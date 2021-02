Ρόμπι Γουίλιαμς: 10 τραγούδια που τον καθιέρωσαν ως τον κορυφαίο ποπ σταρ των 00s

Σαν σήμερα 13 Φεβρουαρίου το 1974 γεννήθηκε ο Ρόμπι Γουίλιαμς και εμείς θυμόμαστε δέκα από τα καλύτερα τραγούδια του.

Από τους Take That στη επιτυχημένη σόλο καριέρα

Ο Ρόμπι Γούιλιαμς ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής σε ηλικία 16 ετών με το νεανικό συγκρότημα Take That, ενώ αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα, καθιερώνοντας τη φήμη του παγκοσμίως.

Το 2010 συνεργάστηκε ξανά με το συγκρότημα για την ηχογράφηση του άλμπουμ «Progress» και έναν χρόνο αργότερα έκαναν μαζί μία περιοδεία που έσπασε κάθε ρεκόρ. Ωστόσο, συνέχισαν τις σόλο καριέρες τους, ενώ το 2012 ο Ρόμπι Γουίλιαμς κυκλοφόρησε τον δίσκο «Take The Crown» που έγινε νούμερο ένα και στην Ελλάδα.

Το πρώτο του άλμπουμ «Life Thru a Lens» (1997) συμπεριλάμβανε το επιτυχημένο του τραγούδι «Angels». Έναν χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το δεύτερο του άλμπουμ, το «I’ve Been Expecting you», το οποίο έχει πουλήσει πάνω από 77 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, κάνοντάς τον έναν από τους πιο πετυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Συνολικά μας έχει προσφέρει, ως σόλο καλλιτέχνης, 12 επιτυχημένα άλμπουμ μεταξύ αυτών το «Escapology» (2002) με πωλήσεις πάνω από 6 εκατομμύρια παγκοσμίως και το «Sing When you Winning» (2000).

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι ο πιο πετυχημένος σόλο καλλιτέχνης που κατάφερε να μπει στο ρεκόρ Γκίνες, το 2006, όταν κατάφερε να πούλησει 1,6 εκ. εισιτήρια για την περιοδεία του σε μόλις μία μόνο ημέρα!

Σήμερα συγκεντρώσαμε 10 από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Ρόμπι Γουίλιαμς, που τον καθιέρωσαν ως τον πιο επιτυχημένο σόλο καλλιτέχνη των 00s.

1. Angels (1997)

Με το «Angels» o Ρόμπι Γουίλιαμς έκανε εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Έφτασε στην τέταρτη θέση των βρετανικών charts και παρέμεινε στο top 10 για τουλάχιστον σαράντα εβδομάδες! Το τραγούδι συνήθως το αφιερώνει στην μητέρα του που πάντα είναι στο πλευρό του, ενώ το 2017 το αφιέρωσε στα 23 θύματα της βομβιστικής επίθεσης που έγινε στο Μάντσεστερ μετά τη συναυλία της Αριάνας Γκράντε.

2. Feel (2002)

Χάρη σε αυτό το τραγούδι, το οποίο είχε ψηφιστεί ως το καλύτερο τραγούδι στο top 10 όλων των χωρών, ο Ρόμπι Γουίλιαμς έγινε ευρέως γνωστός ως ποπ φιγούρα. Το «Feel» γράφτηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη μαζί με τον Τσάμπερς για το άλμπουμ «Escapology» (2000), ως ντέμο, ωστόσο ο ίδιος ο Γουίλιαμς το κυκλοφόρησε μετά και κανονικά ως ολοκληρωμένο τραγούδι.

3. Something Stupid (2001)

To 2001 μαζί με την Νικόλ Κιντμαν έκαναν μία διασκευή του τραγουδιού «Something Stupid» για το άλμπουμ του Γουίλιαμς «Swing When You Winning» και κατάφεραν να φτάσουν στην πρώτη θέση των βρετανικών charts.

4. She’s the one (1999)

Ακόμη ένα τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμς ξεχώρισε χάρη στη μελωδική φωνή του. Η ερωτική αυτή μπαλάντα έγινε το δεύτερο νούμερο ένα single του στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνέχισε να κερδίζει πολλά βραβεία σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων το βραβείο για το Τραγούδι της χρονιάς στη Βρετανία καθώς και το βραβείο καλύτερου βρετανού άντρα καλλιτέχνη στα Brit Awards το 2002.

5. Supreme (2000)

Το τραγούδι ανήκει στο άλμπουμ «Sing When You Winning» και κυκλοφόρησε ως το τρίτο single από το άλμπουμ, στις 11 Δεκεμβρίου 2000. Το «Supreme» έφτασε στην τέταρτη θέση στα βρετανικά charts, ενώ κατέκτησε και τα charts της Ουγγαρίας και της Πολωνίας και έφτασε στο top 10 σε έξι επιπλέον ευρωπαϊκές χώρες και τη Νέα Ζηλανδία.

6. Eternity (2001)

Οι στίχοι του «Eternity» είναι αφιερωμένοι στη στενή φιλία του Ουίλιαμς με τη Τζέρι Χάλιγουελ και προορίζονταν για το άλμπουμ «Sing When You’re Winning» (2000). Ωστόσο, το «Eternity» δεν είχε προστεθεί στο άλμπουμ, αλλά αργότερα συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Greatest Hits (2004).

7. Let me enternain you (1997)

Με το «Let Me Entertain You» έχει ανοίξει τις περισσότερες συναυλίες του. Μία από αυτές ήταν η συναυλία Diamond Jubilee ως μέρος των εορτασμών για το Διαμαντένιο Ιωβηλαίο, δηλαδή της 60ής επετείου από την άνοδο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στον θρόνο, το 2012, μπροστά σε ένα κοινό περίπου 500.000 ατόμων, που κατάφερε να το ξεσηκώσει!

8. Millenium (1998)

To «Millenium», το πρώτο του νούμερο ένα single, ανήκει στο δεύτερο του άλμπουμ «I’ve Been Expecting You» (1998). Το τραγούδι είναι επηρεασμένο από το «You Only Live Twice», σε μουσική του Τζον Μπάρι, για την ταινία του Τζέιμς Μποντ το 1967.

9. Candy (2012)

To «Candy» επανακυκλοφόρησε σε μία πιο ανανεωμένη μορφή στις 11 Σεπτεμβρίου το 2012 για το 9ο του άλμπουμ «Take the Crown», σε μια προσπάθεια του να αποκαταστήσει την απουσία του στα βρετανικά charts.

10. Rock Dj (2000)

Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στην τέταρτη θέση της λίστας των τραγουδιών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του 2000 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στα Brit Awards απέσπασε τα βραβεία για το καλύτερο τραγούδι της Βρετανίας και το βραβείο καλύτερου βρετανού άντρα καλλιτέχνη. Ωστόσο το βίντεο κλιπ απέσπασε αμφιλεγόμενες κριτικές, λόγω του περιεχομένου του με αποτέλεσμα κάποιες χώρες να μην το παίζουν στα μουσικά κανάλια.