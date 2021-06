BAFTA TV Awards 2021: Οι μεγάλοι νικητές των βρετανικών τηλεοπτικών βραβείων

Τα BAFTA TV Awards 2021 ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 6 Ιουνίου και πολλές αγαπημένες σειρές αναδείχθηκαν ως οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς. Η εκδήλωση με παρουσιάστρια την Richard Ayoade για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μεταδόθηκε στο BBC One.

Το τηλεοπτικό δράμα της Michaela Coel, I May Destroy You, κέρδισε το βραβείο για την Καλύτερη mini σειρά και η ίδια η Coel το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου. Οι νίκες αυτές ήρθαν μετά από το λεγόμενο «φιάσκο» στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, που δεν αναγνώρισαν με κάποιο βραβείο τη συγκλονιστική σειρά της Coel.

Έτσι, η τηλεοπτική σειρά I May Destroy You σάρωσε στα φετινά βραβεία BAFTA TV Awards 2021, με δύο νίκες, ενώ βραβεία έλαβαν και οι τηλεοπτικές σειρές Small Axe, Normal People και This Country.

Ο Malachi Kirby έλαβε το βραβείο του Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην σειρά Small Axe του Steve McQueen, ενώ ο Charlie Cooper τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας σε Κωμικό Πρόγραμμα, για την σειρά This Country. Στην κατηγορία Α’ Ανδρικού ρόλου το βραβείο κατάφερε να πάρει ο Paul Mescal για τον ρόλο του στο Normal People.

Άλλοι νικητές της βραδιάς ήταν η σειρά Inside No. 9, η ηθοποιός του Sex Education, Aimee Lou Wood και η παράσταση της χορευτικής ομάδας Diversity, που παρουσιάστηκε στο Βρετανία Έχεις Ταλέντο τον Σεπτέμβριο του 2020, με θέμα το Black Lives Matter.

Οι μεγάλοι νικητές των φετινών BAFTA TV Awards

Βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς

Save Me Too

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Κωμικό Πρόγραμμα

Aimee Lou Wood, Sex Education

Βραβείο: International

Welcome To Chechnya: The Gay Purge

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου

Paul Mescal, Normal People

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου

Michaela Coel, I May Destroy You

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας σε Κωμικό Πρόγραμμα

Charlie Cooper, This Country

Βραβείο Καλύτερης Mini-Series

I May Destroy You

Βραβείο Καλύτερης Κωμωδίας με σενάριο

Inside No. 9

Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

Locked In: Breaking The Silence (Storyville)

Βραβείο Καλύτερου Δράματος

Sitting In Limbo

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου

Malachi Kirby στο Small Axe

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου

Rakie Ayola στο Anthony

Βραβείο Τηλεοπτικής στιγμής που πρέπει να δεις

Οι Diversity ερμηνεύουν μια χορογραφία εμπνευσμένη από το Black Lives Matter, Britain’s Got Talent

Το τηλεοπτικό μέλλον της Michaela Coel

Παρόλο που έχει ανακοινωθεί πως δεν θα υπάρξει δεύτερη σεζόν για το I May Destroy You, η Michaela Coel θα επιστρέψει στο BBC με άλλη σειρά.

«Είναι πραγματικά στο μυαλό της Michaela και δεν μπορώ να μαντέψω πολλά σε αυτό το σημείο. Βρίσκεται σε σχετικά πρώιμα στάδια ακόμα, αλλά θέλω να γνωστοποιήσω στους φαν της σειράς I May Destroy You, πως μία νέα σειρά έρχεται σύντομα» δήλωσε ο υπεύθυνος του BBC για τις δραματικές σειρές, Piers Wenger.

«Τι σχέση θα έχει αυτή η σειρά με την πρωτότυπη, θα το αποφασίσει η Michaela. Υπάρχει ήδη μία σχέση μεταξύ του Chewing Gum και του I May Destroy You. Κυριαρχεί πάντα η σύνδεση στοιχείων στην σκέψη της. Υποθέτω ότι θα υπάρχουν στοιχεία του I May Destroy You, αλλά είναι νωρίς για να πούμε κάτι συγκεκριμένο» συμπλήρωσε.

Πηγή: NME