Eurovision 2021: Το βίντεο κλιπ της Έλενας Τσαγκρινού για το «El Diablo» που προκάλεσε αντιδράσεις

«El Diablo», το δυναμικό pop κομμάτι της κυπριακής συμμετοχής

Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ για το τραγούδι «El Diablo», που είναι η επίσημη συμμετοχή της Κύπρου για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας τον Μάιο του 2021.

Το «El Diablo» είναι ένα δυναμικό, pop κομμάτι με ισπανικό τίτλο και αγγλικό στίχο, το οποίο υπογράφουν οι Thomas Stengaard, Jimmy «Joker» Thornfeldt, Laurell Barker και Oxa και θα το ερμηνεύσει στη σκηνή του Ρότερνταμ η 26χρονη ανερχόμενη τραγουδίστρια της ελληνικής pop, Έλενα Τσαγκρινού.

Στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού η Έλενα Τσαγκρινού έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, στην αρχή εμφανίζεται μόνη, ενώ στη συνέχεια την πλαισιώνουν άνδρες χορευτές. Πίσω από τη δυναμική χορογραφία βρίσκεται η Chali Jennings, ενώ τη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ υπογράφει ο Γιώργος Μπενιουδάκης.

Η σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη έχει αναλάβει το ενδυματολογικό κομμάτι της κυπριακής αποστολής, με την τραγουδίστρια να φορά δημιουργίες της.

Μετά την πρώτη του τηλεοπτική προβολή από το ΡΙΚ, το «El Diablo» θα κυκλοφορήσει σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, ενώ την ίδια μέρα, στις 7 το απόγευμα, θα κάνει πρεμιέρα στο κανάλι της Panik Records στο YouTube.

Όσον αφορά στο κομμάτι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, το «Last Dance», το οποίο ερμηνεύει η Στεφανία Λυμπερακάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε την Τετάρτη 10 Μαρτίου στην ΕΡΤ.

Τελικά το «El Diablo» είναι αντιγραφή;

Κι ενώ το βίντεο κλιπ δεν έχει παρά λίγες μόνο ώρες που κυκλοφόρησε, ήδη έχει αρχίσει να γίνεται συζήτηση για αν το «El Diablo» είναι μία καλή επιλογή για τη Eurovision, ενώ η σύγκριση της Έλενας Τσαγκρινού με τη Lady Gaga, την Ελένη Φουρέιρα και την Τάμτα ήταν αναπόφευκτη. Την ίδια στιγμή η σύγκριση δεν περιορίστηκε μόνο σε εγχώριο επίπεδο, καθώς χρήστες στα social media μιλούν για «αντιγραφή» του «El Diablo» από το «Love Me Land» της δημοφιλούς ποπ σταρ Zara Larsson.

Zara Larsson’s Love Me Land or Elena’s El Diablo? Who can tell the difference (lack of Head & Shoulders in one of them aside). pic.twitter.com/VKAiDLL2v7

— Jaz (@EurovisionByJaz) February 24, 2021