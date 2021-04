TV Guide: Οι εξελίξεις στις σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στην τηλεόραση την Πέμπτη 22 Απριλίου

20:00: «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 126: Ο μαφιόζος από το παρελθόν του Παρασκευά, που έχει εισβάλει στο σπίτι του, ακινητοποιεί τον Μένιο, τη Φιλιώ και τη Μυρτώ, αλλά τελικά καταφέρνουν και τον βγάζουν νοκάουτ. Η φιλία του Σίμου και του Κανέλλου δοκιμάζεται, παρότι τελικά ο Κανέλλος δεν θα περάσει χειροπέδες στον κολλητό του. Ο Τζώρτζης αρνείται να δεχτεί τη σχέση της μητέρας του με τον Μένιο, που την έχει παρασύρει σε λαϊκά μονοπάτια. Ο Μένιος αποκαλύπτει στη Φιλιώ, στον Παναγή και στον Χαραλάμπη πού πραγματικά βρίσκεται ο Παρασκευάς. Η Κική, μετά το πρόστιμο, αναγκάζεται να κάνει συνέταιρο τη Βαρβάρα.

20:00: «Ήλιος» στον ANT1

Επεισόδιο 148: Ο Μηνάς απειλεί τον Μιχάλη να απαγάγει την Ορόρα και να παραπλανήσει τον Δημήτρη. Η Λήδα αρνείται να βοηθήσει τον Δημήτρη με την υπόθεση του Νικήτα, καθώς δεν τον εμπιστεύεται πια. Ο Ντίνος και η Λένα μετανιώνουν που δεν μίλησαν νωρίτερα στην αστυνομία, καθώς η Σακλέμ έχει εξαφανιστεί και πιστεύουν ότι αυτό συνέβη εξαιτίας τους. Ο Δήμος ζηλεύει την αφοσίωση που δείχνει η Λήδα στον Νικήτα, την παρηγορεί και της εκφράζει τα έντονα συναισθήματα που νιώθει για εκείνη. Ο Νικήτας φτάνει στα κλοπιμαία, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο να τα πάρει, καθώς οι υποψίες του βγαίνουν αληθινές. Η Σαλκέμ επιστρέφει στο μπαρ τρομαγμένη και ζητάει ξανά την βοήθεια του Ντίνου και της Λένας. Ο Ντίνος ενημερώνει τον Μηνά ότι η Σακλέμ επέστρεψε πιστεύοντας ότι κάνει το σωστό. Η Αθηνά είναι επιτέλους σε θέση να καταθέσει την αλήθεια για τον Γιάννη και αυτό δημιουργεί ξανά ανησυχία σε κάποιους.

21:00: «8 λέξεις» στον ΣΚΑΙ

Επεισόδιο 204: Η Κατερίνα έχει ισχυρές αντιρρήσεις για την παρουσία του Άλκη στη ζωή τους και ανησυχεί πως ο Μιλτιάδης σκοπεύει να αντικαταστήσει στην καρδιά του, τον Φοίβο με τον Άλκη. Στο μεταξύ, ο Μιλτιάδης πηγαίνει με την Ιφιγένεια στο σπίτι του Άλκη προκειμένου να γνωριστούν τα δυο αδέλφια. Η Ηλιάνα πετυχαίνει τον Παύλο στους διαδρόμους του καναλιού και τον φλερτάρει. Ο Αιμίλιος εξακολουθεί να παρακαλάει τη Μάγδα να τον συγχωρέσει και τελικά καταφέρνει να της πει δυο λόγια, αλλά η Μάγδα είναι αποφασισμένη να το τραβήξει μέχρι τέλους και δεν του δίνει καμία ευκαιρία. Στο μεταξύ, στην Κέρκυρα, ο Φρίξος, τρελός από χαρά, που θα εκδοθεί το μυθιστόρημά του, πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και λέει τα καλά νέα. Ο Άκης δίνει εντολή στον Μανούσο να παρακολουθήσει και πάλι την Αποστολία, έτσι το σπίτι μένει αφύλαχτο και μπαίνουν κλέφτες!

21:00 «Έρωτας με διαφορά» στο STAR

Επεισόδιο 13: Η Ζέτα είναι πολύ στενοχωρημένη από το χωρισμό της με τον Κωστή. Η Φαίη προσπαθεί να την παρηγορήσει αλλά, ταυτόχρονα, τής λέει ότι αυτό που έκανε ήταν μεγάλη ανοησία. Η Ζέτα έχει και έναν ακόμα λόγο να είναι αναστατωμένη. Κλείνει τα σαράντα της χρόνια και θα είναι χωρίς τον Κωστή και τα παιδιά της. Ο Κωστής, επίσης, νιώθει πολύ άσχημα χωρίς τη Ζέτα. Ο Άρης τού λέει ότι πρέπει να σκέφτεται μόνο το μεγάλο ταξίδι που θα κάνουν οι δυο τους και ότι θα ξεπεράσει τη Ζέτα, μόνο αν αρχίσει να φλερτάρει άλλες γυναίκες. Ο Κωστής το επιχειρεί, αλλά δεν τα καταφέρνει.

Η Μάρω, που είναι με τα παιδιά και τον Στέλιο στην Κέρκυρα, δεν περνάει καλά. Διαπιστώνει πως ο γιος της αποδεικνύεται υπερβολικά εγωιστής και ακατάλληλος για πατέρας. Η Ελβίρα προσπαθεί να συνηθίσει το νέο χαρακτήρα του Φίλιππου, αλλά είναι ερωτευμένη με τον Χρήστο. Ο Χρήστος δεν μπορεί να συνέλθει από τον ξαφνικό χωρισμό τους. Η Φαίη φεύγει οριστικά από το σπίτι της και τσακώνεται άσχημα με τον Δαμιανό, εξαιτίας της Τόνιας. Ο Κωστής και ο Άρης ετοιμάζονται να ξεκινήσουν για το μεγάλο ταξίδι τους για το γύρο του κόσμου, που το σχεδίαζαν από τότε που πήγαιναν στο γυμνάσιο. Η Ζέτα θα περάσει τα πιο επεισοδιακά της γενέθλια.

22:00: «Τα καλύτερά μας χρόνια» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 46: Η άφιξη ενός νεογέννητου μωρού στο σπίτι των Αντωνόπουλων προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις: ενεργοποιείται το μητρικό ένστικτο της Μαίρης, το άγχος του Στέλιου και το αίσθημα απόρριψης του Άγγελου. Παράλληλα, όλη η γειτονιά αναστατώνεται και ψάχνει να βρει σε ποιον ανήκει το μωρό, ενώ ο Άγγελος νιώθει τη θέση του στο σπίτι να απειλείται. Η άρνηση του παπα-Θόδωρα και του κυρ Νίκου να υιοθετήσουν τον Άγγελο κάνουν τον μικρό να καταφύγει σε αγγελία.

Ως guest εμφανίζονται οι: Μάνια Γκουργιώτη (Άννα), Ειρήνη Ιωάννου (Ρηνούλα), Φωτεινή Ιωάννου (Κυρία Σωτηροπούλου), Μαρία Κοντοδήμα (Παναγιώτα Αντωνοπούλου), Γιάννης Λατουσάκης (Πασχάλης), Ζωή Μουκούλη (Τούλα), Υβόννη Τζάθα (Χαρά)

22:00: «Άγριες Μέλισσες» στον ANT1

Επεισόδιο 131: Ο Κωνσταντής και η Δρόσω δίνουν μια τελευταία ευκαιρία στον έρωτα τους. Όμως η σχέση της με την Ασημίνα κλονίζεται ξανά όταν η αδερφή της, της ανακοινώνει την ανατρεπτική πρόταση του Νικηφόρου. Ο Μιλτιάδης βρίσκεται σε μεγάλο δίλημμα μετά από επίσης μία απρόβλεπτη πρόταση του Νικηφόρου. Τι θα αποφασίσει; Και τι νέες φουρτούνες θα φέρει η απόφασή του στην οικογένεια των Σεβαστών; Ο Βόσκαρης δέχεται στη φυλακή την επίσκεψη μιας γυναίκας που θα φέρει καινούριες ανατροπές. Ο Λάμπρος ανακοινώνει στον Μιλτιάδη μια απόφαση που θα προκαλέσει τριγμούς στη σχέση τους. Η Ελένη με τη βοήθεια της Ρίζως αποφασίζει να ρίξει φως σε μια προσωπική της υπόθεση ενώ ο Μελέτης φτάνει ένα βήμα πριν ανακαλύψει τον δολοφόνο του Θέμελη. Έφτασε η ώρα να έρθει αντιμέτωπος με την αλήθεια για τον δολοφόνο του πατέρα του;

22:00: «Αγγελική» στον ALPHA

Επεισόδιο 121: Ο Δημήτρης κρυφακούει το ξέσπασμα του Νικόλα στην Αθηνά και αποφασίζει να δράσει προκειμένου να μην αποκαλύψει στο Στέφανο την αλήθεια για όσα έχουν γίνει. Ο Παύλος βρίσκει την Ελένη και της ζητάει εξηγήσεις γι’ αυτά που του είχε πει. Η Ελένη του εξηγεί ότι ο Αργυρός γνώριζε για τον βιασμό και πως είχε υποψίες ότι η Αθηνά κι ένας γιος της σκοτώσανε τον πατέρα εκείνου του κοριτσιού. Η Αθηνά βρίσκει τον Μιχάλη και του ζητάει να τηρήσει τη συμφωνία τους αλλά αυτός της λέει ότι για να φύγει για πάντα απ’ το κτήμα θέλει το ποσό που του υποσχέθηκε. Τέλος, στο βραδινό τραπέζι, ο Στέφανος μαζεύει όλη την οικογένεια για έναν πολύ σημαντικό λόγο.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

21:00: «Celebrity Game Night» με τη Σμαράγδα Καρύδη

Το Celebrity Game Night, μία μεγάλη επιτυχία του prime time, ξανά στο MEGA με τη Σμαράγδα Καρύδη !

Η Σμαράγδα Καρύδη είναι έτοιμη να προκαλέσει και να προσκαλέσει τους καλεσμένους της σε νέες αναμετρήσεις.

Ευφάνταστα παιχνίδια, απρόσμενες εκπλήξεις, γρίφοι, αλλά και νέα εντυπωσιακά action games, συμβαίνουν στο στούντιο του Celebrity Game Night! Ετοιμαστείτε να παρακολουθήσετε ένα fun prime time show, όπου οι παίκτες πρέπει να ανταποκριθούν σε ό,τι πιο αναπάντεχο. Προσκεκλημένοι της Σμαράγδας αγαπημένοι ηθοποιοί, καλλιτέχνες, αθλητές, πρόσωπα της επικαιρότητας που χωρίζονται σε δύο ομάδες.

Σε κάθε ομάδα τρεις celebrities κι ένας παίκτης, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και διαγωνίζονται σε απίστευτα παιχνίδια. Ο παίκτης από την ομάδα που θα κερδίσει μοιράζεται τα κέρδη με έναν celebrity κι εκείνος τα διαθέτει για φιλανθρωπικό σκοπό. Στο στούντιο η μπάντα της εκπομπής συμμετέχει σε μουσικά παιχνίδια και γρίφους και το πάρτι δεν λείπει ποτέ από την εκπομπή!

ΤΑΙΝΙΕΣ

22:15: «Ήμασταν κάποτε Στρατιώτες (We Were Soldiers)» στο OPEN BEYOND

Πολεμικό δράμα, αμερικανικής και γερμανικής συμπαραγωγής (2002). Σκηνοθεσία Ράνταλ Ουάλας. Ηθοποιοί: Μελ Γκίμπσον, Μάντελιν Στόου, Γκρέγκ Κίνερ, Σαμ Έλιοτ

Υπόθεση: Η ιστορία της πρώτης μεγάλης μάχης του πολέμου του Βιετνάμ μετά την είσοδο των Αμερικάνων στο θέατρο των μαχών και οι ιστορίες των στρατιωτών και από τις δύο πλευρές, καθώς οι γυναίκες τους περιμέναν με αγωνία στο σπίτι για τα καλά ή τα άσχημα νέα τους.

22:00: «Ο μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη (Sleppy Hollow)» στον SKAI

Ξένη ταινία τρόμου-μυστηρίου, αμερικανικής παραγωγής (1999). Σκηνοθεσία Τιμ Μπάρτον. Ηθοποιοί Τζόνι Ντεπ, Κριστίνα Ρίτσι, Μιράντα Ρίτσαρντσον, Μάικλ Γκάμπον, Μαρκ Πίκερινγκ, Τζέφρεϊ Τζόουνς, Κάσπερ Βαν Ντίεν, Ίαν ΜακΝτίαρμιντ, Μάικλ Γκόου, Κρίστοφερ Γουόκεν

Υπόθεση: Στις αρχές του 18ου αιώνα, ο νεαρός επιθεωρητής Ίκαμποντ Κρέιν, πρωτοπόρος ερευνητικών τεχνικών όπως δακτυλικά αποτυπώματα και αυτοψίες, επισκέπτεται μια μικρή κωμόπολη για να διαλευκάνει μια σειρά από βίαιες δολοφονίες, στις οποίες όλα τα θύματα βρίσκονται αποκεφαλισμένα.

Οσκαρικές ταινίες στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD της COSMOTE TV

17:45: «Τζέιν Έιρ (Jane Eyre)» στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD

Ταινία εποχής, βρετανικής και αμερικανικής συμπαραγωγής (2011). Σκηνοθεσία Κάρι Φουκουνάγκα. Ηθοποιοί Μία Γουασικόφσκα, Μάικλ Φασμπέντερ, Τζέιμι Μπελ

Υπόθεση: Έπειτα από μια άσχημη παιδική ηλικία, η ορφανή Τζέιν Έιρ γίνεται γκουβερνάντα και ερωτεύεται τον στριφνό εργοδότη της. Μα ο αινιγματικός άντρας κρύβει ένα ένοχο μυστικό που απειλεί την ευτυχία τους. Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ.

20:10: «Το Πέμπτο Στοιχείο (The Fifth Element)» στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD

Ταινία επιστημονικής φαντασίας, γαλλικής παραγωγής (1997). Σκηνοθεσία Λικ Μπεσόν. Ηθοποιοί Μπρους Γουίλις, Μίλα Γιόβοβιτς, Γκάρι Όλντμαν

Υπόθεση: Τον 23ο αιώνα, το σύμπαν απειλείται από ένα θανατηφόρο όπλο και μια στρατιά εξωγήινων. Μοναδική ελπίδα για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, ένας ταξιτζής και μια μυστηριώδης κοπέλα… Η ταινία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

22:30: «Το Αριστερό μου Πόδι (My Left Foot)» στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD

Βιογραφία, ιρλανδικής και βρετανικής συμπαραγωγής (1989). Σκηνοθεσία Τζιμ Σέρινταν. Ηθοποιοί Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Μπρέντα Φρίκερ, Κίρστεν Σέρινταν

Υπόθεση: Η αληθινή ιστορία του Κρίστι Μπράουν, ο οποίος γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και μεγάλωσε σε μια φτωχογειτονιά του Δουβλίνου, αλλά χάρη στη θέλησή του έγινε διάσημος ζωγράφος και συγγραφέας. Η ταινία τιμήθηκε με δύο Όσκαρ.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

21:50: «Τραγωδία του Αιγαίου» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής Βασίλη Μάρου (1961). Σκηνοθεσία Βασίλης Μάρος

Υπόθεση: Ένα πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ με αυθεντικές εικόνες από την περίοδο 1912-1945, που απαθανάτισαν γνωστοί κι άγνωστοι οπερατέρ στις πρώτες γραμμές του πολέμου, στους δρόμους της Αθήνας, εκεί όπου γράφτηκε η ιστορία της Ελλάδας.

23:00: «Οι 10 Σπουδαιότερες Μητροπόλεις της Αρχαιότητας» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής (2016)

Υπόθεση: Πίσω από κάθε σπουδαία αυτοκρατορία υπήρχε πάντα μια πόλη που λειτουργούσε ως πολιτικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό κέντρο. Από τη Ρώμη ως την Αλεξάνδρεια και την Αθήνα, ανακαλύπτουμε τις 10 κορυφαίες μητροπόλεις της αρχαιότητας.