Ολυμπιακοί Αγώνες «Τόκιο 2020»: Οι στερεοτυπικές αναγγελίες των εθνικών αποστολών και οι αντιδράσεις

Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι μια ευκαιρία να δούμε όλους τους αθλητές μαζί, να νιώσουμε υπερηφάνεια και αναγνώριση για τη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια που έχουν καταβάλλει εκείνοι για να βρίσκονται εκεί και να νιώσουμε το αίσθημα της ενότητας μεταξύ των εθνών. Ένα Νοτιοκορεάτικο κανάλι όμως, μετέδωσε την τελετή…κάπως διαφορετικά, περιγράφοντας ορισμένες αποστολές χωρών σύμφωνα με στερεοτυπικές αντιλήψεις!

Πίτσα για την Ιταλία, Κόμης Δράκουλας για τη Ρουμανία, σολομός για τη Νορβηγία, Τσέρνομπιλ για την Ουκρανία ήταν μερικές μόνο από τις στερεοτυπικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν από το δίκτυο για την περιγραφή των ομάδων, ενώ δεν έλειψαν και λεζάντες στην οθόνη, όπως για παράδειγμα για τους Σύριους αθλητές: «Πλούσιοι υπόγειοι πόροι και ένας εμφύλιος πόλεμος που συνεχίζεται εδώ και 10 χρόνια…». Η πολιτική κατάσταση των χωρών δεν έμεινε δηλαδή ασχολίαστη, καθώς και όταν παρήλασε η ολυμπιακή ομάδα της Αϊτής, η λεζάντα περιέγραφε τη χώρα ως «πολιτικά ασταθή, εξαιτίας της δολοφονίας του προέδρου».

South Korean broadcaster MBC used images to «represent» each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.

Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld

— Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021