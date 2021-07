Πεντακόσιες βρετανικές λίρες αναμένεται να «χτυπήσει» σε δημοπρασία, το 40 ετών κομμάτι τούρτας από τον γάμο της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον πρίγκιπα Κάρολο. Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στις 11 Αυγούστου και το άριστα διατηρημένο κομμάτι της τεράστιας γαμήλιας τούρτας, ύψους 1,5 μέτρου και βάρους 100 κιλών, θα περάσει στα χέρια όποιου δώσει 500 λίρες για να το αποκτήσει!

Το κομμάτι αυτό είχε δοθεί ως δώρο στη Μόιρα Σμιθ, υπάλληλο του Clarence House, από τη Βασιλομήτωρ. Το διατήρησε με εξαιρετική φροντίδα και προσοχή, τυλίγοντάς το με μεμβράνη. Το έβαλε σε ένα κουτάκι με σχέδια λουλουδιών και έγραψε μάλιστα σε μία ετικέτα: «Προσοχή. Από την τούρτα του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα».

