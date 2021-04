Runaway: Αυτό είναι το τραγούδι που έγινε viral παγκοσμίως και κατέκτησε το TikTok

Το τραγούδι της AURORA, Runaway, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή TikTok trends αυτή τη στιγμή. Το single, που πρώτο-κυκλοφόρησε το 2016, σήμερα σκαρφαλώνει ολοένα και περισσότερο τα charts παγκοσμίως.

H AURORA είναι Νορβηγή τραγουδίστρια, στιχουργός και παραγωγός. Γεννημένη στο Στάβανγκερ της Νορβηγίας, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της EP «Running with thw Wolves» το 2015 σε ηλικία 19 ετών και από τότε δεν έχει σταματήσει. Το 2016 κυκλοφόρησε τον πρώτο της ολοκληρωμένο δίσκο, με τίτλο «All My Demons Greeting Me as a Friend».

Τότε ήταν που κυκλοφόρησε και η τεράστια επιτυχία της, «Runaway», που αυτή τη στιγμή έχει σαρώσει το TikTok. Την συναισθηματική μπαλάντα μάλιστα συνοδεύει και ένα challenge, με τίτλο «Aurora Trend», όπως είναι το όνομα της τραγουδίστριας.



Συγκεκριμένα, το τραγούδι της AURORA με την αισθαντική φωνή, έχει γίνει viral στην πλατφόρμα του TikTok και όχι μόνο αυτό. Πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει στη θέση #27 στο Spotify «Viral 50 – Global», ενώ στο παγκόσμιο chart του Shazam βρίσκεται στο #5.

Μάλιστα, η δυναμική μπαλάντα “Runaway” έχει κερδίσει και το ελληνικό κοινό με το τραγούδι να βρίσκεται στη θέση #8 του «Viral 50 – Greece» του Spotify & #18 στο ελληνικό Shazam.

Βρείτε και ακούστε το "Runaway", εδώ.