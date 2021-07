Άντριου Λόυντ Γουέμπερ: Ακύρωση της πρεμιέρας του νέου του μιούζικαλ, λόγω κρούσματος Covid-19

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα για το νέο μιούζικαλ του Άντριου Λόυντ Γουέμπερ, με τίτλο «Cinderella», η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Gillian Lynne theatre του Λονδίνου, ακυρώθηκε όταν ένα μέλος του θιάσου βγήκε θετικό σε τεστ για τη νόσο covid-19.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του συνθέτη στον επίσημο λογαριασμό της παράστασης στο twitter, αν και διενεργήθηκαν επιπλέον τεστ τόσο στο καστ όσο και στους υπόλοιπους συντελεστές και όλα βγήκαν αρνητικά, ωστόσο η πρεμιέρα αναβάλλεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας εξαιτίας των οδηγιών απομόνωσης της βρετανικής κυβέρνησης.

Η απογοήτευση του συνθέτη

Με το μέλλον της παράστασης να φαντάζει αβέβαιο, ο Άντριου Λόυντ Γουέμπερ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του δηλώνοντας ότι το έργο του υπόκειται στις αδιανόητες συνθήκες που δημιουργούν οι οδηγίες της βρετανικής κυβέρνησης συμπληρώνοντας ότι: «Αναγκαστήκαμε να πάρουμε μια ολέθρια απόφαση η οποία θα επηρεάσει τις ζωές και τον βιοπορισμό εκατοντάδων ανθρώπων και θα απογοητεύσει όλους όσους ανυπομονούσαν να παρακολουθήσουν την παράσταση».

Παράλληλα δηλώνει αποφασισμένος να ανεβάσει τη «Cinderella» στο Λονδίνο αγνοώντας τις προτάσεις να μεταφέρει την παραγωγή του στο Μπροντγουέι, ενώ ανέφερε ότι το ισχύων σύστημα δεν είναι βιώσιμο: «Δεν μπορούμε να απομονωνόμαστε κάθε φορά που κάποιος μπορεί να έχει ή να μην έχει covid. Απλώς δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα (…). Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για την κυβέρνηση να δείξει έστω και το παραμικρό ενδιαφέρον για το θέατρο».

A statement from Andrew Lloyd Webber pic.twitter.com/bP8wgq2Nyt — Andrew Lloyd Webber’s Cinderella (@ALWCinderella) July 19, 2021

Εκπρόσωπος της παραγωγής δήλωσε στο BBC: «Με τους ισχύοντες κανόνες ο δρόμος κάθε άλλο παρά ανοιχτός φαίνεται, θα κάνουμε ωστόσο ότι περνάει από το χέρι μας ώστε να επιστρέψουμε».

Στους δημιουργούς του νέου μιούζικαλ εκτός από τον Άντριου Λόυντ Γουέμπερ, ο οποίος έγραψε τη μουσική συγκαταλέγονται ο Ντέιβιντ Ζίπελ στους στίχους και η βραβευμένη με Όσκαρ Έμεραλντ Φένελ («Promising Young Woman») στο ποιητικό κείμενο.

Άρση περιορισμών στη Βρετανία με προβλήματα για το θέατρο

Τον θυμό του συνθέτη για τις μη βιώσιμες συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί αυτή την περίοδο η αγγλική θεατρική σκηνή μοιράζονται και άλλες θεατρικές επιχειρήσεις, καθώς αν το μέλος ενός θιάσου βγει θετικό σε τεστ, το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στο κατέβασμα της παραγωγής για αρκετές ημέρες χωρίς κάποιο δίχτυ ασφαλείας.

Μετά την άρση των περιορισμών από την κυβέρνηση, την «Ημέρα της Ελευθερίας», αρκετές παραγωγές στο West End άνοιξαν τις πόρτες τους στο μέγιστο της χωρητικότητας τους, ανάμεσα τους και το μιούζικαλ του Webber «Joseph and His Amazing Technicolor Dreamcoat». Ενώ, άλλες όπως το «Hairspray» και το «The Prince of Egypt» αναγκάστηκαν να αναβάλλουν ένα αριθμό παραστάσεων λίγο μετά το άνοιγμά τους λόγω κρουσμάτων.

Μάλιστα μια από τις σημαντικότερες παραστάσεις του καλοκαιριού, η νέα παραγωγή του σπουδαίου Κένεθ Μπράνα, μια σκηνική αναβίωση του «The Browning Version» του Τέρενς Ράττιγκαν, ακυρώθηκε, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, λόγω της εκτεταμένης εξάπλωσης της νόσους covid-19 ανάμεσα στα μέλη του θιάσου.

Το «Equity», το σωματείο εργαζομένων στον χώρο των παραστατικών τεχνών εξέφρασε σε ανακοίνωση του τη θλίψη του για την αναβολή των παραστάσεων του «Cinderella» και επανέλαβε το αίτημα του προς τη βρετανική κυβέρνηση για αλλαγή των κανόνων «αυτοαπομόνωσης» στον χώρο των τεχνών και της ψυχαγωγίας.

Πηγή: Guardian, BBC