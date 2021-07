Ο Πικάσο…έπεσε και το ίντερνετ «τρολάρει» με τα πιο αστεία memes

Τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου του 2012 είχαν κλαπεί από την Εθνική Πινακοθήκη δύο ανεκτίμητης αξίας πίνακες δύο σπουδαίων εικαστικών, του Πάμπλο Πικάσο και του Πιετ Μοντριάν, οι οποίοι εντοπίστηκαν τελικά πριν από λίγες ημέρες, τη Δευτέρα 28 Ιουνίου. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. τότε ανέφερε: «Δύο πίνακες που είχαν αφαιρεθεί από την Εθνική Πινακοθήκη το 2012 (ένας του Πικάσο και ένας του Μοντριάν) βρίσκονται στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τον εντοπισμό τους από το 2ο τμήμα του ΥΔΕΖΙ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της κλοπής των έργων τέχνης είναι ένας 49χρονος, ο οποίος εκείνη τη μοιραία νύχτα πριν από 9 χρόνια, κατάφερε να αφαιρέσει με κοπίδι, το «Γυναικείο κεφάλι» του Πάμπλο Πικάσο και τον «Ανεμόμυλο Στάμμερ» του Πιετ Μοντριάν, από τις κορνίζες και να εξαφανιστεί μαζί τους. Σήμερα, τα δύο έργα τέχνης εντοπίστηκαν σε μια ρεματιά στην περιοχή της Κερατέας, καθώς ο δράστης δεν κατάφερε να τα διοχετεύσει στη «μαύρη» αγορά.

Κι αφού χαρήκαμε με τη είδηση πως επιτέλους οι δύο πίνακες θα επιστρέψουν στον φυσικό τους χώρο μετά από τόσα χρόνια – και μάλιστα σε καλή κατάσταση – ο υπουργός Δημόσιας Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησαν την Τρίτη 29 Ιουνίου, επίσημες δηλώσεις σχετικά με το πώς έφτασαν στη σύλληψη και στην ανακάλυψη των έργων τέχνης. Και εκεί ήταν που όλα πήγαν λάθος…

Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει δει ήδη το βίντεο που κυκλοφορεί, από την στιγμή της συνέντευξης Τύπου, όπου φαίνεται ο πίνακας του Πικάσο να πέφτει άτσαλα κάτω από το σημείο που ήταν απλά τοποθετημένος, χωρίς καμία προστασία, και ο αστυνομικός να τον σηκώνει και να τον ξανά βάζει στη θέση του σαν να ήταν απλώς ένα φύλλο χαρτί!

Και τα λάθη δεν αφορούν μόνο στην πτώση… Το γεγονός ότι κανένας από τους αστυνομικούς δεν φορούσε γάντια και άγγιζαν τους πίνακες με «γυμνά» χέρια, δεν υπήρχε πρόβλεψη για κατάλληλο φωτισμό, καθώς και κανένα προστατευτικό κάλυμμα έδειχναν μια ξεκάθαρη προχειρότητα και κανένα ενδιαφέρον για να μην υποστούν καμία φθορά δύο παγκόσμιας κληρονομιάς και ανεκτίμητης αξίας έργα!

Παρ’ όλα αυτά το ιντερνετ αποφάσισε τουλάχιστον να διασκεδάσει την…σουρεάλ κατάσταση, κοινοποιώντας έξυπνα posts στα σόσιαλ μίντια, ενώ ακόμα και κάποιες εταιρείες απέδειξαν πόσο πολύ το «έχουν» με το μάρκετινγκ!

Ας δούμε μερικά από αυτά:

