Movement Radio: Ο Κωστής Νικηφοράκης των Black Athena επιλέγει τα κορυφαία τραγούδια της εβδομάδας

24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, το Movement Radio, ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με έδρα την Αθήνα, εκπέμπει σε όλο τον κόσμο και μάς χαρίζει πρωτότυπες ραδιοφωνικές εκπομπές και δράσεις από μια πολυάριθμη ομάδα παραγωγών από την ελληνική και παγκόσμια σκηνή.

Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, μέσα από το Movement Radio ακούμε τις φρέσκες μουσικές επιλογές του Κωστή Νικηφοράκη, που πέρα από επιλογές στο φάσμα του hip hop, της soul, της funk και της jazz, μοιράζεται με το διεθνές ακροατήριο του μουσικά, πολιτιστικά και πολιτικά νέα.

Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και αυτή ο Κωστής Νικηφοράκης των Black Athena (γνωστοί για τη δουλειά τους πάνω στην ελληνική trap και hip hop σκηνή) επιλέγει τα πέντε κορυφαία κομμάτια για την εβδομάδα που πέρασε.

Ας δούμε λοιπόν τις επιλογές του Κωστή Νικηφοράκη και tune in στο movement.radio για πολλά ακόμα φρέσκα τραγούδια της urban σκηνής.

Fousheé – Candy Grapes (Audio) ft. Steve Lacy

Η νεαρή soul τραγουδίστρια από το New Jersey συνεργάζεται με τον κιθαρίστα της r&b κολλεκτίβας The Internet σε ένα κομμάτι με αιθέρια, ονειρική ατμόσφαιρα.

BROCKHAMPTON – JEREMIAH (RMX)

Το πολυαγαπημένο rap boy band επιστρέφει με ένα smooth remix του Jeremiah από την τελευταία τους κυκλοφορία, Roadrunner.

Riskykidd – Demise

Ο βρετανός ράπερ που πλέον κατοικεί στην Ελλάδα μας δίνει μια γεύση από την επερχόμενη κυκλοφορία του “I AM RISKY II”.

Barry Biggs – Work All Day

Reggae με ψυχή και ρυθμό από τον Τζαμαϊκανό τραγουδιστή που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία.

Julie Stapleton – All the Way

Επανακυκλοφορία της συνεργασίας μεταξύ της Julie Stapleton και του Ashaye, που είχε κυκλοφορίσει αρχικά το 1991.