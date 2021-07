TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Πέμπτη 22 Ιουλίου

Σειρές

17:15 Χαβάη Πέντε-0 στον SKAI

Επεισόδιο 10: Η ομάδα Five-0 βρίσκεται σε σύγχυση μετά την επίθεση μιας ομάδας ικανότατων ληστών, οι οποίοι ανατίναξαν το αυτοκίνητο μιας χρηματαποστολής και σκότωσαν τους φρουρούς, αφήνοντας όμως τα χρήματα άθιχτα. Το μοναδικό στοιχείο που έχουν είναι μια… βοήθεια από την πρώην σύζυγο του Ντάνι.

21:00 Λατρεμένοι μου γείτονες στο MEGA

Επεισόδιο 09: Ο Μπάμπης και η Πελαγία θέλοντας να εντυπωσιάσουν τη γειτονιά και να βγάλουν το άχτι τους στολίζουν το σπίτι και τον κήπο υπερβολικά εκνευρίζοντας για μία ακόμα φορά τον Βύρωνα. Η Πελαγία, παρ’ όλη τη στεναχώρια της, που κανένα παιδί δεν πήγε να της πει τα κάλαντα και κανένας γείτονας δεν την επισκέφτηκε.

21:00 Ο Γιατρός, η Ιστορία ενός Θαύματος στο SKAI

Επεισόδιο 15: Η Μπελίζ, που ποτέ δεν είχε εμπειρία από τη φροντίδα ενός μωρού, δοκιμάζει τα πάντα προκειμένου να δεθεί με τη μικρή Λεϊλά, όμως αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Εν τω μεταξύ, η Νάζλι μετά βίας μπορεί να συγκεντρωθεί στη δουλειά, γιατί σκέφτεται συνεχώς όσα συνέβησαν με τον πατέρα της, και την απογοήτευση που της προκάλεσε για ακόμα μια φορά.

Ταινίες

22:00 Όλα τα λεφτά του κόσμου (All the money in the world) στο STAR

Βιογραφική δραματική ταινία αμερικανικής, ιταλική παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ

Hθοποιοί: Μισέλ Γουΐλιαμς, Μαρκ Γουόλμπεργκ, Κρίστοφερ Πάλμερ, Ρομέν Ντουρίς, Τσάρλι Πάλμερ, Τίμοθι Χάτον

Υπόθεση: Tο 1973 στη Ρώμη, ο 16χρονος Τζον Πολ Γκέτι, εγγονός του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο, πέφτει θύμα απαγωγής από μαφιόζους.Ο παππούς του όμως αρνείται πεισματικά να πληρώσει τα λύτρα, που απαιτούν οι απαγωγείς του. Η αφοσιωμένη μητέρα του Τζον αναλαμβάνει να πείσει τον δισεκατομμυριούχο παππού να αλλάξει γνώμη και να σώσει τον γιο της.

23:00 Η Δεύτερη Ευκαιρία ( In the Line of Fire) στον ANT1

Δραματική ταινία αμερικάνικης παραγωγής (1993) Σκηνοθεσία: Β.Πέτερσεν

Hθοποιοί: Κλιντ Ίστγουντ, Ρενέ Ρούσο, Τζον Μάλκοβιτς, Ντίλαν Μακ Ντέρμοτ, Φρεντ Τόμσον

Υπόθεση: Μια ημερομηνία έχει στοιχειώσει τη ζωή του βετεράνου μυστικού πράκτορα Φρανκ Χόριγκαν καθώς δεν είχε αντιδράσει όσο γρήγορα έπρεπε για να αποτρέψει τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι. Τώρα όμως είναι αποφασισμένος να μην αφήσει κανένα δολοφόνο να απειλήσει τη ζωή του τωρινού Προέδρου των ΗΠΑ.

21:00 Γονείς της συμφοράς (Little fockers) στο OPEN

Κωμωδία αμερικανικής παραγωγής (2010) Σκηνοθεσία: Πολ Βάιτς

Ηθοποιοί: Μπεν Στίλερ, Ρόμπερτ ντε Νίρο, Τζέσικα Άλμπα, Όουεν Ουίλσον, Λόρα Ντερν, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Ντάστιν Χόφμαν

Yπόθεση: Ο σκληροπυρηνικός πατριάρχης Τζακ Μπερνς θέλει να ορίσει έναν διάδοχο για την οικογένεια. Μπορεί, άραγε, ο γαμπρός του, Γκρεγκ Φόκερ, που είναι νοσοκόμος, να αναλάβει επάξια έναν τέτοιο ρόλο;

23:45 Ψηλός, λιγνός και ψεύταρος στον ALPHA Κωμωδία ελληνικής παραγωγής (1985) Σκηνοθεσία: Γιάννης Χαρτοματζίδης Hθοποιοί: Στάθης Ψάλτης, Καίτη Φίνου, Ανδρέας Ντούζος, Σπύρος Καλογήρου Υπόθεση: Ένας γέρος, ο οποίος σε όλη του τη ζωή έλεγε ψέματα, δίνει στον ανιψιό του τα πνευματικά δικαιώματα των ιστοριών του προκειμένου να κάνει τηλεοπτικό σίριαλ.

Ντοκιμαντέρ

21:00 Ανάμεσα σε Δύο Νησιά: Tο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο της Σύρου στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής (2014) Σκηνοθεσία: Μιχάλης Σταυρόπουλος

Yπόθεση: Η γέννηση κι ο θάνατος ενός πρωτοποριακού ηλεκτρικού αυτοκινήτου, του Enfield 8000, που παρουσιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, 40 χρόνια προτού ανακαλυφθούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, και το οποίο κατασκευαζόταν στη Σύρο!

22:30 Ο Εντοπισμός της Ατλαντίδος στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ βρετανικής παραγωγής (2015) Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λι

Yπόθεση: Υπήρξε η Ατλαντίδα; Σύμφωνα με τον γεωλόγο Δρ Μάρτιν Πέπερ, ναι, και μάλιστα στη Σαντορίνη. Με σύμμαχο την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και την ιστορική γνώση, θα ταξιδέψει από την Ελλάδα ως τα Κανάρια Νησιά για να το αποδείξει!

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

21:00 Tomorrow and Thereafter στο COSMOTE CINEMA HD

Κοινωνική ταινία γαλλικής παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Νοέμι Λβοφσκί

Ηθοποιοί: Λους Ροντρίγκεζ, Νοέμι Λβοφσκί, Ματιέ Αμαλρίκ

Yπόθεση: Μετά το διαζύγιο των γονιών της, μια εννιάχρονη πιτσιρίκα ζει με την εύθραυστη μητέρα της. Βλέποντας τον κόσμο να τη θεωρεί τρελή, βρίσκει στήριγμα σε έναν ασυνήθιστο φίλο και μοιράζεται μαζί του τις ανησυχίες και τους φόβους της.

22:00 Το Διαζύγιο: Η Δίκη της Βίβιαν Αμσαλέμ (Gett, The Trial of Viviane Amsalem) στο COSMOTE CINEMA 2 HD

Κοινωνική ισρηλινής παραγωγής (2014) Σκηνοθεσία: Ρόνιτ Εκλαμπίτζ

Hθοποιοί: Ρόνιτ Εκλαμπίτζ, Σιμόν Αμπκαριάν, Γκάμπι Αμρανί

Υπόθεση: Μια Ισραηλινή αγωνίζεται επί τρία χρόνια να χωρίσει από τον θρησκευόμενο εν διαστάσει σύζυγό της. Όμως, η πεισματική άρνησή του να δώσει τη συγκατάθεσή του για την έκδοση του διαζυγίου την έχει παγιδέψει σε ένα εφιαλτικό αδιέξοδο.