Bunny Wailer: Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της ρέγκε – Η ζωή του σε φωτογραφίες

Ο Bunny Wailer, ο θρύλος της ρέγκε που ίδρυσε τους Wailers με τον Bob Marley και τον Peter Tosh, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 2 Μαρτίου σε ηλικία 73 ετών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Γεννημένος το 1947 στο Κίνγστον της Τζαμάικα, ο Bunny Wailer (πραγματικό όνομα Neville Livingston) έγινε φίλος με τον Bob Marley, με τον οποίο ίδρυσε τους Wailers το 1963 στο πλευρό του Peter Tosh. Το 1965 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους, The Wailing Wailers, που περιλάμβανε την επιτυχία τους Simmer Down. Όταν ο Marley μετακόμισε στις ΗΠΑ και ο Wailer φυλακίστηκε, το συγκρότημα διαλύθηκε μέχρι το 1969. Στη συνέχεια θα κυκλοφορούσαν μεγάλες επιτυχίες, όπως το Dreamland. Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 1973 με το 5ο άλμπουμ τους, Catch A Fire, που μεταξύ άλλων περιλάμβανε το I Shot the Sheriff, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Marley.

Το συγκρότημα διαλύθηκε επίσημα το 1974, όταν ο Wailer έφυγε μαζί με τον Tosh. Ξεκίνησε μία σόλο καριέρα με το διάσημο «Blackheart Man» και συνέχιζε να κυκλοφορεί μουσική για τα επόμενα 40 χρόνια. Κέρδισε το βραβείο Grammy για το καλύτερο ρέγκε άλμπουμ τρεις φορές, το 1991, το 1995 και το 1997.

Ο Bunny Wailer ήταν το τελευταίο εν ζωή ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος.

Η ζωή του σε φωτογραφίες

R.I.P to the Legend Bunny Wailer 🇯🇲 Good times up there now that Bunny, Peter and Bob are back together 🎶 🎶

🙌#bunnywailer #bobpeterbunny #thewailers #reggaelegend #ripbunnywailer #roots #jamaicanhistory #musiclegend pic.twitter.com/PmgyZarbSm

— Enki’s Ark (@enkisark) March 2, 2021