H Λυρική Σκηνή επιστρέφει στα live με παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους

Μπορεί να μη δούμε και φέτος όπερα στο Ηρώδειο, καθώς οι προγραμματισμένες παραγωγές Ριγολέττος και Τόσκα που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών, μεταφέρονται τελικά για την επομενη σεζόν, ωστόσο η Εθνική Λυρική Σκηνή δεν θα λείψει από το πολιτιστικό καλοκαίρι.

Σε διάφορους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις και συναυλίες τον Ιούνιο και Ιούλιο ενώ οι μεγάλες παραγωγές αναμένονται τον Σεπτέμβριο.

Πρόγραμμα παραστάσεων

Στις 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία Ύμνος εις την Ελευθερίαν στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών.

Στις 6, 8, 13 Ιουλίου θα παρουσιαστεί η παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής Περιηγητικά του Κωνσταντίνου Χατζή στο Νομισματικό Μουσείο, το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Αρχοντικό Δεκόζη Βούρου και στον Κήπο των Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Στις 8, 9, 10, 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση της Εναλλακτικής Σκηνής Η πόλη και η πόλη στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ.

Στις 25, 27, 29 Ιουλίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει την παράσταση Χορός με τη σκιά μου σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι και χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου.

Στις 13 Σεπτεμβρίου ο κορυφαίος τενόρος Γιόνας Κάουφμαν θα δώσει για πρώτη φορά ρεσιτάλ στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, με χορηγό τη ROLEX.

Στις 24, 25, 26, 28 και 29 Σεπτεμβρίου, η εμβληματική καλλιτέχνις Μαρίνα Αμπράμοβιτς θα παρουσιάσει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος την περφόρμανς Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας.

Για την επόμενη σεζόν

Σημειώνεται ότι οι προγραμματισμένες για το Ηρώδειο παραγωγές Ριγολέττος και Τόσκα, η συναυλία Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θεοδωράκη, η παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer –τα οποία υλοποιούνται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)–, καθώς και ο Διαγωνισμός Σύνθεσης Λυρικού Τραγουδιού με θέμα «1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση» σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, μεταφέρονται για τη σεζόν 2021/22.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για τη στήριξη της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ και τη δημιουργία του επετειακού της προγράμματος για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.