Wrecked: Το συγκινητικό βίντεο κλιπ για το νέο single των Imagine Dragons μόλις κυκλοφόρησε

Tο τραγούδι κυκλοφορεί ως προπομπός του 5ου studio album της ροκ μπάντας που θα κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου με τίτλο “Mercury-Act 1”.

Το “Wrecked” γράφτηκε από τον lead vocalist Dan Reynolds μαζί με τους Wayne Sermon, Ben McKee και Daniel Platzman και είναι σε παραγωγή των Imagine Dragons.

To τραγούδι είναι μια δυνατή επίκληση στο να προχωρήσεις μπροστά, μετά από μία απώλεια στη ζωή σου.

Κυκλοφορεί από την Minos EMI, a Universal Music Company.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ του τραγουδιού: