Kanye West: Επιστρέφει με νέο άλμπουμ, νωρίτερα απ’ ότι νομίζαμε

Είναι πλέον γεγονός. Το καινούριο άλμπουμ του Kanye West, έρχεται αυτή την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.

Η ανακοίνωση έγινε κατά την διάρκεια του τελικού του NBA (στο οποίο ο «δικός μας» Γιάννης Αντετοκούνμπο κέρδισε πανηγυρικά!), μέσα από ένα βίντεο που επιμελήθηκε ο ίδιος ο ράπερ, και στο οποίο εμφανίζεται η διάσημη Αμερικανίδα αθλήτρια Sha’Carri Richardson -που πρόσφατα αποκλείστηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το βίντεο δείχνει την Sha’Carri Richardson να τρέχει ένα 100αρι στο στίβο, φορώντας τα ακουστικά Beats by Dre, αφού εκτός από ανακοίνωση του άλμπουμ, αποτέλεσε και διαφημιστική καμπάνια των Beats.

Όσα ξέρουμε για το νέο άλμπουμ του Kanye West μέχρι τώρα

Το κομμάτι «No Child Left Behind» που ακούστηκε στη διαφήμιση, μας έδωσε μια πρώτη γεύση για το τι να περιμένουμε από την νέα δουλειά του ράπερ, ενώ κάτι σημαντικό που αποκάλυψε αυτό το μονόλεπτο σποτάκι είναι ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε περισσότερα από το νέο άλμπουμ σε ένα livestream event που θα είναι διαθέσιμο από την Apple Music αυτή την Πέμπτη.

.@itskerrii doesn’t need you to let her do anything.

Scored and edited by @kanyewest

Featured track is “No Child Left Behind”

DONDA is officially out in 48 hours! ⏲ pic.twitter.com/9eZN6XJM41

— Beats by Dre (@beatsbydre) July 21, 2021