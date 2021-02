Τέχνη και Έμφυλη Κακοποίηση – Όχι άλλα «ιερά τέρατα»: Διαδικτυακή συζήτηση από το State of Concept

Zούμε μέρες συγκλονισμού μα και φόρτισης, καθώς αποκαλύπτονται σταδιακά κρυμμένα θραύσματα της πραγματικότητας της έμφυλης κακοποίησης και της σεξουαλικής βίας στο χώρο της τέχνης. Προφανώς η έμφυλη κακοποίηση δεν υπάρχει μόνο στον χώρο του πολιτισμού. Είναι διάχυτη κι επιδρά στην καθημερινότητα γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ως αποτέλεσμα της ιστορικά διαπιστωμένης καταπίεσης του πατριαρχικού συστήματος, πάνω στο οποίο είναι δομημένες οι κοινωνίες. Στoν χώρο της τέχνης κανονικοποιείται μέσα από τις διαδικασίες της αισθητικοποίησης ή της «καλλιτεχνικής μεθόδου» και συσκοτίζεται στις αναπαραστάσεις της «καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας».

Το State of Concept, θεωρώντας ότι μπορούμε να ονειρευτούμε τον πολιτισμό σ’ ένα ορίζοντα πέρα από την κακοποίηση, τη σεξιστική κουλτούρα και την εξουσία, όπου τα υποκείμενα θα δημιουργούν και θα εκφράζονται χωρίς φόβο και ντροπή, και με την ευχή το #metoo να εξαπλωθεί και σε άλλους χώρους, μάς καλεί σε μια ψηφιακή εκδήλωση – ανοιχτή συζήτηση σε συνεργασία με το ίδρυμα Rosa Luxemburg.

Συμμετέχουν:

Εριφύλη Γιαννακοπούλου, μέλος WOM.A, λυρική τραγουδίστρια/σκηνοθέτρια

Άντζελα Δημητρακάκη, συγγραφέας, ιστορικός τέχνης

Ολγα Μαλέα, σκηνοθέτρια

Δέσποινα Σεβαστή και Σοφία Μπέμπεζα, θεωρητικοί και εικαστικοί

Ιωάννα Στεντούμη, δικηγόρος

Δώρα Χρυσικού, ηθοποιός

Τη συζήτηση θα προλογίσει η Ηλιάνα Φωκιανάκη, καλλιτεχνική διευθύντρια του State of Concept

Συντονίζει η δημοσιογράφος Μαρία Λούκα

Η συζήτηση θα διεξαχθεί μέσω live streaming από τη σελίδα του State of Concept στο Facebook, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση και να παρέμβετε με σχόλια – ερωτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος των προγραμμάτων GOSSIPS (κουτσομπολιά) και The Bureau of Care (Γραφείο Φροντίδας) του State of Concept, που εξετάζουν αντίστοιχα, το παρόν και το μέλλον των φεμινισμών και την πολιτική και ηθική της έννοιας της φροντίδας. (Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά στην ιστοσελίδα www.stateofconcept.org και στο [email protected])