Πού να πάμε σήμερα; 8 πολιτιστικές εκδηλώσεις για τη Δευτέρα 21 Ιουνίου

1. Παράσταση: «Lemon: Η Απίστευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900» στο Ανοιχτό Θέατρο Δημήτρης Κιντής στην Ηλιούπολη

Η παράσταση «Lemon: Η Απίστευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900», βασισμένη στο «Novecento» του Alessandro Baricco, σε σκηνοθεσία-διασκευή Γεωργίας Τσαγκαράκη, ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία από 21 Ιουνίου. Ο σπουδαιότερος πιανίστας του Ωκεανού που έζησε όλη τη ζωή του μέσα σ’ ένα καράβι -έγκλειστος από επιλογή- συναντά όλους εμάς που αφήνουμε τον υποχρεωτικό εγκλεισμό μας πίσω. Παίζουν: Μελαχρινός Βελέντζας, Γιώργος Δρίβας.

Δευτέρα 21/6, 21:00

Εισιτήριο: Από 12€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής», Γαρδίκη και Σμόλικα, Ηλιούπολη. Τηλ.: 21 0992 3840.

2. Φεστιβάλ Ρεματιάς – «Νύχτες Αλληλεγγύης»: Παράσταση: «Η Κουζίνα του Arnold Wesker» στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2021 του Δήμου Χαλανδρίου, έρχεται από τις 22 Ιουνίου έως τις 23 Σεπτεμβρίου, και αριθμεί 50 Νύχτες Αλληλεγγύης με εκδηλώσεις εκδηλώσεις από όλο το φάσμα των τεχνών. Έναρξη τη Δευτέρα 21 Ιουνίου με την πρωτότυπη παράσταση «Η Κουζίνα του Arnold Wesker» από την ομάδα θεάτρου Vice Versa. Η παράσταση θα παιχτεί στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, 21, 22, 23 & 25, 26, 27 Ιουνίου, στις 21:00. Σκηνοθεσία: Αγγελική Γκιργκινούδη.

Δευτέρα 21/6, 21:00

Ελεύθερη Είσοδος. Κρατήσεις: Viva.gr.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Προφήτου Ηλία 65, Χαλάνδρι.

3. Παράσταση: «Η Πόρνη από Πάνω» στο Θέατρο Πέτρας

Ο μονόλογος του Αντώνη Τσιπιανίτη «Η Πόρνη από Πάνω», με την Κατερίνα Διδασκάλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ξεκινάει μια τελευταία καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, από τις 18 Ιουνίου. Η Ερατώ -η νοικοκυρά από κάτω- μιλάει για τον έρωτα, την απόρριψη, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με υπομονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο, μέχρι την ημέρα που στο από πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. Και τότε…..

Δευτέρα 21/6, 21:15

Εισιτήριο: Από 12€, Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Λαμπέτη Ταράτσα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Συκιές. Τηλ: 21 0646 3685

4. Παιδικό Θέατρο: «Ο Μάγος του Οζ» στο Θέατρο Χυτήριο

Το Θέατρο Χυτήριο παρουσιάζει, κάθε Δευτέρα έως τις 19 Ιουλίου, την παιδική παράσταση «Ο Μάγος του Οζ», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, κείμενο Κωνσταντίνου Παντελιά. Τι θα συμβεί όταν η μικρή, κατεργάρα και παιχνιδιάρα Ντόροθι βρεθεί – κατά λάθος – στην μαγική χώρα του Οζ; Παίζουν: Νάντια Αντωνίου, Κωνσταντίνος Παντελιάς, Ελένη Κερολάρη, Νίκος Λημνιός.

Δευτέρα 21/6, 18:30

Εισιτήριο: 8€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Χυτήριο – Σημείο Πολιτισμού, Ιερά Οδός 44, Κεραμεικός. Τηλ: 210-341-2313. Email: [email protected]

5. Συναυλία: Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Μίλτος Πασχαλίδης μετά τη sold out συναυλία στην Τεχνόπολη, κατηφορίζει στο Μεγάλο Λιμάνι για το καθιερωμένο πια ραντεβού στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά, τη Δευτέρα 21 και την Τετάρτη 23 Ιουνίου. Και αυτή τη χρονιά, το Βεάκειο θα μας χαρίσει μια απολαυστική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αγαπημένα τραγούδια, εμπνεύσεις της στιγμής και τον χαρακτηριστικό δυναμισμό και αυθορμητισμό του Μίλτου Πασχαλίδη.

Δευτέρα 21/6, 21:00

Εισιτήριο: 15€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, Ηρακλείου 13, Πειραιάς. Τηλ: 21 0422 6330.

6. Προβολές σε θερινά: «A girl walks home alone at night» και «You are next» στο City Drive-in στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος

Η ομάδα του Cinema Alive μας καλωσορίζει στον καινούργιο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254 – υπαίθριος χώρος όπισθεν του Ελληνικού Κόσμου) . Ετοιμαστείτε για την μεγαλύτερη οθόνη υπαίθριου σινεμά στην Ελλάδα, δροσερά cocktails, θεματικές βραδιές και πολλές εκπλήξεις, τηρώντας όπως πάντα όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας. Δείτε την Κυριακή 20 Ιουνίου, στις 21:00, το θρίλερ «A girl walks home alone at night» (2014) και στις 23:15 την ταινία τρόμου «You are next» (2011).

Κυριακή 20/6, στις 21:00 και στις 23:15

Εισιτήριο: 14€/η ταινία. Προπώληση: viva.gr και citydrivein.gr.

Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254 (υπαίθριος χώρος όπισθεν του Ελληνικού Κόσμου).

7. Προβολές σε θερινά σινεμά: New Generation Film Festival στον θερινό κινηματογράφο Αλόμα στην Αργυρούπολη

Το New Generation Film Festival, ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους επικεντρωμένο στη νέα γενιά δημιουργών, έρχεται 21-23 Ιουνίου, στον θερινό κινηματογράφο Αλόμα στην Αργυρούπολη. Σκοπός του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους είναι η διάνοιξη ενός δρόμου προς τη νέα γενιά σκηνοθετών που ζουν στην Ελλάδα, για να δημιουργήσουν ταινίες μικρού μήκους και να στηριχθούν, για μελλοντικές παραγωγές τους. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Δευτέρα 21/6, 21:00

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ngff.gr/

Cine Αλόμα – Θερινός, Μαρίνου Γερουλάνου 103, Ελληνικό – Αργυρούπολη. Τηλ: 21 0995 1388.

8. Έκθεση: Ομαδική έκθεση «Summer Mood» στον Ελληνο-Γαλλικό Σύνδεσμο

Με ξεχωριστή εικαστική, «Καλοκαιρινή Διάθεση» – «Summer Mood» εξαιτίας ενός καλοκαιριού που ακολουθεί μετά από τη δύσκολη συνθήκη της πανδημίας και της καραντίνας αρκετών μηνών, σύγχρονοι εικαστικοί μάς υποδέχονται με τα έργα τους, από τις 21 Ιουνίου, στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου στην καρδιά της Αθήνας και της Τέχνης, στο Κολωνάκι, στην ομαδική εικαστική έκθεση, με τίτλο «Summer Mood».

Εγκαίνια: Δευτέρα 21/6, 17:00 – 22:00

Ελεύθερη είσοδος.

Ελληνο- Γαλλικός Σύνδεσμος, Πλ. Κολωνακίου 2, 4ος όροφος Κολωνάκι, Αθήνα, Τηλ. 210 360 6231