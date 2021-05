Eugenio Barba & Julia Varley: Σεμινάριο θεάτρου από την Fabrica Athens στο Θέατρο Χυτήριο

«Theatre as a Dialogue with the Dead – Keeping Alive a Personal Tradition»

Η πολυδραστική Ομάδα Τέχνης Fabrica Athens,στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της δράσεων, υποδέχεται τον διεθνούς φήμης θεατρικό σκηνοθέτη Eugenio Barba, ιδρυτή της πρωτοποριακής ομάδας Odin Teatret και του ISTA – International School of Theater Anthropology. Μαζί του, η ηθοποιός και σκηνοθέτης, Julia Varley.

Το Πολυθεματικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, στο Θέατρο Χυτήριο – Σημείο Πολιτισμού.

Σε ποιους απευθύνεται και τι θα περιλαμβάνει

Απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς του θεάτρου και της τέχνης, σε επαγγελματίες ηθοποιούς και performer, όπως και σε σπουδαστές δραματικών σχολών και άλλων παραστατικών τεχνών, θεατροπαιδαγωγούς και μυημένους θεατές.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει ποικιλία εκπαιδευτικών δράσεων και θα έχει συνολική διάρκεια 7 ώρες. Θα διεξαχθεί στα αγγλικά, ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά. Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με κινητική αναπηρία.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, επικυρωμένη από τους εισηγητές του σεμιναρίου και τον θεατρικό οργανισμό της Fabrica Athens.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο σεμινάριο «Theatre as a Dialogue with the Dead – Keeping Alive a Personal Tradition» με τους Eugenio Barba και την JuliaVarley θα είναι περιορισμένος, για την καλύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία όλων.

Για τη διεξαγωγή του θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύουν από τις αρμόδιες αρχές την περίοδο της πραγματοποίησής του. Σε περίπτωση ακύρωσης ή αδυναμίας πραγματοποίησης της εκδήλωσης, λόγω των κρατικών αποφάσεων που σχετίζονται με την πανδημία, θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 12 Ιουνίου (18:30 – 22:30)

-Διάλεξη του Eugenio Barba με θέμα «Politics by other Means. Theatre in the Heart of a Lacerated Society»

-Προβολή του Documentary Film «The Country where the Trees Fly»

-Ανοιχτή συζήτηση: Q&A με τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ, Davide Barletti και Jacopo Quadri

-Παρουσίαση του Βιβλίου «Το Φεγγάρι ανατέλλει από τον Γάγγη» των εκδόσεων Περισπωμένη, με ομιλητές: Eugenio Barba – Συγγραφέας του βιβλίου, Κώστας Βάντζος και Άρτεμις Μαθιά – Μεταφραστές, Σωτήρης Φασουλάς – Εκδότης & Γιώργος Σαμπατακάκης – Καθηγητής του τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Κυριακή 13 Ιουνίου (11:00 – 14:00)

-Performance Work Demonstration «The Flying Carpet» με την Julia Varley

-Ανοιχτή συζήτηση: Q&A με τον Eugenio Barba και την Julia Varley εφ’ όλης της ύλης