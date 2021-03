ELLAS 21: Νέο τραγούδι της Monika αφιερωμένο στην Ελλάδα

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, η Monika κυκλοφόρησε ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Ελλάδα.

Με μία ανάρτηση που δημοσίευσε στα social media, την Πέμπτη 25 Μαρτίου, η μουσικός μοιράστηκε το τραγούδι με τίτλο «ELLAS 21», το οποίο ανέβηκε και στο επίσημο κανάλι της στο YouTube.

Τη μουσική υπογράφει η ίδια η Μόνικα Χριστοδούλου, ενώ οι στίχοι είναι του Σταύρου Ξενίδη. Ως εξώφυλλο του τραγουδιού, η μουσικός επέλεξε τον πίνακα του Γάλλου φιλέλληνα, Ευγένιου Ντελακρουά, «Η Ελλάδα στα Ερείπια του Μεσολογγίου» (Greece on the Ruins of Missolonghi), τον οποίο ο ζωγράφος ολοκλήρωσε το 1826, με αφορμή την πολιορκία του 1825 κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Λόρδος Βύρων.

H ανάρτηση της Monika για το τραγούδι

«Σήμερα ξύπνησα νωρίς το πρωί για να δω τη παρέλαση μαζί με τη κορούλα μου. Πληθώρα συναισθημάτων ξεδιπλώνονται μέσα μου. Συγκινούμαι. Υπερηφάνεια, ηρωισμός, αυτοθυσία που ρέει στο αίμα των Ελλήνων. Γλυκιά μου Ελλάδα, να ξέρεις πως όχι μόνο σήμερα αλλά και κάθε μέρα νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη κάθε μάχη που τα παιδιά σου δίνουν και κερδίζουν…Είσαι μια ευλογημένη χώρα κι εμείς όλοι τυχεροί που βρεθήκαμε στην αγκαλιά σου.

“Με ένα τραγούδι πως να σε τιμήσω, με μία γιορτή δεν είναι αρκετό

Την ίδια σημαία εγώ ανεμίζω, κι ευγνώμων ελεύθερος ζω!”

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορώ αληθινά να εκφραστώ…Mε ένα τραγούδι για την Ελλάδα μου!

Χρόνια Πολλά!

Μόνικα»

