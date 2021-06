Πρωτοφανές blackout στα μεγαλύτερα sites στον κόσμο

Ο ισότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής τι έχει θέσει εκτός λειτουργίας τους ιστότοπους.

H λίστα των site που «έπεσαν»: – UK Govt website – Reddit – Pintrest – Twitch – New York Times – The Guardian – BBC – Bloomberg – Financial Times

Η μακρά λίστα με τις ιστοσελίδες που έχουν «πέσει» περιλαμβάνει επίσης τις Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo και Shopify.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία αυτού του προβλήματος είναι το γεγονός πως οι περισσότεροι από αυτούς τους ιστότοπους χρησιμοποιούν Fastly, ένα δίκτυο παράδοσης περιεχομένου και η Fastly υπέστη διακοπή το απόγευμα της Τρίτης. Η ίδια δήλωσε πως αναζητά «τον πιθανό αντίκτυπο στην απόδοση των υπηρεσιών CDN». Οι περισσότερες περιοχές κάλυψης της Fastly αντιμετώπιζαν «υποβαθμισμένη απόδοση»

Πηγή: Reporter.gr