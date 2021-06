Movement Radio: Ο Κωστής Νικηφοράκης επιλέγει τα top 5 τραγούδια της εβδομάδας

24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, το Movement Radio, ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με έδρα την Αθήνα, εκπέμπει σε όλο τον κόσμο και μάς χαρίζει πρωτότυπες ραδιοφωνικές εκπομπές και δράσεις από μια πολυάριθμη ομάδα παραγωγών από την ελληνική και παγκόσμια σκηνή.

Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, μέσα από το Movement Radio ακούμε τις φρέσκες μουσικές επιλογές του Κωστή Νικηφοράκη, που πέρα από επιλογές στο φάσμα του hip hop, της soul, της funk και της jazz, μοιράζεται με το διεθνές ακροατήριο του μουσικά, πολιτιστικά και πολιτικά νέα.

Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και αυτή ο Κωστής Νικηφοράκης των Black Athena (γνωστοί για τη δουλειά τους πάνω στην ελληνική trap και hip hop σκηνή) επιλέγει τα πέντε αγαπημένα του κομμάτια για την εβδομάδα που πέρασε.

Ας δούμε λοιπόν τις επιλογές του Κωστή Νικηφοράκη και tune in στο movement.radio για πολλά ακόμα φρέσκα τραγούδια της urban σκηνής.

Dean Blunt – WOOSAH

Ο Dean Blunt επανέρχεται με ένα sequel στον καταξιωμένο δίσκο του Black Metal, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, και αυτό είναι το πρώτο κιθαριστικό single του.

Isaiah Rashad – Headshots (4r da locals)

Smooth διάθεση και ένα ιδιαίτερο βίντεο από τον 30χρονο ράπερ από το Τενεσί.

Lil Gotit – Burnt N Turnt (feat. NAV)

Μια εντυπωσιακή συνεργασία μεταξύ δύο ανερχόμενων hip hop καλλιτεχνών από την Ατλάντα.

Ranking Ann – A Slice Of English Toast

Μια δυναμική reggae/dub κυκλοφορία από την Αγγλίδα MC.

Billy Harper – Call Of The Wild And Peaceful Heart

Ένα έπος 22 λεπτών από τον modal jazz δίσκο Black Saint του Billy Harper.