Για όσους ζούμε στον αστερισμό του streaming και ψαχνόμαστε για νέες τηλεοπτικές συγκινήσεις, η είδηση ότι η COSMOTE TV εμπλουτίζει το πρόγραμμά της με δύο ολοκαίνουργιες σειρές που από το πρώτο επεισόδιο έγιναν talk-of-the-town ήταν ικανή για να μας φτιάξει τον… μήνα. Φυσικά μιλάμε για το «Law & Order: Organized Crime» και το «Made For Love», που στις 2 Απριλίου έκαναν πρεμιέρα στην COSMOTE TV, μόλις 24 ώρες μετά την Αμερική και πλέον στο τέλος της εβδομάδας δίνουν άλλο νόημα στο… «Thank God Its Friday»!

Όμως τα καλά νέα δεν σταματούν στις νέες αφίξεις. Ειδικά για τους φανατικούς του binge-watching η προσθήκη τριών all time classic σειρών, με όλους τους κύκλους τους διαθέσιμους στον on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS, μας υπόσχεται ατέλειωτες ώρες τηλεοπτικής απόλαυσης!

Πλέον μπορούμε να δούμε όλα τα επεισόδια back2back αγαπημένων σειρών όπως: το «Resident Alien», που μόλις ολοκληρώθηκε στις ΗΠΑ με διθυραμβικές κριτικές, το επικό αστυνομικό δράμα «Luther» αλλά και το κλασικό «Mad Men», τη σειρά που έχει σαρώσει όλα τα τηλεοπτικά βραβεία.

Ακολουθούν μερικά trivia που θα σας βάλουν στο κλίμα της κάθε σειράς.

Law & Order: Organized Crime

Για το «Law & Order» δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Πρόκειται για το πιο θρυλικό franchise αστυνομικών σειρών, που επί τρεις δεκαετίες συνεχίζει να κρατά σε αγωνία εκατομμύρια φανατικούς θεατές με έξι αστυνομικά-δικαστικά δράματα και τέσσερα διεθνή spin-offs που γνώρισαν τεράστια επιτυχία.

Από τα πρώτα και πιο δημοφιλή (μέχρι τώρα) spin-off της σειράς ήταν σίγουρα το «Law & Order: Special Victims Unit», που μάλιστα πρόσφατα έγραψε και ιστορία ως η μακροβιότερη αμερικανική primetime σειρά. Εκεί ήταν που γνωρίσαμε τους θρυλικούς ντετέκτιβ Έλιοτ Στέιμπλερ (Κρίστοφερ Μελόνι) και Ολίβια Μπένσον (Μαρίσκα Χάργκιτεϊ).

Στέιμπλερ και Μπένσον πολεμούσαν μαζί τα σεξουαλικά εγκλήματα στη Νέα Υόρκη, λύνοντας συνταρακτικές υποθέσεις που ήταν βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα -μέχρι που ο Μελόνι αποχώρησε από τη σειρά στο τέλος του 12ου κύκλου και σκόρπισε τη θλίψη στο φανατικό κοινό του.

Ο ντετέκτιβ Στέιμπλερ επιστρέφει δέκα χρόνια μετά!

Δέκα χρόνια μετά την αποχώρηση του από το «Special Victims Unit» λοιπόν ο Στέιμπλερ επιστρέφει σε ένα πολυαναμενόμενο spin-off, με τίτλο «Law & Order: Organized Crime». Πρόκειται για μια σειρά που περιμένουμε από τον Μάρτιο του 2020, όταν το NBC ανακοίνωσε ότι ο Μελόνι θα υποδυθεί ξανά τον ντετέκτιβ Στέιμπλερ σε μία σειρά με παραγωγό τον βραβευμένο με δύο Emmy και δημιουργό του «Law & Order», Ντικ Γουλφ.

Μέσα σε 8 επεισόδια, λοιπόν, ο Έλιοτ Στέιμπλερ θα επιστρέψει ξανά στο Αστυνομικό Σώμα της Νέας Υόρκης, για να ηγηθεί μίας νέας ειδικής ομάδας και να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να πολεμήσει το έγκλημα. Πιο αποφασισμένος από ποτέ -μετά από μία τραγική οικογενειακή απώλεια- ο Στέιμπλερ θα αντιμετωπίσει τα πιο ισχυρά εγκληματικά συνδικάτα, όσο προσπαθεί να χτίσει ξανά τη ζωή του.

Και το καλύτερο; Στα πρώτα επεισόδια θα δούμε την βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα, Μαρίσκα Χάργκιτεϊ να επιστρέφει ξανά στον ρόλο της Ολίβια Μπένσον, για να βοηθήσει τον παλιό συνάδελφό της για μια τελευταία φορά…

Η σειρά προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο COSMOTE SERIES HD. Κάθε επεισόδιo είναι επίσης διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Made for Love

Αν έπρεπε να επιλέξουμε την πιο «εθιστική» σειρά της καραντίνας, αυτή θα ήταν σίγουρα το «Made for Love», μία δυστοπική sci-fi μαύρη κωμωδία για τις σχέσεις στα χρόνια της… ψηφιακής εποχής.

Η σειρά, που είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αλίσα Νάτινγκ (βιβλίο της χρονιάς για το 2017, σύμφωνα με CQ και The New Yorker), αφηγείται την ιστορία της Χέιζελ Γκριν (Κρίστιν Μιλιότι) που παντρεύτηκε αυθόρμητα έναν δισεκατομμυριούχο επιστήμονα, τον Μπάιρον (Μπίλι Μαγκνούσεν), μετά το πρώτο τους ραντεβού.

Δέκα χρόνια αργότερα, η Χέιζελ είναι δυστυχισμένη με το γάμο της, απομονωμένη σε μία απομακρυσμένη έπαυλη με έναν σύζυγο που ενδιαφέρεται μόνο για την νέα εφεύρεση της εταιρείας του: ένα τσιπάκι με όνομα «Made for Love», που επιτρέπει στα ζευγάρια να ακούν, να βλέπουν και να νιώθουν τα συναισθήματα του άλλου.

Ένας δυστοπικός εφιάλτης από το -όχι και τόσο μακρινό- μέλλον

Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η Χέιζελ το σκάει και συνειδητοποιεί ότι της έχει τοποθετηθεί το τσιπάκι; Αυτό ανακαλύψαμε στα τρία πρώτα επεισόδια του «Made For Love«, που παρακολουθήσαμε την Παρασκευή 2 Απριλίου στο COSMOTE TV PLUS. Σαν βγαλμένο μέσα από τον πιο δυστοπικό εφιάλτη, όμως, το «Made for Love» εξερευνά και πολύ βαθύτερα ερωτήματα, όπως είναι η ανάγκη για αγάπη, ανθρώπινη επαφή, αλλά και ανεξαρτησία σε μία κοινωνία όλο και πιο εξαρτημένη από την τεχνολογία.

Πρόκειται για μια σειρά που μάς κάνει τόσο να προβληματιστούμε, όσο και να γελάσουμε με την Κρίστιν Μιλιότι (που γνωρίσαμε στο «How I Met Your Mother» και αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο φέτος στο «Palm Springs«) να αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι είναι από τις καλύτερες γυναίκες κωμικούς σήμερα.

Και φυσικά δεν ξεχνάμε τον Ρέι Ρομάνο, τον τηλεοπτικό πατέρα της Χέιζελ. Οι «παλιότεροι» τον γνωρίζουν από το «Eveyrbody Loves Raymond», ενώ οι νεότεροι ως «Μάνι» από την «Εποχή των Παγετώνων» και από την πρώτη του εμφάνιση στο τρέιλερ της σειράς ήταν ξεκαρδιστικός, όταν απήγγειλε… Μπιγιονσέ για να συμβουλεύσει την κόρη του.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο COSMOTE TV PLUS στις 2 Απριλίου με τα 3 πρώτα επεισόδια. Τα επόμενα τρία επεισόδια προβλήθηκαν στις 9 Απριλίου και τα δύο τελευταία θα προβληθούν στις 16 Απριλίου αμέσως μετά τις ΗΠΑ.

Τρεις αγαπημένες σειρές τώρα διαθέσιμες για ατελείωτο binge-watching

Και αν οι ολοκαίνουριες σειρές που προαναφέραμε σας άνοιξαν την όρεξη για… μαραθώνιο binge-watching, τότε σας παραπέμπουμε στον δωρεάν on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS της COSMOTE TV, όπου θα βρείτε όλα τα επεισόδια από τρεις πολύ αγαπημένες σειρές.

Resident Alien

Από την πρεμιέρα του, τον Ιανουάριο του 2021, το «Resident Alien« είχε προκαλέσει αίσθηση με τη φρέσκια προσέγγιση του και την καταπληκτική ερμηνεία του πρωταγωνιστή Άλαν Τούντικ. Επιστημονική φαντασία, κωμωδία, δράμα, μυστήριο, περιπέτεια, αυτή η σειρά τα είχε όλα.

Βασισμένο στα κόμικς των Πίτερ Χόγκαν και Στιβ Παρκχάους, με τίτλο «Dark Horse«, το «Resident Alien» αφηγείται την περιπέτεια ενός εξωγήινου (Άλαν Τούντικ), που έρχεται στη Γη με μοναδικό στόχο να εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Έτσι, κλέβει την ταυτότητα ενός γιατρού, αλλά όλα περιπλέκονται όταν του ζητούν να ανακαλύψει τα αίτια θανάτου του τοπικού γιατρού. Όταν μάλιστα γνωρίζει ένα 9χρονο αγόρι -που με κάποιον τρόπο μπορεί να τον δει ως εξωγήινο- μέσα του γεννιέται ένας διχασμός ανάμεσα στην αποστολή του και την σωτηρία του ανθρώπινου είδους.

Ένας διαφορετικός εξωγήινος στη Γη

Το θέμα «εξωγήινος στη Γη» είναι σίγουρα μία ιστορία που έχουμε συναντήσει ξανά στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Το «Resident Alien«, όμως, το προσεγγίζει με τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Με την κωμική και παράλληλα τρυφερή ματιά του κατάφερε να κάνει ένα σχετικά παλιό θέμα να μοιάζει πιο φρέσκο από ποτέ, ενώ οι guest stars της σειράς αποτελούν σίγουρα ένα μπόνους.

Μέσα σε δέκα επεισόδια βλέπουμε τον Νέιθαν Φίλιον ως… χταπόδι, τον Τέρι Ο’ Κουίν ως έναν άντρα που είναι πεπεισμένος για την ύπαρξη των UFOs και φυσικά τον Γεώργιο Α. Τσούκαλο (τον «ουφολόγο» που είχε γίνει viral meme το 2016) να υποδύεται τον εαυτό του.

Luther

Εδώ και σχεδόν μία δεκαετία ο Ίντρις Έλμπα έχει συνδέσει το όνομα του με αυτό του πιο badass τηλεοπτικού ντετέκτιβ, του John Luther.

To «Luther» αποτελεί δημιούργημα του Νικ Κρος, ενώ μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια έχει ήδη κατακτήσει το «cult status» που τόσο αξίζει, αλλά και εκατομμύρια φανατικό κοινό.

Ο Λούθερ είναι ένας εμμονικός -και καμιά φορά βίαιος- αστυνομικός που δεν μπορεί να σταματήσει τον εαυτό του και αναλώνεται από το σκοτάδι των ειδεχθών εγκλημάτων, που καλείται να διαλευκάνει. Πρόκειται για ίσως την καλύτερη ερμηνεία στην καριέρα του Έλμπα, εξάλλου όσο πιο σατανικός ο «κακός» τόσο πιο επική θα είναι και η αστυνομική σειρά. Εξίσου συγκλονιστική όμως είναι και η «εχθρός» του Άλις Μόργκαν την οποία ερμηνεύει η Ρουθ Γουίλσον.

Οι περιπέτειες του Luther εξιστορούνται σε 4 σεζόν -μόλις- 4 επεισοδίων, αφού ο δημιουργός της σειράς Νιλ Κρος δικαίως θέλησε να κρατήσει τη σειρά όσο πιο εύστοχη και τέλεια γίνεται. Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν έντονες φήμες για μία νέα ταινία «Luther» με πρωταγωνιστή φυσικά τον Ίντρις Έλμπα. Αν, λοιπόν, οι φήμες είναι αληθινές, τότε αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία για να βυθιστείτε κι εσείς στο σύμπαν του πιο θρυλικού, σύγχρονου ντετέκτιβ και να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια -και το special των 2 επεισοδίων- on demand στο COSMOTE TV PLUS.

Mad Men

Όταν η πρώτη σεζόν του «Mad Men» έκανε πρεμιέρα πριν από σχεδόν 15 χρόνια, αποτέλεσε την «αποκάλυψη» της χρονιάς, με τον πολυβραβευμένο πλέον Τζον Χαμ να είναι σχεδόν άγνωστος. Κατάφερε να κερδίσει όμως εκατομμύρια φανατικούς θαυμαστές και μάλιστα να τους κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον επί οχτώ χρόνια, επτά σεζόν και 92 επεισόδια.

Το «Mad Men» διαδραματίζεται στην Αμερική της δεκαετίας του ’60 και συγκεκριμένα στα γραφεία της διαφημιστικής εταιρίας Sterling Cooper, στη Λεωφόρο Μάντισον της Νέας Υόρκης. Πρωταγωνιστής και «αντί-ήρωας» της σειράς είναι ο γυναικοκατακτητής και διευθυντής στην εταιρία, Ντον Ντρέιπερ (Τζον Χαμ), ο οποίος αποτελεί και «πυρήνα» της ιστορίας, με το σενάριο να διαδραματίζεται γύρω από τον ίδιο και τις προσωπικές και επαγγελματικές επαφές του.

Πρόκειται για μία καλοστημένη σειρά εποχής, που εξερευνά το «αμερικανικό όνειρο», αλλά και τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα στη μεταβαλλόμενη κοινωνία της Αμερικής του 1960 και 1970. Παρ’ όλ’ αυτά, παραμένει μία σειρά φρέσκια και επίκαιρη, που μιλά για θέματα που μας απασχολούν μέχρι σήμερα, όπως είναι ο ρατσισμός, ο καταναλωτισμός και ο σεξισμός ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο.

Το «Mad Men» κατέκτησε αμέτρητα βραβεία, ανάμεσα στα οποία συναντούμε 16 Βραβεία Emmy και 5 Χρυσές Σφαίρες, ενώ ο Τζον Χαμ βραβεύτηκε δύο φορές με Χρυσή Σφαίρα και μία φορά με Emmy.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Όσκαρ αγάπη μου: Οι πέντε καλύτερες οσκαρικές ταινίες ever

Για αυτές και πολλές ακόμα σειρές τον Απρίλιο στην COSMOTE TV, μάθε περισσότερα εδώ