27ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Διαρκώς σε κίνηση

Με τη φόρα του περσινού καλοκαιριού, όπου το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Kαλαμάτας ήταν η μοναδική πολιτιστική διοργάνωση που έγινε σχεδόν όπως προγραμματίστηκε, το ραντεβού στην Καλαμάτα θεωρείται, περίπου, αυτονόητο.

Η Λίντα Καπετανέα για τρίτη χρονιά στην καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης πυκνώνει εμφατικά τον φετινό προγραμματισμό· πιθανώς σε μια προσπάθεια ν’ αναπληρώσει την βασανιστική χορευτική παύση του περασμένου χειμώνα. «Η υλοποίηση του περσινού Φεστιβάλ ήταν για μας μια κοπιώδης διαδικασία η οποία, όμως, μας γέμισε δύναμη και αισιοδοξία. Το μήνυμά μας προς όλο το κοινό και τους καλλιτέχνες ήταν, και παραμένει, ότι θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη σχέση μας με την τέχνη. Ειδικά με την τέχνη του χορού, που τόσο βασίζεται στο ανθρώπινο σώμα» σχολιάζει η ίδια στη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης του.

Ζωντανό και πληθωρικό

Θεωρώντας «αναντικατάστατη» την εμπειρία παρακολούθησης με φυσική παρουσία, η Λίντα Καπετανέα και ολόκληρη η ομάδα του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας «αξιοποιούμε στο έπακρο τις καλές προϋποθέσεις για την δια ζώσης επαφή με το κοινό».

Έτσι εξηγείται η πληθωρικότητα και η πολυφωνία της διοργάνωσης που επιστρέφει στην καρδιά του καλοκαιριού και της πόλης: Στις 16 Ιουλίου (μέχρι και τις 25 Ιουλίου). Συνολικά, 31 παραγωγές, 18 ξένες ομάδες – από τις οποίες οι 14 εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα – τρεις παγκόσμιες πρεμιέρες, διασπορά των παραστάσεων σε αρκετά σημεία στην Πελοπόννησο, νέες συνεργασίες και ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες αλλά και για τους κατοίκους της Καλαμάτας περιγράφουν τον πυρήνα της διοργάνωσης.

Ποιοι έρχονται

Οι παραστάσεις έλκουν την καταγωγή τους από ετερόκλητα είδη, από τον σύγχρονο χορό και το hip hop μέχρι τα ακροβατικά και τους αστικούς αφρικανικούς χορούς. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την ομάδα ακροβατών και χορευτών Compagnie XY, σε χορογραφία του Rachid Ouramdane – η παράσταση και στο Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο της Σπάρτης. Μια από τις σημαντικότερες βρετανικές ομάδες χορού, τους «Far From the Norm», με το βραβευμένο «BLKDOG» του Botis Seva. Την QDance Company του Qudus Onikeku με ένα πανόραμα χορευτών από το Λάγος της Νιγηρίας. Την Λίντα Καπετανέα που, στο πλαίσιο της ομάδα Rootless Root, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά δια ζώσης το νέο τους έργο «Stones and Bones» – μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Την ίδια ώρα, στο Black Box, θα παρουσιαστούν τέσσερα μικτά ντουέτα χορευτών με και χωρίς αναπηρία, υπό τον γενικό τίτλο «Mixed Doubles», σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τα ντουέτα δημιουργήθηκαν για τις σκηνές Holland Dance Festival (Ολλανδία), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα), Oriente Occidente Dance Festival (Ιταλία) και Skånes Dansteater (Σουηδία), στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού δικτύου Europe Beyond Access: Πρόκειται για τα «Cornered» της Faizah Grootens, «Re-call» της χορογράφου Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη, «Feeling Good» σε χορογραφία Diego Tortelli και «Fine Lines» που χορογραφεί η Roser López Espinosa. Σε αυτά, θα προστεθούν οι 16 παραστάσεις στο δημόσιο χώρο της πόλης.

Οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες καταφθάνουν από τη Γαλλία, την Αγγλία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Ισραήλ, την Ιρλανδία, τη Νιγηρία και τη Σλοβακία σ’ έναν κοινό τόπο (την πόλη της Καλαμάτας) για να μοιραστούν κοινές απορίες.

Το θέμα της διοργάνωσης

«Σε κίνηση. Διαρκώς σε κίνηση. Μαζί; Ή μόνοι;». Αυτά τα ερωτήματα θέτει στον εαυτό, στους καλλιτέχνες και στο κοινό του το 27ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, επιχειρώντας ξεκάθαρα ν’ αφομοιώσει τα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης, όπως αυτά μεταφράζονται σε κοινωνικό γεγονός και ανθρώπινη κατάσταση. Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην υποτιμημένη σημασία της κοινότητας και τον ρόλο του ατόμου μέσα σε αυτή, προτάσσει την συνύπαρξη ανθρώπων πάντα και παντού και την ανάγκη δημιουργίας κοινού τόπου συνάντησης και συνεννόησης, ως βασικούς τρόπους επιβίωσης αλλά και ευημερίας.

Το αμιγώς καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας και στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στο Black Box, την Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας και τις παραστάσεις – θεσμό στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας.

Παράλληλα, από τις 9 Ιουλίου έως τις 25 Ιουλίου θα διεξαχθούν τα σεμινάρια και τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες αλλά και για πολλές ειδικές ομάδες κοινού, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας.

Ένα λεπτό για να δείξεις ποιος είσαι

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα πρωτοβουλία που προωθεί το Φεστιβάλ με τίτλο «Αrt within One». Πρόκειται για ένα κάλεσμα στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες της διοργάνωσης και σε σπουδαστές των επαγγελματικών σεμιναρίων να βρεθούν όλοι μαζί και να μοιραστούν την τέχνη τους. Καθένας από αυτούς θα παρουσιάζει στην κοινότητα τον προσωπικό του τρόπο έκφρασης στην κίνηση και τον χορό, μέσα σε ένα λεπτό.

Αναβάθμιση του Φεστιβάλ

Πριν από δύο μήνες, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας εξασφάλισε το μέλλον του σε βάθος τριετίας, υπογράφοντας προγραμματική σύμβαση με τους αρμόδιους φορείς (τον δήμο Καλαμάτας, το υπουργείο Πολιτισμού, Την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ).

Η σύμβαση διασφαλίζει το πλαίσιο συνεργασίας και τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη της διοργάνωσης μέχρι το 2023. Την ίδια ώρα, αναβαθμίζει σημαντικά το Φεστιβάλ καθώς περιλαμβάνει την ενίσχυση της λειτουργίας του με δράσεις καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς, την τόνωση της παρουσίας του στην πόλη της Καλαμάτας, την ενίσχυση των συνεργασιών και της εξωστρέφειας σε διεθνές επίπεδο, τη στήριξη Ελλήνων καλλιτεχνών, τη συμμετοχή σε διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες, τη συνομιλία με όλες τις μορφές τέχνης, το άνοιγμα σε όλο και νεότερες ηλικιακές ομάδες, την επένδυση στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των χορευτών και την ανάπτυξη του κοινού, μέσα από συμμετοχικές και εκπαιδευτικές δράσεις.