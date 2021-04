Πώς να πουλάς τον εαυτό σου: Η ικανότητα που θα ανοίξει πόρτες προσωπικά και επαγγελματικά σε ένα σεμινάριο του Believe In You

Μήπως η εικόνα που δίνετε υποτιμάει τα πραγματικά σας χαρίσματα; Και στη δουλειά και στις σχέσεις, πολύ συχνά χάνουμε ευκαιρίες όχι επειδή δεν τις αξίζουμε, αλλά επειδή δε δείχνουμε ότι τις αξίζουμε! Μπορεί η λέξη «πώληση» να μας τρομάζει, όμως, είναι γεγονός πως αν δεν προβάλουμε εμείς τα χαρίσματά μας, κανένας άλλος δεν πρόκειται να το κάνει για εμάς. Στο νέο σεμινάριο του Believe In You μαθαίνουμε πώς θα ξεπεράσουμε τη ντροπή και θα βγάλουμε προς τα έξω τον καλύτερο μας εαυτό για να ανοίξουμε νέες πόρτες προσωπικά και επαγγελματικά. Είστε έτοιμοι να δείξετε την αξία σας στον κόσμο;

Θέματα σεμιναρίου:

Γιατί να πουλήσετε τον εαυτό σας

Ο ρόλος της αυτοπεποίθησης

Τεχνικές πωλήσεων που εφαρμόζουν στην προσωπική μας ζωή

Προσφέρω στον κόσμο την αξία μου, μέσα από την αυθεντικότητα

Μεθοδολογία:

Θεωρία-χρήση διαφανειών

Ασκήσεις

Πρακτικές συμβουλές

Συζήτηση

Χρήση πραγματικών παραδειγμάτων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους:

Δυσκολεύονται να προβάλλουν τα χαρίσματά τους στους άλλους

Νιώθουν ότι χάνουν ευκαιρίες λόγω του χαμηλού τους προφίλ

Θέλουν να χτίσουν σχέσεις ή συνεργασίες πάνω στα δυνατά τους σημεία

Εργάζονται σε θέσεις που απαιτούν να προβάλλονται (επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.)

Θέλουν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες προσωπικά και επαγγελματικά

Οφέλη:

Θα ξεπεράσετε την ντροπή

Θα αναδείξετε τα χαρίσματά σας

Θα κερδίζετε πιο εύκολα τους ανθρώπους

Θα δίνετε τα κατάλληλα μηνύματα στο περιβάλλον σας

Θα βγάζετε προς τα έξω την καλύτερη εικόνα σας

Εισηγήτρια των σεμιναρίων είναι η κα Εύη Ξυραφά, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης, Εκπαιδεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ-Τα 3 κλειδιά της ζωής» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Τετάρτη 28 Απριλίου

Τόπος διεξαγωγής: Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του Zoom

Ώρες διεξαγωγής: 19:00-21:00

Ώρα προσέλευσης: 18:50

Τιμή σεμιναρίου: 25€

Δηλώσεις συμμετοχής: https://www.believeinyou.gr/seminars_apr21#_oa5gbsvnu