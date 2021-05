Λίγο πριν την Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών στις 8 Ιουνίου, η adidas αξιοποιεί τη δύναμη του αθλητισμού και τη μετατρέπει σε δύναμη αλλαγής, καλώντας τον κόσμο να ενωθεί και να τρέξει για ακόμα μία φορά στο Run For The Oceans.

Από τις 28 Μάϊου έως τις 8 Ιουνίου, το adidas x Parley Run For The Oceans επιστρέφει για τέταρτη χρονιά,τηρώντας τη δέσμευσή του για τη δραστική αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπέδων της πλαστικής ρύπανσης στους ωκεανούς.

Από το 2015, η adidas έχει κατασκευάσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια από Parley Ocean Plastic, δηλαδή πλαστικά απορρίμματα που συλλέχθηκαν από παραλίες και παραθαλάσσιες κοινότητες, εμποδίζοντάς τα να μολύνουν τους ωκεανούς. Ωστόσο, αν και έχει σημειωθεί πρόοδος στο ταξίδι προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης στη θάλασσα. Εμπνέοντας τους δρομείς σε όλο τον κόσμο να κάνουν τη διαφορά, για κάθε χιλιόμετρο που καταγράφεται μεταξύ 28 Μαΐου και 8 Ιουνίου, μέσω της εφαρμογής adidas Running ( Strava/Joyrun), η adidas και η Parley θα καθαρίσουν το ισοδύναμο βάρος 10 πλαστικών μπουκαλιών από παραλίες, απομακρυσμένα νησιά και ακτογραμμές, μέχρι να πετύχουν τον στόχο των 500.000 λιβρών πλαστικών απορριμμάτων.

Μέχρι σήμερα,το adidas x Parley Run For The Oceans έχει ενώσει περισσότερους από 3 εκατομμύρια δρομείς από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν καταγράψει συνολικά 25,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα, για να συγκεντρώσουν 2,5 εκατομμύρια δολάρια που βοήθησαν την Parley να αναπτύξει πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για την καταπολέμηση της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης. Το 2019, 92 σχολεία εγγράφηκαν στο πρόγραμμα και τώρα αποτελούν κέντρα εκπαίδευσης αλλά και σημεία μηδενικής χρήσης πλαστικού για τις τοπικές κοινότητες. Ως αποτέλεσμα, 70.000 παιδιά και οι οικογένειές τους συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Βέβαια,αυτή είναι μόνο η αρχή για την παγκόσμια πρωτοβουλία. Όπως ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2021,στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ‘Own the Game’, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα της βιωσιμότητας, η επέκταση του Run For The Oceans τα επόμενα χρόνια θα δημιουργήσει έναν πιο συμπεριληπτικό ψηφιακό και φυσικό χώρο για την κοινότητά του. Έως το 2025, η adidas έχει ως στόχο τη συμμετοχή συνολικά 40 εκατομμυρίων ανθρώπων στην πρωτοβουλία.

Στην Ελλάδα, οι πρώτοι αθλητές που συμμετείχαν στην ενέργεια Run For The Oceans, ήταν οι Πρωταθλήτριες Ελλάδας Κατερίνα Δαλάκα, Ελισάβετ Πεσιρίδου και Αναστασία Μαρινάκου.

Για την παγκόσμια πρωτοβουλία της adidas και της Parley, έτρεξαν επίσης ο Chef Άκης Πετρετζίκης, ο ηθοποιός-Ultra Runner Πάνος Βλάχος, η DJ Ξένια Γκάλη, o επιχειρηματίας Δημήτρης Φιντιρίκος, η τραγουδίστρια Αντωνία Καούρη, ο παρουσιαστής Γιώργος Λέντζας, η ηθοποιός-παρουσιάστρια Δανάη Μπάρκα, η δημοσιογράφος Ευαγγελία Τσιορλίδα, η ηθοποιός Τόνια Σωτηροπούλου, η content creator Βάνα Παπαδοπούλου, η digital creator Ευτυχία Πραντάλου και η μπασκεμπολίτρια – γυμνάστρια Ζωή Δημητράκου.

Οι adidas Runners Athens φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την ενέργεια αυτή καθώς συμμετέχουν ενεργά στο Run For The Oceans, καταγράφοντας τα δικά τους χιλιόμετρα στην εφαρμογή adidas Running. Συντονιστείτε στο Facebook group του μεγαλύτερου running community της χώρας,για να παρακολουθήσετε τα LIVE sessions κάθε εβδομάδα, που είναι εμπνευσμένα από την παγκόσμια πρωτοβουλία της adidas και της Parley, με Special Guests όπως ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο Νικόλας Πλυτάς, η Αγγελική Κοσμοπούλου και η Αλεξάνδρα Διονά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Movement Radio: Ο Κωστής Νικηφοράκης επιλέγει τα top 5 τραγούδια της εβδομάδας

Ενωθείτε και τρέξτε για τους Ωκεανούς, από τις 28 Μαΐου έως τις 8 Ιουνίου.

Για να λάβετε μέρος στο Run For The Oceans, εγγραφείτε μέσω της εφαρμογής adidas Running, ώστε να καταγραφούν όλα τα runs σας. Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε, επισκεφτείτε το επίσημο site της adidas πατώντας εδώ.