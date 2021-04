Εντυπωσιακά μπάνια από διάσημους πίνακες «ζωντανεύουν» και γίνονται έμπνευση για το σπίτι μας

Οι παρακάτω πέντε πίνακες αποτυπώνουν το στιλ, το ύφος και τη γενικότερη ατμόσφαιρα ενός μπάνιου που επικρατούσε τη στιγμή που αυτοί δημιουργήθηκαν. Κάποιοι αποδίδουν αρκετά σουρεαλιστικά την εικόνα ενός μπάνιου, θέλοντας να διηγηθούν μία ιστορία. Άλλοι ήθελαν απλώς να αποτυπώσουν την εικόνα του μία συγκεκριμένη εποχή.

Καλλιτέχνες της εταιρείας Qssupplies πήραν την απόφαση να αναδημιουργήσουν πέντε διάσημους πίνακες, δίνοντας μία πιο «φρέσκια» πνοή στο ύφος και το στιλ τους. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας κατάφεραν να αποτυπώσουν με τόση ακρίβεια αλλά και λεπτομέρεια την εικόνα τους, βοηθώντας μας να φανταστούμε πώς θα έμοιαζαν αυτά τα μπάνια αν υπήρχαν πραγματικά σήμερα. Την ίδια στιγμή προσπάθησαν να διατηρήσουν το αρχικό στιλ και τη διάθεση του πρωτότυπου πίνακα. Ένα είναι το σίγουρο: Αυτές οι ψηφιακές απεικονίσεις μάς δίνουν την απόλυτη έμπνευση για να ανανεώσουμε το δικό μας μπάνιο στο σπίτι, παίρνοντας έμπνευση από την Τέχνη!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Interior Design: Πόσο έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια και ποιο είναι το μέλλον;

Perkins Harnly, Bathroom (1935)

Fernando Botero, The Bathroom (1932)

Roy Lichtenstein, Bathroom (1961)

Carl Larsson, Bathroom Scene, Lisbeth (1909)

Edvard Munch, Marat in the Bath and Charlotte Corday (1930)

*Credits φωτογραφιών: qssupplies

Με πληροφορίες από boredpanda.com.