τις μορφές τέχνης. Θέατρο Δρόμου, Κουκλοθέατρο, Χοροθέατρο, Παιδικό Θέατρο, Κλόουν, Ζογκλέρ, Ακροβάτες, Happening, workshops, Θέατρο Σκιών καθώς και μουσικές μπάντες και εικαστικές δράσεις, πάντα με αφετηρία τον δημόσιο χώρο.

Την τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ, στην τελετή λήξης, θα απονεμηθούν 4 βραβεία.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής στα ελληνικά ή τα αγγλικά.

Λίγα λόγια για την Helix Action Theatre

Η Helix Action Theatre αποτελεί πρωτοπόρο και μοναδικό οργανισμό για τα ελληνικά δεδομένα στο θέατρο δρόμου αλλά και για το σύνολο της έρευνάς του στις σύγχρονες και πρωτότυπες μορφές θεατρικής έκφρασης. Πρωταρχικός του σκοπός η προώθηση του ευρωπαϊκού και του ελληνικού πολιτισμού μέσω του θεάτρου δρόμου, του θεάματος σε δημόσιο χώρο αλλά και των άλλων τεχνών. Εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια η εταιρεία αποτελεί σημείο σταθμό στην ελληνική θεατρική ιστορία καθώς καθιέρωσε το θέατρο δρόμου στην Ελλάδα. Οι παραστάσεις της έχουν ισχυρό περιεχόμενο, που βασίζεται σε ελληνικούς ή παγκόσμιους μύθους.

Έχει περιοδεύσει σε ολόκληρη την Ελλάδα συμμετέχοντας σε διοργανώσεις και φεστιβάλ. Στο εξωτερικό έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ της Αγγλίας, της Ινδίας, της Λευκορωσίας, της Πολωνίας, Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Κύπρου της Βουλγαρίας και Κίνας. Από το 2009 διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου και από το 2015 το Φεστιβάλ Θεάτρου Βαλίτσας. Η εταιρεία έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτα έργα ρεπερτορίου όπως «Ο Ζιλ και η Νύχτα» του H.Claus, «Ο Αλχημιστής» του B.Jonson, «Ω! Τι κόσμος Μπαμπά» του Κ.Μουρσελά, την παράσταση για παιδιά «Ταξίδι στον ήλιο» κ.ά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου: Μαγικές βραδιές μουσικής στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου

Έχει υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Helidra (leader), το πρόγραμμα Circus as way of life (partner) και πρόσφατα το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μηχανή Κάσπαρ» (leader). Οι δραστηριότητές της υποστηρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Αττικής και άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο Νίκος Χατζηπαπάς.