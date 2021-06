Dancing, Rolling, Spinning, Flying: Το χορευτικό πρότζεκτ της Στέλλας Φωτιάδη στα σχολεία της Αθήνας

To Flux Laboratory Athens, ένθερμος υποστηρικτής του καλλιτεχνικού πειραματισμού με ερευνητικό άξονα το Σώμα, παρουσιάζει το πρότζεκτ Dancing, Rolling, Spinning, Flying. Πρόκειται για μια χορευτική δράση εκπαιδευτικού χαρακτήρα της χορογράφου, χορεύτριας και δασκάλας σύγχρονου χορού, Στέλλας Φωτιάδη.

Σε συνεργασία με σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η δράση θα πραγματοποιηθεί σε σχολικούς χώρους, καλώντας τους μαθητές να παρακολουθήσουν μία περφόρμανς χορού στην οποία «παντρεύονται» οι αρχές του σύγχρονου χορού με πρακτικές χορών του δρόμου (street dances). Την περφόρμανς ακολουθεί ένα εκτενές feedback session μεταξύ συντελεστών και μαθητών. Καθοδηγητές και συνομιλητές θα είναι χορευτές και χοροδιδάσκαλοι που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα και χορευτικά είδη.

Η δράση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την οικονομική υποστήριξη του Flux Laboratory Athens και σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης και Χορού Ι.&Ρ. Ντάνκαν.

Στην Ελλάδα η πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων στο σύγχρονο χορό είναι σχετικά περιορισμένη. Στόχος του εγχειρήματος είναι η περφόρμανς να βγει έξω από το θεσμικό της πλαίσιο και να εισέλθει στα σχολεία. Οι διασταυρώσεις του σύγχρονου χορού με άλλα είδη και πρακτικές και η ενίσχυση της αντίληψης ότι ο χορός συμβαίνει «εκεί έξω» υπογραμμίζουν ότι η χορευτική πράξη είναι μια δράση ελευθερίας, όπου όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να μοιραστούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Μαζί λοιπόν ‘Χορεύουμε, κυλάμε, περιστρεφόμαστε, πετάμε’.

Το Dancing, Rolling, Spinning, Flying αποτελεί συνέχεια της χορευτικής δράσης What if we just dance?, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική περίοδο 2019-2020 υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την υποστήριξη του Duncan Dance Research Center και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προγραμματισμένες παραστάσεις:

Πέμπτη 24 Ιουνίου, 09:00 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου

Τετάρτη 30 Ιουνίου, 19:30 στο Κέντρο Μελέτης και Χορού Ι.&Ρ. Ντάνκαν.