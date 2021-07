Βενετία: Τέλος και επίσημα τα κρουαζιερόπλοια, για τη «σωτηρία» της ιστορικής πόλης

Πριν από λίγες εβδομάδες, είχαμε γράψει πως η UNESCO εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να βάλει την Βενετία στη λίστα της με περιοχές υπό απειλή, αν η πόλη δεν απαγόρευε μόνιμα στα κρουαζιερόπλοια να δένουν εκεί. Συγκεκριμένα, η UNESCO θα συζητούσε το ζήτημα στην ετήσια συνάντηση της αύριο, Παρασκευή 16 Ιουλίου, στην οποία λεγόταν ότι θα απαιτούσε έκτακτα μέτρα από την ιταλική κυβέρνηση.

Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας έλαβε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του οργανισμού, αφού αποφάσισε να απαγορεύσει επισήμως την είσοδο σε μεγάλα κρουαζιερόπλοια στην Βενετία.

Φυσικά, αυτή δεν ήταν απόφαση λίγων εβδομάδων, αφού η πρόσβαση στη λιμνοθάλασσα και την πλατεία του Αγίου Μάρκου υπήρξε εδώ και χρόνια θέμα διαμάχης μεταξύ περιβαλλοντικών εκστρατειών και τουριστικών ενώσεων. Οι εντάσεις αυξήθηκαν το 2019, όταν ένα κρουαζιερόπλοιο έπεσε σε ένα μικρό τουριστικό σκάφος μέσα στη λιμνοθάλασσα, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Με την Βενετία όμως να οδεύει προς την «επιστροφή στην κανονικότητα» και την τουριστική περίοδο να έχει σχεδόν φτάσει, το ζήτημα πάλι βρέθηκε στην επικαιρότητα. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, τα νερά της διάσημης ιστορικής πόλης είχαν καθαρίσει τόσο από την έλλειψη κρουαζιερόπλοιων, που φιλοξένησαν ξανά θαλάσσια ζωή μετά από χρόνια.

Έτσι, μετά από διάταγμα που ενέκρινε η Ιταλική Κυβέρνηση, από την 1η Αυγούστου θα απαγορεύεται η είσοδος σε μεγάλα κρουαζιερόπλοια και σε μεγάλα εμπορικά σκάφη.

A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approvato il decreto legge in consiglio dei ministri. Orgoglioso di un impegno mantenuto. @UNESCO @AAzoulay pic.twitter.com/1HXIwpbHbZ

— Dario Franceschini (@dariofrance) July 13, 2021