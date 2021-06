Σεμπάστιαν Σταν και Ντενίζ Γκoφ: Ό,τι πρέπει να ξέρετε για τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Monday»

Μετά τις διθυραμβικές κριτικές που απέσπασε στην πρεμιέρα της στο φεστιβάλ του Τορόντο και την πρόσφατη έξοδό της στην Αμερικάνικη αγορά, το «Monday» έρχεται και στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 24 Ιουνίου.

Πρόκειται για την η 4η μεγάλου μήκους ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου [μετά τα «Bank Bang» (2008), «Wasted Youth» (2011), «Suntan» (2016)], έναν ανθρωποκεντρικό ύμνο στα πάθη που σιγοβράζουν στη μεγαλούπολη.

Από τα στενά του ιστορικού κέντρου, μέχρι τα καλοκαιρινά bar των ελληνικών νησιών και από εκεί στα πάρτι και στην ατμοσφαιρική και πολυπολιτισμική Κυψέλη, το «Monday» περιγράφει την ερωτική διάθεση και τα συναισθηματικά αδιέξοδα των ηρώων της, σε ένα αστικό road movie που κάνει κύκλους ανάμεσα στη Φωκίωνος Νέγρη και την πλατεία Συντάγματος.

Μια μεγάλη διεθνής παραγωγή

Το «Monday» είναι μια παραγωγή της Faliro House Productions, σε συμπαραγωγή της COSMOTE TV, της Automatik, της DJ Films, της Oxymoron Films και της Blonde, ενώ τη διανομή έχει αναλάβει η Tulip Entertainment.

Ας τα πάρουμε, όμως, από την αρχή με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους πρωταγωνιστές του «Monday», λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα της ταινίας.

Σεμπάστιαν Σταν: Ο αντι-ήρωας της Marvel

Ο Σεμπάστιαν Σταν υποδύεται τον Μίκι, έναν δημιουργικό, κοινωνικό άνθρωπο που του αρέσει να «παρτάρει» ανέμελος, να φλερτάρει και φιλοδοξεί μια μέρα να ζει από τη μουσική του. Με λίγα λόγια ένα ελεύθερο πνεύμα, που φυσικά δεν διστάζει να ακολουθήσει την καρδιά του και να ερωτευτεί, παρά τους «δαίμονες» του παρελθόντος του.

#1

Όπως ο χαρακτήρας του στο «Monday», ο Σεμπάστιαν Σταν είναι πολυταξιδεμένος. Γεννημένος το 1982 στη Ρουμανία, μετακόμισε με τη μητέρα του στην Βιέννη όταν ήταν 8 ετών και στην Νέα Υόρκη όταν ήταν 12. Όταν ενηλικιώθηκε, έζησε ένα χρόνο στο Λονδίνο, για να σπουδάσει υποκριτική στο φημισμένο Shakespeare’s Globe Theatre.

#2

Ξεκίνησε την καριέρα του όταν ήταν μόλις 12 ετών στην ταινία του Μάικλ Χάνεκε «71 αποσπάσματα μιας χρονολογίας της σύμπτωσης«. Βέβαια η εμπειρία του δεν ήταν τόσο ευχάριστη και παραλίγο να μην ακολουθήσει την υποκριτική!

#3

Όταν ήταν 21 ετών και πρίν καλά καλά τελειώσει τις σπουδές του, ο Σταν κατάφερε να εξασφαλίσει έναν ρόλο στο «Νόμος και Τάξη». Και αν μία εμβληματική τηλεοπτική σειρά δεν ήταν αρκετή, τότε ο ρόλος του ως Κάρτερ στο «Gossip Girl» σίγουρα απέδειξε ότι το ξεκίνημα του στη βιομηχανία ήταν κάτι παραπάνω από δυνατό.

#4

Στο «Gossip Girl» πήρε και μία πρώτη γεύση από τον κόσμο της showbiz, αφού η σχέση του με την πρωταγωνίστρια της σειράς, Λέιτον Μίστερ, τον τράβηξε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

#5

Μόλις τελείωσε με τις σπουδές του, ξεκίνησε και η καριέρα στον κινηματογράφο, με τον «Αρχιτέκτονα» του Μάρτιν Γουάτερς και την «Αδελφότητα του Σκότους» του Τσέις Κόλινς.

#6

Σειρά είχε η συμμετοχή του στα υποψήφια για Όσκαρ «Μαύρος Κύκνος« και «Η Διάσωση«, στα οποία είχε την ευκαιρία να αποδείξει ακόμα περισσότερο το ταλέντο του.

#7

Το «breakthrough» της καριέρας του όμως ήταν αδιαμφισβήτητα η ανακάλυψη του από την Marvel και ο ρόλος του ως Μπάκι Μπαρνς/Winter Soldier στο «Captain America 2: O Στρατιώτης του χειμώνα» και τα υπόλοιπα είναι… ιστορία. Ο Σταν κέρδισε το κοινό αρχικά ως αντι-ήρωας, συμμετέχοντας έτσι σε 7 ακόμα ταινίες του πιο διάσημου franchise στην ιστορία.

#8

Μάλιστα, μετά το τέλος των «Avengers», η Marvel προχώρησε στη δημιουργία μιας πρωτότυπης σειράς με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον Άντονι Μακί, που υποδύεται τον Φάλκον. Το «The Falcon and the Winter Soldier« έκανε πρεμιέρα μόλις πριν δύο μήνες και φυσικά έκανε θραύση, με αποτέλεσμα να έχουμε και δεύτερη σεζόν ή ακόμα και μία ταινία!

#9

Φυσικά, ο Σταν δεν μάς μάγεψε μόνο ως σούπερ ήρωας της Marvel. Το 2017 έλαβε διθυρμαβικές κριτικές για τον ρόλο του ως Jeff Gillooly στο «I, Tonya». Εκεί υποδύθηκε τον σύζυγο της πατινέρ Τόνια Χάρντιγκ (Μαρκό Ρόμπι). Αυτός ο ρόλος ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος κατέληξε ότι ο Σταν ήταν ο κατάλληλος για το «Monday». Όπως είπε και ο ίδιος ο σκηνοθέτης: «Κατά τη διάρκεια του casting, έκανα Skype με τον Σεμπάστιαν. Τον είχα δει στο «I, Tonya» και σε άλλες ταινίες, και ήξερα ότι ήταν ο Μίκι μου. Αγάπησε το σενάριο και πριν το καταλάβουμε γίναμε φίλοι…»

#10

Σήμερα, ο Σεμπάστιαν Σταν ετοιμάζεται πυρετωδώς για τον ρόλο του ως Τόμι Λι στο «Pam and Tommy», με τις πρώτες φωτογραφίες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, λόγω της καταπληκτικής του ομοιότητας με τον Ελληνοαμερικανό ντάμερ.

Ντενίζ Γκοφ: Η βραβευμένη θεατρική σταρ

Στο Monday, η Ντενίζ Γκοφ υποδύεται την Κλόι, μια δυναμική και ισορροπημένη γυναίκα, με πάθος και οξυδέρκεια, που της αρέσει να ταξιδεύει και να απολαμβάνει τις εμπειρίες που της προσφέρει η ζωή. Όταν βρεθεί στην Αθήνα, η μοίρα θα την φέρει μπροστά σε ένα ρομαντικό δίλλημα απέναντι στο οποίο δεν θα διστάσει να αλλάξει τη ζωή της, με απρόβλεπτες όμως συνέπειες.

#1

Γεννημένη στην Ιρλανδία το 1980 ως το 7ο από τα 12 παιδιά της οικογένειας Γκοφ, η Ντενίζ, δεν είχε ποτέ το όνειρο να γίνει ηθοποιός.

#2

Όταν βρισκόταν ακόμη στο σχολείο εκπαιδευόταν για να γίνει σοπράνο. Όλα άλλαξαν όμως όταν σε ηλικία μόλις 15 ετών το… έσκασε και μετακόμισε στο Λονδίνο «για ένα αγόρι». Τελικά, όμως όλα πήγαν καλά αφού εκεί μπόρεσε να κάνει μαθήματα υποκριτικής και μάλιστα να κερδίσει μια θέση στη φημισμένη Ακαδημία Τεχνών του Wandsworth.

#3

Το 2004, λίγο μετά την αποφοίτησή της, έκανε το τηλεοπτικό ντεμπούτο της στη βρετανική σειρά του BBC «Casualty» και αυτή θα ήταν μόνο η αρχή. Μετά το «Casualty» σειρά είχαν οι επίσης πολύ δημοφιλείς σειρές «New Tricks» και «Stella».

#4

Το μεγάλο «μπαμ» για την Ντενίζ Γκοφ όμως έγινε το 2012 στο θέατρο, όπου και έλαμψε στις παραστάσεις «Our New Girl» και «Desire Under the Elms«. Πάνω από δέκα χρόνια αργότερα, η Γκοφ παραμένει μία από τις πιο καταξιωμένες Βρετανίδες ηθοποιούς του θεάτρου, παρ’ όλο που παράλληλα προχώρησε και στον κινηματογράφο.

#5

Μάλιστα, το 2016 κέρδισε Βραβείο Olivier (με αντίπαλο την Νικόλ Κίντμαν!) για την ερμηνεία της στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου της Βρετανίας «People, Places and Things«, για το οποίο κέρδισε και διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως.

#6

Το δεύτερο βραβείο Olivier για Β’ γυναικείο ρόλο αυτή τη φορά ήρθε το 2018 για την ερμηνεία της στο «Angels in America».

#7

Όπως έχει αναφέρει και ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, τότε ήταν που την συνάντησε για το «Monday»: «Επισκέφτηκα τον Σεμπάστιαν Σταν στη Νέα Υόρκη, και εκεί συναντηθήκαμε με την Ντενίζ η οποία εκείνη την εποχή σάρωνε το Broadway με την εκπληκτική της ερμηνεία στο «Angels in America». Κάναμε μια ανάγνωση και δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο ανήσυχος ήμουν όταν μπήκα και πόσο χαρούμενος και ανακουφισμένος ήμουν όταν έφυγα. Και οι δύο τους ήθελαν να το κάνουν και οι δύο ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα αρκετές εβδομάδες πριν από τα γυρίσματα για να γνωριστούν καλύτερα και να δουλέψουν τους χαρακτήρες. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία: οι εβδομάδες πέρασαν, ξεκινήσαμε να γυρίζουμε και κάθε μέρα ήταν μια εκπληκτική, συναισθηματική εμπειρία».

#8

Το 2018 όμως την είδαμε και στο πλευρό της Κίρα Νάιτλι στην ταινία «Collette», μία βιογραφία για την σπουδαία Γαλλίδα συγγραφέα. Εκεί υποδύθηκε την Γαλλίδα ζωγράφο Ματίλντ ντε Μορνί και πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις.

#9

Ένα χρόνο αργότερα την είδαμε και στο ανατριχιαστικό θρίλερ της Μαουγκοζάτα Σουμόφσκα «The Other Lamb», όπου απέδειξε ότι δεν υπάρχει ρόλος που δεν μπορεί να παίξει με επιτυχία.

#10

Το επόμενο βήμα για την Ντενίζ Κοφ; Ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στο πολυαναμενόμενο «Andor», μία ολοκαίνουρια σειρά από το franchise του Star Wars, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2022.