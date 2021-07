Νόρα αλ Ματρούσι: Η πρώτη γυναίκα από τα Αραβικά Εμιράτα που εκπαιδεύεται για αστροναύτης

Για πρώτη φορά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επέλεξαν μία γυναίκα για να εκπαιδευτεί έτσι ώστε να πετάξει στο διάστημα, στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος που αναπτύσσει η χώρα του Κόλπου.

Ο λόγος για την Νόρα αλ Ματρούσι, μία 28χρονη μηχανικό, που επιλέχθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιους και ετοιμάζεται να κάνει πραγματικότητα το παιδικό της όνειρο – όπως αποκάλυψε η ίδια σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι από το Διαστημικό Κέντρο Μοχάμεντ μπεν Ρασίντ.

Μάλιστα, μοιράστηκε μεταξύ άλλων πως το πάθος της εξερεύνησης για το άγνωστο το έχει κληρονομήσει από τους προγόνους της που ήταν ναύτες. «Οι περισσότεροι συγγενείς μου απο την πλευρά της οικογένειας της μαμάς μου ήταν ναύτες. Θα έλεγα ότι εξερευνούσαν τον ωκεανό. Ο όρος «αστροναύτης» σημαίνει «ναύτης αστεριών »στα ελληνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η αλ Ματρούσι.

Μαζί με τον 33χρονο συμπατριώτη της, Μοχάμαντ αλ Μούλα, η αλ Ματρούσι θα μεταφερθεί στο Χιούστον, όπου εκεί θα εκπαιδευτούν και οι δύο στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA.

«Αν μπορώ να το κάνω εγώ, τότε μπορείς κι εσύ να το κάνεις. Εάν κανείς δεν το έχει κάνει πριν από εσένα, τότε προχώρα και γίνε ο πρώτος που θα το κάνει», συνέχισε η αλ Ματρούσι, μεταδίδοντας ένα σπουδαίο μήνυμα! «Αν είστε πραγματικά παθιασμένοι με αυτό που κάνετε, τότε θα πρέπει απλώς να εργαστείτε σκληρά γι’ αυτό και να αναζητήσετε ευκαιρίες».

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021