All Legends Festival: Ένα θρυλικό φεστιβάλ έρχεται στο CΤ Garden

Ήρθε η ώρα να περάσουμε τα σύνορα και να βρεθούμε στο West End του Λονδίνου, εκεί που τα τραγούδια ζωντανεύουν τους θρύλους της μουσικής. Κάθε Τετάρτη του Σεπτέμβρη, ένα θρυλικό musical tribute μας περιμένει στην σκηνή του CT Garden Festival, για να μας μεταφέρει στις εποχές που γέννησαν τις αξέχαστες φωνές που όλοι αγαπάμε και τραγουδάμε!

Το «CT Garden All Legends Festival» έρχεται λοιπόν για να ζήσουμε θρυλικές εποχές! Την πρώτη χρονιά του νέου φεστιβάλ της Αθήνας υποδεχόμαστε τα εξής musical tributes κατευθείαν από το West End:

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου-MAJESTY QUEEN

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου- One Night of ELVIS

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου-One Night of TINA

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου-Absolute BOWIE

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου-Absolute BOWIE

Λίγα λόγια για το All Legends Festival

Αυτό τον Σεπτέμβριο γιορτάζουμε τέσσερις θρύλους της μουσικής στο CT Garden Festival by Christmas Theater.

Ο εξωτερικός χώρος του Christmas Theater μεταμορφώνεται σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό music hall και σας περιμένει κάθε Τετάρτη για να τραγουδήσουμε μοναδικές φωνές που έχουν μείνει για πάντα στην καρδιά μας. Queen, Elvis Presley, Tina Turner, David Bowie.

Τέσσερα βραβευμένα musical tributes που μάγεψαν το κοινό στα θέατρα του west end, έρχονται για πρώτη φορά σε μια καλοκαιρινή σκηνή της Αθήνας για να μας χαρίσουν λίγη από την μαγεία των θρύλων.

Ντυθείτε ανάλογα, κλείστε τραπέζι και ταξιδέψτε σε θρυλικές εποχές. Από την Elvis και την δεκαετία του ’50 μέχρι τα ‘80s με τα τραγούδια που σφράγισαν αυτή τη δεκαετία.

Ανάμεσα σε αυτά που θα ακούσουμε:

Το «Don’t Be Cruel», το «It’s Now or Never», το «Love me Tender» το «Blue Moon», το«Jailhouse Rock» από τον αξεπέραστο Elvis Presley. Το “Simply The Best”, το «Private Dancer», το «We Don’t Need Another Hero», το«What’s Love Got to Do with It» από την μοναδική Tina Turner. Το «We will Rock you», το «We are the Champions», το «Bohemian Rhapsody», το«The Show Must Go On» από τους αξεπέραστους Queen. To “Space Oddity”, “Lady Grinning Soul”, “Let’s Dance”, “Starman”, “The Man Who Sold the World”, “Ashes to Ashes”, «Wild is the Wind” από τον μοναδικό David Bowie.

Ζήστε σπουδαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με μια μοναδική μουσική και θεατρική ματιά, σε 4 βραβευμένα musical Tributes που μας θυμίζουν τις εποχές που γέννησαν τους θρύλους της μουσικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ H Άννα Βίσση στο Θέατρο Άλσος

CT GARDEN ALL LEGENDS FESTIVAL

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου: Majesty QUEEN

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου: One night of ELVIS

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου: One night of TINA

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου: Absolute BOWIE