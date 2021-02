Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι επιτέλους εδώ και όλοι ξέρουν ότι τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα καλό, ερωτικό τραγούδι, για να μας βάλει αμέσως στη σωστή διάθεση.

Είτε έχετε κανονίσει ένα ρομαντικό δείπνο στο σπίτι είτε virtual brunch για το Galentine’s Day, τότε μην επαναπαυτείτε στα κλασικά ερωτικά τραγούδια, αλλά κάντε τη διαφορά με μία ανανεωμένη playlist, που θα σας θυμίσει γιατί μας αρέσει τόσο αυτή η μέρα.

Από αργά, αισθησιακά τραγούδια μέχρι ξεσηκωτικά hits που μιλούν για την αγάπη, αυτά είναι 10 ολοκαίνουρια ερωτικά τραγούδια που θα σας βάλουν στο κατάλληλο mood.

Ariana Grande – 34+35 Remix (feat. Doja Cat and Megan Thee Stallion)

Πιο καινούριο δεν γίνεται, αφού αυτό το ρεμίξ για το τραγούδι «34+35», που περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Ariana Grande, κυκλοφόρησε μόλις αυτή την εβδομάδα. Η Ariana, η Doja Cat και η Megan Thee Stallion ένωσαν τις φωνές τους για αυτό το άκρως αισθησιακό κομμάτι, με το ξεκάθαρο υπονοούμενο στον τίτλο.

Selena Gomez – De Una Vez

Σε αυτό το κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα, η Selena Gomez τραγουδά στα ισπανικά (ίσως την πιο ερωτική γλώσσα του πλανήτη) για το πώς ξεπέρασε έναν πολύ μεγάλο έρωτα.

ZAYN – Vibez

Επίσης ένα από τα πρώτα ερωτικά τραγούδια του 2021, το Vibes του Zayn μένει πιστό στον αργό, αισθησιακό R&B ρυθμό που προτιμά ο τραγουδιστής, που πρόσφατα έγινε πατέρας. Δεν αποκλείεται αυτό το τραγούδι να αποτελεί και «ερωτικό γράμμα» προς την Gigi Hadid.

Zara Larsson – Talk About Love

Στο νέο της τραγούδι η Zara Larrson… «μιλά για την αγάπη» ή μάλλον ζητά από τον σύντροφο της να σταματήσουν να μιλούν και να ζήσουν τη στιγμή.

Justin Bieber – Anyone

Ένα τραγούδι που έκανε το ντεμπούτο του μόλις την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κατά τη διάρκεια της μεγάλης livestream συναυλίας του Justin Bieber. Το «Anyone» είναι αφιερωμένο στη σύζυγο του, Hailey Bieber, γι’ αυτό και είναι άκρως ρομαντικό.

Jazmine Sullivan, Ari Lennox – On It

Το νέο άλμπουμ της Jazmine Sullivan, «Heaux Tales», είναι γεμάτο αισθησιακά κομμάτια. Το «On It» με την Annie Lennox είναι αυτό που σίγουρα θα σας βάλει σε mood με τον/την αγαπημένο/η σας.

Kid Cudi ft. Phoebe Bridgers – Lovin’ Me

Ο Kid Cudi ένωσε τη φωνή του με την ανερχόμενη Phoebe Bridges (υποψήφια φέτος για βραβείο Grammy πρωτομεφανιζόμενου καλλιτέχνη) για ένα πολύ συναισθηματικό κομμάτι, με τίτλο «Lovin’ Me» το οποίο κυκλοφόρησε πριν από δύο μήνες.

Taylor Swift – right where you left me

Μπορεί η Taylor Swift να κυκλοφόρησε το «Evermore» το 2020, το deluxe άλμπουμ, που περιλαμβάνει το «Right Where You Left Me» όμως κυκλοφόρησε το 2021. Όπως ανέφερε η ίδια η Swift, το «Right Where You Left Me» είναι «ένα τραγούδι για μία κοπέλα που έμεινε ακριβώς στο ίδιο σημείο, όπου έσπασε η καρδιά της, παγωμένη στον χρόνο».

Taylor Swift – willow

Άλλο ένα καινούριο τραγούδι της Taylor Swift, που είναι ρομαντικό και αγαπήθηκε πολύ είναι το «Willow», που με διάφορες μεταφορές μιλά για τα ρομαντικά αισθήματα της τραγουδίστριας για τον αγαπημένο της.

Big Sean – Body Language ft. Ty Dolla $ign, Jhené Aiko

Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει το 2020, ο Big Sean κυκλοφόρησε άλλο ένα αισθησιακό τραγούδι με την Jhene Aiko, (αυτή τη φορά και με τον ράπερ Ty Dolla $ign), το οποίο δεν μπορούμε να σταματήσουμε να ακούμε. Επιτέλους θα το ακούσαμε και την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου!