Oscars 2021: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι 15 παρουσιαστές της μεγάλης τελετής απονομής

Ένα all-star cast που περιλαμβάνει τον Μπραντ Πιτ, τον Χόακιν Φίνιξ και τον Μπονγκ Τζουν-Χο επέλεξε η Ακαδημία για την παρουσίαση της φετινής τελετής απονομής των Oscars. Συγκεκριμένα έγιναν γνωστά τα ονόματα 16 ηθοποιών, οι οποίοι όμως είναι μόλις οι πρώτοι από τους πολλούς που θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Η πρώτη λίστα των παρουσιαστών περιλαμβάνει συγκεκριμένα 15 πρώην νικητές και υποψήφιους βραβείων Όσκαρ και την πρωταγωνίστρια μίας πολύκροτης φετινής ταινίας. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν οι: Άντζελα Μπάσετ (υποψήφια για την ερμηνεία της στο What’s Love Got to Do With It), Χάλι Μπέρι (νικήτρια για το Monster’s Ball), Μπονγκ Τζουν Χο (Όσκαρ Σκηνοθεσίας για τα Παράσιτα), Ντον Τσιντλ (υποψήφιος ηθοποιός για το Hotel Rwanda), Μπράιαν Κράνστον (ηθοποιός υποψήφιος για το Trumbo), Λόρα Ντερν (νικήτρια Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Ιστορία Γάμου), Χάρισον Φορντ (υποψήφιος για Όσκαρ ερμηνείας για το Μάρτυρας Εγκλήματος).

Επίσης ανακοινώθηκαν οι: Ρετζίνα Κινγκ (υποψήφια για Όσκαρ ερμηνείας για το If Beale Street Could Talk), Μαρλί Ματλίν (νικήτρια Όσκαρ ερμηνείας για το Children of a Lesser God), Ρίτα Μορένο (νικήτρια Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για το West Side Story), Χόακιν Φίνιξ (νικητής Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το Τζόκερ), Μπραντ Πιτ (νικητής Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για το Κάποτε στο Χόλιγουντ), Ριζ Γουίδερσπουν (νικήτρια Όσκαρ για το Walk The Line) και Ζεντάγια (πρωταγωνίστρια του Malcolm & Marie).

Παράλληλα, κυκλοφόρησε και το πρώτο τρέιλερ της απονομής. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει τους παραγωγούς που στοχεύουν σε ένα show που θα είναι κινηματογραφικά σκηνοθετημένο.