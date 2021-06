Διεθνές Βραβείο Booker 2021: Στον συγγραφέα David Diop και την μεταφράστρια Anna Moschovakis το φημισμένο βραβείο

Ο Νταβίντ Ντιόπ έγινε ο πρώτος Γάλλος συγγραφέας που κερδίζει το Διεθνές Βραβείο Booker 2021, για το δεύτερο μυθιστόρημά του, με τίτλο «At Night All Blood is Black», το οποίο εμπνεύστηκε από την εμπειρία του Σενεγαλέζου προπάππου του στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το βραβείο αξίας 50 χιλιάδων λιρών θα το μοιραστεί με την μεταφράστρια του βιβλίου του, την ελληνικής καταγωγής συγγραφέα και ποιήτρια Anna Moschovakis, η οποία στο παρελθόν έχει βραβευτεί με James Laughlin Award για την ποιητική συλλογή της «You and Three Others Are Approaching a Lake».

Το βιβλίο του Νταβίντ Ντιόπ κατάφερε να κερδίσει άλλους πέντε πολύ δυνατούς ανταγωνιστές για το βραβείο. Συγκεκριμένα, οι υπόλοιποι υποψήφιοι ήταν οι: Ερίκ Βυϊγιάρ (The War of the Poor), Μαριάνα Ενρίκεζ (The Dangers of Smoking in Bed), Μαρία Στεπάνοβα (In Memory of Memory), Μπέντζαμιν Λαμπατούτ (When We Cease to Understand the World) και Όλγκα Ράβν (The Employees).

Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φορά που ένας Γάλλος κερδίζει το φημισμένο βραβείο, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο σε ένα μόνο βιβλίο, που έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και δημοσιευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Λίγα λόγια για το νικητήριο βιβλίο

Το μυθιστόρημα του Ντιόπ είχε ήδη συγκεντρώσει διθυραμβικές κριτικές, με τους New York Times να γράφουν: «Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας σπουδαίος νέος αφρικανικής καταγωγής συγγραφέας κάνει αυτές τις ερωτήσεις σε ένα λιτό αλλά εξαιρετικό μυθιστόρημα για αυτό τον αιματηρό λεκέ στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Ουσιαστικά, το βιβλίο του Νταβίντ Ντιόπ εξιστορεί την κατάπτωση ενός νέου άνδρα προς την τρέλα, και λέει την ιστορία των Σενεγαλέζων που πολέμησαν για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Κατά την ανακοίνωση του νικητή του Booker 2021, η πρόεδρος της επιτροπής Λούσι Χιούζ-Χαλέτ ανέφερε: «Αυτή η ιστορία πολέμου και αγάπης και τρέλας έχει μία τρομακτική δύναμη. Ο πρωταγωνιστής κατηγορείται για μαγεία, αλλά υπάρχει κάτι αφύσικο με τον τρόπο που η αφήγηση επιδρά στον αναγνώστη. Εμείς οι κριές συμφωνήσαμε ότι η μαγική του πρόζα και η σκοτεινή, ιδιοφυής ματιά του μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό».

Εκτός από το Διεθνές Βραβείο Booker 2021, το μυθιστόρημα του Ντιόπ είχε ήδη «σαρώσει» άλλα λογοτεχνικά βραβεία, όπως το Prix Goncourt des Lycéensm της Γαλλίας, το Prix Ahmadou Korouma στην Ελβετία και το Strega European Prize στην Ιταλία.