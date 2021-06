Μουσική Τεχνόπολη: όλες οι συναυλίες που θα δούμε έως το Σεπτέμβριο

Η Μουσική Τεχνόπολη ξεκινά στην πιο εμβληματική σκηνή της πόλης, την Τετάρτη 9 Ιουνίου, ενώ μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλους καλλιτέχνες, καλλιτέχνες – έκπληξη, σημαντικά φεστιβάλ που φέρνουν μαζί τους ό,τι πιο σύγχρονο έχει να δείξει η εγχώρια και διεθνής σκηνή, σε ένα ρεπερτόριο που κυμαίνεται από pop, λαϊκό και ρεμπέτικο μέχρι hard rock, hip hop και electro.

Και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο Γκάζι κάτω από τις τρεις κόκκινες καμινάδες, μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις συναυλίες – όπως και πέρυσι – απ’ όπου κι αν βρίσκονται μέσω live streaming.

Πρόγραμμα συναυλιών

Τετάρτη 09.06

Μίλτος Πασχαλίδης

Παρασκευή 11- Κυριακή 13.06

Φεστιβάλ Gimme Shelter Film Festival

Εμβληματικά και επιδραστικά μουσικά ντοκιμαντέρ της πρόσφατης διεθνούς και εγχώριας παραγωγής, τα περισσότερα σε πρώτη πανελλήνια προβολή. Ταινίες που σίγουρα θα αγαπηθούν, μοναδικές ζωντανές εμφανίσεις από σημαντικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής αλλά και ανατρεπτικές συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους.

Τρίτη 22.06

Μαρίζα Ρίζου

Τετάρτη 23.06

Γιάννης Κότσιρας – «Κοίτα γύρω» Μαζί του η Δήμητρα Μπουλούζου

Σάββατο 26.06

Athens Music Week

Η 3η μουσική εβδομάδα της Αθήνας ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο live στην κεντρική αυλή της Τεχνόπολης με ονόματα – έκπληξη που θα θυμόμαστε για καιρό!

Δευτέρα 28.06

Πέγκυ Ζήνα & Νίκος Τουλιάτος – «Κάτω απ’ την ομπρέλα σου» Μαζί τους η ομάδα κρουστών ΗΧΟΔΡΑΣΗ

Τρίτη 29.06

Χαΐνηδες – «Βάρδα Φουρνέλο!»

Τετάρτη 30.06

Urban Athens Festival Πυξ λαξ – «Τι είναι αυτό που μας ενώνει;» Tour 2021

Πέμπτη 01.07

Urban Athens Festival

Παρασκευή 02.07

Nightstalker – “Electric Haze”

Δευτέρα 05.07

Μελίνα Κανά Μαζί της οι Γιώργης & Νίκος Στρατάκης

Τρίτη 06.07

Δάκης, Μαντώ, Μπίγαλης & Πωλίνα – «Γρανίτα από ντισκοτέκ»

Τετάρτη 07.07

Wim Mertens – Inescepable 40th anniversary tour

Πέμπτη 08.07

MEΛΙSSES

Παρασκευή 09.07

ΣTELLA

Σάββατο 10.07

Naxatras

Δευτέρα 12.07

Χατζηφραγκέτα Full band

Τετάρτη 14.07

Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Μιχάλης Χατζηγιάννης – «Μια αγκαλιά τραγούδια»

Πέμπτη 15.07

Fundracar live – “Like never before” With Special Guests: Argyris (Nightstalker) / Babis (Planet Of Zeus) / Eisvoleas / Zoro & Buzz

Δευτέρα 19.07

Γιώργος Νταλάρας Μαζί του οι Βιολέτα Ικαρη & Ασπασία Στρατηγού

Τρίτη 20.07

Δημήτρης Μυστακίδης – «15 χρόνια ρεμπέτικα με κιθάρα»

Τετάρτη 21.07

Βασίλης Παπακωνσταντίνου Μαζί του οι Μαίρη Μπρόζη & Απόστολος Μόσιος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Παρασκευή 3 και Σάββατο 04.09

Μουσικό Φεστιβάλ Off the hook Festival

Μπορεί άραγε να υπάρξει μία ολοκληρωμένη φεστιβαλική εμπειρία στο καλοκαίρι του social distancing; Το Off The Hook Festival απαντάει θετικά και επιστρέφει με μία ειδική έκδοση που θα μας επιτρέψει να συνεχίζουμε όλοι μαζί να χτίζουμε την γιορτή της κουλτούρας και της καταξίωσης της hip hop σκηνής που ξεκίνησε το 2019.

Κυριακή 05.09

ONIRAMA Live + Guests

Δευτέρα 06.09

Σωκράτης Μάλαμας

Τρίτη 07.09

Καίτη Γαρμπή – «Ξανά μαζί»

Τετάρτη 08.09

Νατάσσα Μποφίλιου Θέμης Καραμουρατίδης & Γεράσιμος Ευαγγελάτος – «Η εποχή του θερισμού»

Πέμπτη 09.09

Κωστής Μαραβέγιας

Σάββατο 11 και Κυριακή 12.9

Μουσικό Φεστιβάλ Plisskën 2021: Music Sounds Better With You

Ένα από τα κορυφαία ελληνικά μουσικά φεστιβάλ της τελευταίας δεκαετίας, με φανταστική ενέργεια, που ανακατεύει μουσικά είδη με άποψη και σκοπό και διαθέτει πάντα ένα εξαιρετικό και πολυσυλλεκτικό line up, ευλαβικά προσανατολισμένο στο σήμερα. Εκεί που το νέο και το παλιότερο έρχονται πολύ κοντά, εκεί που τα όρια μεταξύ πειραματικής μουσικής και mainstream pop είναι θολά, εκεί που όλοι αισθάνονται σαν σούπερ σταρ!

Τρίτη 14.09

Συναυλία ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ Full band

Πέμπτη 16.09

Δήμητρα Γαλάνη – «Ερωτα εσύ…» Μαζί της οι Κατερίνα Πολέμη & Στάθης Δράκος. Ειδική συμμετοχή: η τραγουδοποιός & ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη και ο νεαρός ερμηνευτής Δημήτρης Κόψης.

Παρασκευή 17.09

Γιάννης Κότσιρας & Χρήστος Θηβαίος – «Το πιο όμορφο απ’ όλα…» Μαζί τους η Βίκυ Καρατζόγλου Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο