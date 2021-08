TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Παρασκευή 6 Αυγούστου

Σειρές

22:00 Τα Καλύτερά μας Χρόνια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 29 Σεζόν 1: Ο Στέλιος έχει άγχος, επειδή περνάει ο καιρός και η επαγγελματική του αποκατάσταση αργεί. Όταν ο ξάδελφος της Πελαγίας, ο Μανούσος, εμφανίζεται στη γειτονιά, εκείνη συλλαμβάνει ένα σατανικό σχέδιο, που έχει στόχο την καρδιά του Αποστόλη. Η Αντιγόνη αποκαλύπτει στη Μαίρη τα καμώματα του Άγγελου. Τα παιδιά της γειτονιάς αποφασίζουν να εκδώσουν την «Φωνή της Γειτονιάς», όπου θα ξεμπροστιάζουν όλες τις αδικίες. Η συγκατοίκηση με τον Ίαν αποκαλύπτει μια κρυφή πτυχή του παπα-Θόδωρα, που κανείς δεν φανταζόταν.

23:00 Η Τουρτα της Μαμάς στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 24 Σεζον 1: Η πρόταση γάμου του Βαγγέλη θα ανοίξει έναν τεράστιο πολεμικό κύκλο όλων των συνδαιτυμόνων του δείπνου γνωριμίας των σογιών και του όψιμου εραστή της ασυμβίβαστης Μαριλού, η οποία βρίσκει ευκαιρία, μετά την πρώτη απογοήτευσή της για τη στάση των ανθρώπων της, να τεντώσει ακόμα περισσότερο το σχοινί δοκιμάζοντας τα αισθήματα όλων -αλλά και των νεύρων του Τάσου. Η δημιουργία των δύο μετώπων συμπαράστασης ή απόρριψης της σχέσης θα φέρει τα πράγματα εκτός ορίων με τα γνωστά κωμικά αλλά και συγκινησιακά αποτελέσματα. Τελικά, η Μαριλού θα ντυθεί νυφούλα;

00:15 Criminal Minds στο OPEN

Επεισόδιο 1 Σεζόν 10: Η ομάδα ερευνά μια σειρά φόνων στο Μπέικερσφιλντ της Καλιφόρνια.

Ταινίες

21:00 Χορεύετε; (Shall We Dance?) στο OPEN

Ρομαντική κομεντί αμερικανικής παραγωγής (2004) Σκηνοθεσία: Πίτερ Τσέλσομ

Ηθοποιοί: Ρίτσαρντ Γκιρ, Τζένιφερ Λόπεζ, Σούζαν Σαράντον

Υπόθεση: Ο Τζον Κλαρκ, ένας εργασιομανής δικηγόρος και οικογενειάρχης που βλέπει την καθημερινότητά του να γίνεται όλο και πιο βαρετή και προβλέψιμη, αποφασίζει να κάνει μια μικρή ανατροπή με αφορμή μια όμορφη δασκάλα χορού, που συναντά συχνά στο δρόμο του. Όταν περάσει -κρυφά από την οικογένειά του- την πόρτα της σχολής χορού στην οποία διδάσκει η Παουλίνα, θα διαπιστώσει ότι η… πίστα της ζωής είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτή που νόμιζε.

00:10 Μάρτυρες Δολοφονίας (Breakout) στο MEGA

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής (2013) Σκηνοθεσία: Ντάμιαν Λι

Ηθοποιοί: Παίζουν: Μπρένταν Φρέιζερ, Ντόμινικ Παρσέλ, Ίθαν Σάπλι, Ναόμι Άντριους, Ράιαν Μπερν

Υπόθεση: Μια συνηθισμένη εκδρομή για κάμπινγκ, παίρνει μια απρόσμενη τροπή για δύο νεαρά αδέρφια, όταν γίνονται μάρτυρες μιας δολοφονίας. Τα δυο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, γίνονται αυτόματα οι επόμενοι στόχοι του δολοφόνου και η θανάσιμη καταδίωξη ξεκινά. Ο πατέρας τους, Τζακ Ντάμσον (Μπρένταν Φρέιζερ) καταφέρνει να αποδράσει από την φυλακή που βρίσκεται και ξεκινά τον δικό του αγώνα να σώσει τα παιδιά του από τους εγκληματίες. Ένα αγωνιώδες θρίλερ γεμάτο δράση , όπου οι κυνηγοί μετατρέπονται σε θήραμα.

22:00 Bad Moms στο STAR

Κωμωδία αμερικανικής παραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Τζον Λούκας, Σκοτ Μουρ

Ηθοποιοί: Μίλα Κούνις, Κρίστεν Μπελ, Κάθριν Χαν, Κριστίνα Άπλγκεϊτ, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ

Υπόθεση: Έχοντας φτάσει στα όριά της προσπαθώντας να διατηρήσει τα πάντα στην εντέλεια, μια εξαντλημένη μητέρα ενώνει τις δυνάμεις της με δύο άλλες στρεσαρισμένες μανάδες για μια αποστολή, που έχει στόχο να τις απελευθερώσει. Αποτέλεσμα; Μία γερή δόση ξέφρενης διασκέδασης, κραιπάλης και απαγορευμένων απολαύσεων, που τις φέρνει σε τροχιά σύγκρουσης με την καθώς πρέπει επικεφαλής του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων…

Ντοκιμαντέρ

19:00 Ο Ηγέτης Δεν Πρέπει στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής COSMOTE TV (2021) Σκηνοθεσία: Περικλής Ασπρούλιας

Υπόθεση: Μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις, η κρίση ακόμα και των πιο χαρισματικών ηγετών μπορεί να θολώσει. Αντλώντας παραδείγματα από την ιστορία, η ακαδημαϊκός Λένα Διβάνη παρουσιάζει τα μεγαλύτερα λάθη ενός ηγέτη στη διαχείριση κρίσεων.

21:00 Πόλεις κάτω από τα πόδια μας: Θεοί του πολέμου στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2008)

Υπόθεση: Στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, τα εδάφη της σημερινής Τουρκίας έγιναν αντικείμενο διεκδίκησης φιλόδοξων κατακτητών που ανταγωνίζονταν για τον έλεγχο του εμπορίου. Οι επικές τους μάχες γέννησαν άπειρους μύθους. Γνωρίστε τους!

23:00 Απόρθητα Τείχη της Αρχαιότητας στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2009) Σκηνοθεσία: Μπεν Μoλ

Υπόθεση: Στην προσπάθειά τους να φυλαχτούν από τους εχθρούς τους, οι αρχαίοι πολιτισμοί ανέπτυξαν αποτελεσματικά μέσα άμυνας και αυτοπροστασίας. Από τη Λατινική Αμερική ως την Κωνσταντινούπολη, γνωρίστε απόρθητα φρούρια της αρχαιότητας.

Προτάσεις ταινιών στην COSMOTE TV

21:00 Σίγουρα, Ίσως (Definitely, Maybe) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Ρομαντική κομεντί βρετανικής, αμερικάνικης και γαλλικής συμπαραγωγής (2008) Σκηνοθεσία: Άνταμ Μπρουκς

Ηθοποιοί: Ράιαν Ρέινολντς, Ρέιτσελ Βάις, Άμπιγκεϊλ Μπρέσλιν

Υπόθεση: Λίγο πριν το διαζύγιό του, ο Γουίλ αναγκάζεται να μιλήσει στην κόρη του για τις τρεις γυναίκες της ζωής του. Τώρα, η μικρή πρέπει να συνθέσει τα κομμάτια του παζλ και να ανακαλύψει πίσω από ποια ιστορία κρύβεται η μητέρα της.

22:00 Άμεσος Κίνδυνος (Clear and Present Danger) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής (1994) Σκηνοθεσία: Φίλιπ Νόις

Ηθοποιοί: Χάρισον Φορντ, Γουίλεμ Νταφόε, Αν Άρτσερ

Υπόθεση: Ο φόνος ενός φίλου του Αμερικανού Προέδρου πυροδοτεί μια σειρά γεγονότων που φέρνει τον Υποδιευθυντή της C.I.A. αντιμέτωπο με το κολομβιανό καρτέλ ναρκωτικών. Ως πού θα φτάσει για να βρει την αλήθεια; Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ.

Προτάσεις ταινιών στο NETFLIX

Πριν έρθεις εσύ (Me Before You)

Ταινία ρομαντικού δράματος βρετανικής παραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Θία Σάροκ

Ηθοποιοί: Εμίλια Κλαρκ, Σαμ Κλάφλιν, Τζάνετ ΜακΤιρ

Υπόθεση: Η μαζεμένη Λου, έρχεται αντιμέτωπη με συναισθηματικά διλήμματα, όταν αναλαμβάνει να φροντίσει έναν πλούσιο και κυνικό εργένη που έμεινε παράλυτος μετά από ένα ατύχημα.